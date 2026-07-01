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Les patrons deviennent obsédés par l'IA : ils s'en remettent à elle pour chaque décision, inondent leurs employés de consignes absurdes générées par ChatGPT et lui demandent même qui ils doivent licencier

Le , par Mathis Lucas
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Les patrons deviennent obsédés par l'IA : ils s'en remettent à elle pour chaque décision, inondent leurs employés de consignes absurdes générées par ChatGPT et lui demandent même qui ils doivent licencier

Les travailleurs s'inquiètent de la dépendance croissante de leurs patrons aux outils d'IA pour la gestion de leurs entreprises. Ces employeurs utilisent des outils comme ChatGPT pour dicter des stratégies incohérentes, surveiller leurs équipes et même prendre des décisions cruciales concernant les licenciements. Face à ce qu'ils décrivent comme une perte de contact avec la réalité, de nombreux salariés expriment une frustration profonde et choisissent de démissionner. Ce phénomène illustre comment l'obsession technologique peut transformer un environnement de travail en un espace toxique et improductif, qui compromet la santé mentale du personnel.

De plus en plus d'employés témoignent d'une tendance inquiétante où la fascination de leurs supérieurs pour l'IA se transforme en une véritable obsession. Au lieu d'utiliser ces outils comme de simples assistants, certains dirigeants s'en remettent entièrement à des robots conversationnels tels que ChatGPT ou Claude pour rédiger l'intégralité de leurs messages et prendre des décisions stratégiques, puis imposent leur utilisation à tout le personnel.

Dans une enquête publiée récemment par Futurism, une avocate raconte par exemple que « son supérieur a exigé que toutes les idées soient d'abord soumises à l'IA avant d'être présentées en réunion », considérant qu'un manquement à cette règle prouvait un désintérêt total pour l'entreprise. Cette dépendance inclut la prise de décisions structurelles majeures, le patron demandant carrément à la machine qui il devrait embaucher ou licencier.

Il a commencé à utiliser ChatGPT pour générer ses messages Slack et ses e-mails. Puis il a imposé son utilisation à tous les employés. Il a convoqué une réunion générale pour annoncer quà partir de ce moment-là, nous devions discuter avec lIA avant chaque réunion ou avant de communiquer avec lui, car si nous ne discutions pas dabord nos idées avec lIA, cela signifiait que nous ne nous soucions pas de notre travail », a-t-elle déclaré.

Pourtant, dans une enquête menée par KPMG US, les trois quarts des PDG de grandes entreprises ont déclaré que l'IA générative avait peut-être été surestimée au cours de l'année écoulée, mais que son impact réel et son « potentiel disruptif » au cours des cinq à dix prochaines années étaient probablement sous-estimés. KPMG US a mené une enquête auprès de 100 PDG de grandes entreprises américaines entre fin janvier et mi-février.

Surveillance extrême à l'aide de l'IA et directives absurdes

L'IA sert également de nouvel outil de surveillance managériale. Des dirigeants achètent des abonnements professionnels à ChatGPT et les partagent avec leurs équipes, ce qui leur permet de surveiller en secret les requêtes de leurs employés. Selon l'avocate, son patron utilise l'IA à des fins de surveillance. Il a acheté plusieurs abonnements payants à ChatGPT pour le bureau, ce qui lui permet de surveiller les échanges du personnel avec lIA.


« Le patron avait manifestement développé une sorte de trouble mental », a déclaré cette dernière. « Passer toute la journée à parler à ChatGPT et à prendre des décisions concernant lavenir de son entreprise et des personnes qui y travaillent en se basant sur ce que lIA dit semble complètement fou. Il avait souscrit à environ trois abonnements Pro, auxquels tout le monde avait accès grâce à ses identifiants ». Les problèmes vont plus loin.

Lengouement de son patron pour lIA entraînait des revirements constants et ralentissait le personnel. « Il convoquait des réunions pour nous dire que ChatGPT lui avait révélé que la principale cause de décès dans le monde était la faute médicale, et que cétait donc ce que nous allions désormais proposer aux gens. Puis, à la suite dautres conversations [avec lIA], il valait mieux que nous nous concentrions sur les faillites », a déclaré lavocate.

Ces revirements se répercutaient sur ses propres responsabilités, qui, d'après elle, étaient à la merci de ChatGPT, véritable « vizir » de son patron. « Pendant que jy travaillais, jai occupé trois postes ou fonctions différents. En fonction des conversations quil avait chaque semaine avec lIA, mes fonctions et mes responsabilités au sein de lentreprise ne cessaient de changer. Tout cela en fonction de ce que ChatGPT lui disait », a-t-elle poursuivi.

