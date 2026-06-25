Boris Cherny, le créateur de « Claude Code », l'outil de codage génératif d'Anthropic, admet que le fait de laisser l'IA écrire 100 % du code devient problématique pour les entreprises

Boris Cherny, le créateur de Claude Code, loutil de codage génératif dAnthropic, a admis que laisser lIA écrire 100 % du code devenait « problématique » pour les entreprises, même sil continue de défendre le rôle transformateur de lIA dans le développement logiciel. Cherny a reconnu que mesurer limpact de lIA en fonction du pourcentage de code écrit nétait plus pertinent, puisque de nombreux ingénieurs laissent désormais lIA générer leur code. Après avoir précédemment déclaré que « lingénierie logicielle est morte », Cherny affirme désormais que lère de la rédaction manuelle des instructions génératives dIA touche à sa fin. Cherny soutient que lavenir réside dans lingénierie des boucles, un système dans lequel les agents IA génèrent et affinent eux-mêmes les instructions.
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans lintelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a développé une série de grands modèles de langage (LLM) baptisés « Claude » et met laccent sur la sécurité de lIA. Anthropic a été fondée en 2021 par danciens membres dOpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. Lentreprise est privée mais prévoit dentrer en bourse. En mai 2026, sa valorisation était estimée à 965 milliards de dollars, ce qui en fait lentreprise spécialisée exclusivement dans lIA la plus valorisée au monde.
Boris Cherny est un ingénieur logiciel américain et spécialiste de lIA, réputé pour avoir créé et dirigé le développement de Claude Code, un outil de codage alimenté par lIA chez Anthropic. Fort dune carrière marquée par une ascension rapide au sein de grandes entreprises technologiques, Cherny a rejoint Anthropic en septembre 2024 en tant quingénieur fondateur. Il y a conçu et développé le prototype de Claude Code à laide du modèle Claude 3.6 afin de permettre lexploration et la génération de code assistées par lIA, ainsi que lamélioration de la productivité.
Chez Anthropic, les innovations de Cherny avec Claude Code ont favorisé une adoption interne significative, augmentant le débit des pull requests de 67 % à mesure que les équipes sagrandissaient, et étendant son utilité à des tâches non techniques telles que lanalyse de données et les interactions avec Salesforce, tout en mettant laccent sur une architecture minimaliste en TypeScript et React afin de maximiser lefficacité des modèles dIA. Il a également partagé des workflows avancés permettant dutiliser plusieurs agents IA en parallèle, influençant ainsi les pratiques des développeurs et mettant en avant le rôle de Claude Code dans la transformation du développement logiciel.
En janvier 2026, Anthropic a lancé Claude Cowork afin d'aider les non-codeurs dans leurs tâches quotidiennes. L'assistant permet aux utilisateurs de donner à Claude l'accès à un dossier choisi sur leur ordinateur, permettant ainsi à l'IA de lire, modifier ou créer des fichiers. L'entreprise aurait mis au point ce nouveau produit en environ une semaine et demie, en utilisant principalement Claude Code lui-même. Mais Claude Cowork semble être un cauchemar en matière de sécurité. Une vulnérabilité critique identifiée permet aux attaquants d'exfiltrer des fichiers confidentiels des utilisateurs grâce à des injections de prompts cachées, un problème bien connu des systèmes d'IA.
Le cas de Claude Cowork n'est pas un cas isolé, de multiples rapports montrent qu'une application vibe-codée pourrait savérer être un cauchemar en matière de sécurité. Un autre exemple, un praticien médical suisse a construit son propre logiciel de gestion de patients à l'aide d'un agent IA, sans la moindre compétence en développement. Résultat : données personnelles en accès libre sur internet, enregistrements vocaux envoyés à des services tiers, violations probables du droit suisse.
Ces cas confirment une tendance lourde : le vibe coding démocratise la création logicielle tout en industrialisant les catastrophes de sécurité. Récemment, Boris Cherny, le créateur de Claude Code, loutil de codage génératif dAnthropic, a admis que laisser lIA écrire 100 % du code devenait « problématique » pour les entreprises, même sil continue de défendre le rôle transformateur de lIA dans le développement logiciel.
