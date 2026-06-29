Google a commencé à déployer « Sélectionner à partir de l'écran », une nouvelle fonctionnalité de Gemini dans Chrome qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de sélectionner du texte ou des images sur des pages Web et de les envoyer directement à l'assistant d'intelligence artificielle (IA). Cet outil favorise des conversations plus contextuelles avec l'IA de Google en analysant le contenu sélectionné à l'écran. Les utilisateurs de Chrome devraient désormais voir apparaître cette option dans leur navigateur.
Gemini (également connu sous le nom de Google Gemini et anciennement appelé Bard) est un chatbot et assistant virtuel basé sur l'IA générative, développé par Google. Il s'appuie sur la famille de grands modèles de langage du même nom, après avoir été initialement basé sur LaMDA et PaLM 2. L'architecture de Gemini est entraînée en natif sur plusieurs types de données, ce qui permet aux modèles de traiter et de générer simultanément du texte, du code informatique, des images, des fichiers audio et des vidéos.
En janvier 2026, Google a lancé la fonctionnalité Auto Browse afin de renforcer l'intégration de l'IA dans Chrome. Alimenté par Gemini 3, cet outil prend le contrôle de Chrome pour effectuer automatiquement des tâches en ligne en plusieurs étapes, telles que des achats, la réservation d'un vol, le remplissage de formulaires ou la recherche d'un produit qu'un utilisateur souhaite commander à nouveau avec un code de réduction.
Google semble clairement séduit par l'idée d'utiliser le contenu affiché à l'écran pour lancer des recherches, et au fil des ans, de nombreuses variantes de ce même concept ont vu le jour, de Google Lens à Circle en passant par Search. Google n'a jamais été du genre à craindre un peu de redondance, et récemment, l'entreprise a dévoilé son tout dernier outil permettant de réaliser ce genre d'opération.
La semaine du 24 juin 2026, Google a mis à jour ses pages daide consacrées à Gemini dans Chrome afin de présenter un nouvel outil intitulé « Sélectionner à partir de lécran » pour la version de Chrome sur ordinateur.
Pour y accéder, rien de plus simple : il suffit de cliquer dabord sur « Demander à Gemini », puis sur le signe « + » pour ouvrir le menu « Ajouter » de Gemini. Les utilisateurs peuvent alors sélectionner l'outil « Sélectionner à partir de lécran » pour tracer un cadre autour du contenu qu'ils souhaitent montrer à Gemini. Cette fonctionnalité permet de sélectionner plusieurs zones de l'écran simultanément. Une fois toutes les zones mises en surbrillance, l'utilisateur peut soumettre sa requête à Gemini.
C'est tout ce qu'il y a à savoir pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Comme on peut le constater, elle ressemble déjà beaucoup à l'intégration de Chrome avec Google Lens, à la différence près qu'ici, on s'appuie davantage sur Gemini, tandis que Lens redirige vers une page de recherche Google classique, même si cette dernière permet toujours d'utiliser le mode IA.
Il va de soi que cette fonctionnalité de saisie ne fonctionne que si Gemini est activé dans Chrome, ce qui nécessite d'être connecté au navigateur avec un compte Google. Elle ne fonctionne pas en mode navigation privée. Pour ceux que cela préoccupe, la fonctionnalité « Lens » de Chrome fonctionne toujours sans compte, même en mode navigation privée.
Les utilisateurs de Chrome devraient désormais voir apparaître l'option « Sélectionner à partir de l'écran » dans leur navigateur. Si ce n'est pas le cas (et que vous êtes certain d'avoir activé Gemini dans Chrome), une mise à jour vers la dernière version de Chrome 149 est nécessaire.
Source : Google
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