Des décisions stratégiques déléguées à une IA imprévisible

Les employés ont rapidement compris quils pouvaient également consulter les conversations de leur patron avec le chatbot grâce aux comptes payants, et ils ont commencé à espionner avec acharnement ses échanges avec lIA, dautant plus après quils ont compris que leur patron lui demandait de prendre des décisions concernant le personnel. Les employés surveillaient ses chats pour « savoir qui allait être licencié et qui allait être promu ».

La goutte deau qui a fait déborder le vase, cest lorsque son patron a rédigé un document quil a baptisé « La Bible ». Selon son récit, il s'agit d'un manuel en constante évolution, comptant des centaines de pages, que les employés devaient étudier comme sil sagissait dun texte sacré. « Lobjectif de cette Bible était que les employés naient plus jamais à poser la moindre question à un être humain », a rapporté l'avocate en réponse à Futurism.

« Nous étions censés pouvoir entrer ce PDF dans ChatGPT et lui demander : que dois-je faire aujourdhui ? Quelles sont mes fonctions ? Comment résoudre tel ou tel problème ? Finalement, la Bible sest transformée en un « document de plusieurs centaines de pages que nous devions étudier et qui, sans surprise, changeait dune semaine à lautre ». Face à la Bible, lavocate s'est dit qu'il ne lui restait plus quune seule option : démissionner.

« Jai démissionné à 100 % à cause de lutilisation de lIA », a-t-elle déclaré. Cette avocate fait partie des nombreux employés qui ont partagé leur expérience avec des patrons obsédés par lIA, exprimant leur colère face à des cadres et dirigeants qui utilisent cette technologie pour submerger le personnel de directives absurdes, de tâches inutiles et de changements de cap incessants. De nombreux employés confient avoir choisi de démissionner.

Le déni de réalité et l'effondrement brutal de la productivité

Loin d'améliorer l'efficacité, cette obsession détruit la productivité en créant une déconnexion totale avec la réalité du terrain. Les dirigeants finissent par accorder beaucoup plus de crédit aux intelligences artificielles qu'à l'expertise de leurs propres employés ou aux retours directs des clients. Ce phénomène, que les salariés jugent très inquiétant, crée un nouveau type bien distinct denvironnement de travail toxique, propre à lère du « slop ».

Les employés ont limpression que leurs employeurs vivent désormais dans une réalité complètement différente. Le lieu de travail est devenu « le théâtre dune bataille permanente entre leur version de la réalité et celle de lIA ». Malheureusement, leurs patrons font presque toujours aveuglément confiance à l'IA.

L'IA se transforme alors en une chambre d'écho complaisante. Un spécialiste des ventes explique en effet que l'IA se contente de recracher le narratif souhaité par le dirigeant pour flatter son ego et valider ses mauvaises stratégies. Les employés se retrouvent ainsi coincés dans une boucle de retours improductifs où leurs supérieurs proposent des idées inapplicables générées par l'IA et refusent systématiquement toute solution humaine réaliste.

Un employé a déclaré que « les managers se font des caries dans le cerveau » à cause de l'IA. Les rapports sur ce phénomène montrent que dans de nombreux cas, un responsable semblait être devenu accro à l'IA. « Ma vision de lIA était très différente de celle de mon supérieur. Mais mon patron semblait plutôt lutiliser comme un prêtre numérique dont le but premier était de confirmer quil avait raison et que tout le monde avait tort ».

Selon le rapport de l'enquête, un informaticien a déclaré au sujet de son supérieur hiérarchique : « le responsable avait pour habitude de copier-coller presque toutes les conversations quil avait avec ses employés et ses responsables dans ChatGPT, en demandant sil avait bien géré la situation. La réponse était presque toujours une variante de Oui, votre approche était appropriée, ce qui revenait donc à valider la décision quil avait déjà prise ».

Un environnement de travail toxique poussant à la démission

D'après un chef de projet travaillant dans la conception et le développement de sites Web, ces derniers temps, son travail sest largement réduit à relire un flot « interminable » de texte produit par lIA. Les développeurs de son entreprise s'appuient désormais sur le vibe-coding, rendant lassurance qualité plus difficile. Ces développeurs, basés au Pakistan, utilisent lIA pour générer des rapports écrits, longs et truffés derreurs difficiles à repérer.