Lors dune discussion informelle organisée par Scale AI, Cherny a déclaré que les entreprises avaient raison de se concentrer sur le retour sur investissement (ROI) alors que les coûts des jetons dIA augmentent. Il a répondu directement aux préoccupations soulevées par Andrew Macdonald, directeur des opérations dUber, qui sest récemment demandé si les dépenses consacrées à lIA apportaient suffisamment de valeur aux consommateurs.
« Le ROI est sans aucun doute le bon cadre de référence, car il ne faut pas se contenter de penser aux coûts on investit quelque chose et on en retire quelque chose en retour », a déclaré Cherny. Il a mis en garde contre une restriction trop précoce de lutilisation des jetons, arguant que lexpérimentation débouche souvent sur des idées révolutionnaires.
Cherny a en outre reconnu que mesurer limpact de lIA en fonction du pourcentage de code écrit nétait plus pertinent, puisque de nombreux ingénieurs laissent désormais lIA générer leur code. « Une fois que lon en arrive à ce stade où les ingénieurs se contentent décrire beaucoup de code, le goulot détranglement réside dans les bonnes idées », a-t-il déclaré. Il a également averti que les entreprises devaient se concentrer sur la génération didées et les filières dinnovation, plutôt que de se contenter daccélérer la production de code.
Cherny a également souligné quAnthropic proposait à ses clients professionnels des moyens de gérer leurs budgets de jetons, notamment des contrôles de coûts par poste et un suivi de lutilisation en arrière-plan. Il a par ailleurs fait remarquer que les jetons nétaient pas gratuits pour Anthropic non plus : « Chaque jeton que nous utilisons est un jeton que nous ne donnons pas à un client, il y a donc un coût dopportunité. »
Après avoir précédemment déclaré que « lingénierie logicielle est morte », Cherny affirme désormais que lère de la rédaction manuelle des instructions génératives dIA touche à sa fin. Cherny soutient que lavenir réside dans lingénierie des boucles, un système dans lequel les agents IA génèrent et affinent eux-mêmes les instructions. Pour ceux qui ne le savent pas, les boucles sont des systèmes récurrents qui guident les agents IA sans intervention humaine constante.
Par exemple, une commande telle que /goal peut ordonner à un modèle dIA de continuer à travailler jusquà ce quune tâche soit terminée, plutôt que dexiger des instructions génératives étape par étape. Cherny a expliqué : « Cest un agent qui donne des instructions génératives à Claude. Je nécris plus la consigne. Cest Claude qui lécrit, et je madresse désormais à ce nouveau Claude qui assure la coordination. »
Si les boucles réduisent leffort humain, elles soulèvent toutefois des inquiétudes concernant les budgets de jetons. Lexécution de plusieurs agents et sous-agents peut rapidement devenir coûteuse. Steinberger a conseillé dutiliser des intervalles plus longs horaires ou quotidiens pour réduire les coûts, tandis quOsmani a averti que les sous-agents ne devaient être utilisés que lorsquun deuxième avis justifiait la dépense.
Cette déclaration rappelle les critiques contre le vibe coding. Par exemple, un programmeur s'est insurgé contre le « Vibe Coding » et la tendance dangereuse qui consiste à accepter aveuglément le code généré par l'IA sans le comprendre. Dans son avis, cette approche est en train de détruire le plaisir et l'art de la programmation. Il affirme notamment : « Lorsque vous ne comprenez pas votre propre base de code, vous n'êtes plus un développeur. Vous êtes juste une personne extrêmement inefficace qui n'a jamais appris à coder et qui se contente d'utiliser l'IA. »
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Voir aussi :
Le vibe coding est la pire idée en 2025, d'après David Farley, qui jette un regard sur cette tendance à accepter du code généré par l'IA, souvent sans le comprendre
La polémique autour du « vibe coding » atteint un nouveau sommet. Un développeur ajoute des instructions dans son application open source de test Java pour saboter les projets menés par des agents de codage IA
Pourquoi le « Vibe Coding » est en voie de disparition : nous quittons l'ère du codage informel assisté par l'IA pour entrer dans la discipline plus rigoureuse de l'ingénierie des agents, selon Andrej Karpathy
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