Outre les obstacles à la productivité que lIA engendre dans son poste en particulier, ce chef de projet a déclaré que son supérieur, qui mise tout sur lIA, utilise la menace dune automatisation susceptible de remplacer les emplois pour réprimander et intimider ce dernier ainsi que dautres cadres intermédiaires.

Citation Envoyé par Témoignage du chef de projet travaillant dans la conception et le développement de sites Web

La nature même de mon poste de chef de projet repose sur le souci du détail et la documentation. Ces deux responsabilités impliquent de passer au crible un flot incessant de résultats erronés générés par lIA, provenant des développeurs et, de plus en plus ces derniers temps, des clients. Et mon travail, selon mon patron, servira de données dentraînement pour affiner lIA, de sorte que, le moment venu, je serai licencié. Jen suis arrivé à un point où jen ai assez dentendre parler de ça tous les deux jours. Je veux juste toucher mon salaire et ne pas perdre la raison.
Cette dynamique instaure « un climat de travail profondément toxique », avec des personnes qui refusent de vivre dans la réalité et délèguent à l'IA les décisions qui engagent la survie de leurs entreprises. L'outil technologique est parfois détourné de sa fonction pour devenir un véritable « gourou numérique ».

« À mon avis, la productivité en pâtit énormément », a déclaré une femme, assistante sociale employée par une association à but non lucratif qui propose des services de distribution alimentaire et de conseil nutritionnel. Elle a expliqué que son patron se tournait constamment vers des chatbots pour obtenir des conseils stratégiques, ce qui ne faisait que générer des idées irréalisables et des prévisions dépassant les capacités réelles de lorganisation.

Les cadres intermédiaires sont rabaissés et menacés d'être remplacés à terme par l'IA, leurs propres tâches servant de données d'entraînement pour les rendre obsolètes. Face à cette perte de sens et au refus de tout dialogue humain, les employés finissent par démissionner pour préserver leur santé mentale. « Je vous le dis. Nous allons payer cher cette dépendance dans les années à venir. La dette technique sera colossale », a déclaré un critique.

L'IA augmente la charge de travail plutôt que de la réduire

Même les travailleurs qui se réjouissent du rythme des changements reconnaissent que l'IA augmente rapidement leur charge de travail. L'une des raisons pour lesquelles ils travaillent autant d'heures est de se tenir au courant des outils et des technologies qui évoluent presque quotidiennement. Ainsi, si vous prenez votre week-end, vous risquez de passer à côté d'une avancée majeure, ce qui rend plus difficile de suivre ce que font vos concurrents.

Une autre raison est d'avoir quelque chose à montrer à vos futurs employeurs, d'autant plus que de plus en plus d'emplois de niveau junior sont remplacés par l'IA. « Plus personne n'embauche de développeurs juniors », explique Sanju Lokuhitige, cofondateur de Mythril. En gros, si vous ne travaillez pas d'arrache-pied dans une startup ou si vous n'avez pas fait quelque chose de cool, vous passez à côté d'une condition préalable pour être embauché à l'avenir.

Par ailleurs, chez certains travailleurs, lIA est de plus en plus perçue comme une source de frustration, surtout à cause de la surcharge. Cest ce qui ressort dune récente étude selon laquelle les premiers signes dépuisement professionnel commencent à faire surface chez les personnes qui adoptent le plus lIA.

« Depuis que mon équipe s'est lancée dans un mode de travail entièrement basé sur l'IA, les attentes ont triplé, le stress a triplé et la productivité réelle n'a augmenté que de 10 % environ. La direction exerce une pression énorme sur tout le monde pour prouver que son investissement en vaut la peine, et nous ressentons tous cette pression pour essayer de le lui démontrer, tout en devant travailler plus longtemps pour y parvenir », rapporte un répondant.

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous de la dépendance croissante des patrons envers l'IA ?
Quid des conséquences préoccupantes de cette dynamique et de l'impact sur les salariés ?
À quoi doit-on s'attendre dans les années à venir ? Quelles seront les implications de cette dépendance ?

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536 commentaires
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phil995511
Avatar de phil995511
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 01/07/2026 à 12:56
"Les patrons deviennent obsédés par l'IA : ils s'en remettent à elle pour chaque décision"

Cela démontre bien la stupidité et l'incompétence de certains employeurs... subir de tels crétins, ce doit être un calvaire même pour des IA stupides

Je souhaite à la bulle spéculative de l'IA d'exploser au plus vite et aux entreprises dirigées par des crétins, tel que vous en citez, de fermer leurs portes ce pour le bien de tous...

Le monde s'en portera bien mieux !!!
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