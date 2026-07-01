Les patrons deviennent obsédés par l'IA : ils s'en remettent à elle pour chaque décision, inondent leurs employés de consignes absurdes générées par ChatGPT et lui demandent même qui ils doivent licencier

Les travailleurs s'inquiètent de la dépendance croissante de leurs patrons aux outils d'IA pour la gestion de leurs entreprises. Ces employeurs utilisent des outils comme ChatGPT pour dicter des stratégies incohérentes, surveiller leurs équipes et même prendre des décisions cruciales concernant les licenciements. Face à ce qu'ils décrivent comme une perte de contact avec la réalité, de nombreux salariés expriment une frustration profonde et choisissent de démissionner. Ce phénomène illustre comment l'obsession technologique peut transformer un environnement de travail en un espace toxique et improductif, qui compromet la santé mentale du personnel.
De plus en plus d'employés témoignent d'une tendance inquiétante où la fascination de leurs supérieurs pour l'IA se transforme en une véritable obsession. Au lieu d'utiliser ces outils comme de simples assistants, certains dirigeants s'en remettent entièrement à des robots conversationnels tels que ChatGPT ou Claude pour rédiger l'intégralité de leurs messages et prendre des décisions stratégiques, puis imposent leur utilisation à tout le personnel.
Dans une enquête publiée récemment par Futurism, une avocate raconte par exemple que « son supérieur a exigé que toutes les idées soient d'abord soumises à l'IA avant d'être présentées en réunion », considérant qu'un manquement à cette règle prouvait un désintérêt total pour l'entreprise. Cette dépendance inclut la prise de décisions structurelles majeures, le patron demandant carrément à la machine qui il devrait embaucher ou licencier.
Il a commencé à utiliser ChatGPT pour générer ses messages Slack et ses e-mails. Puis il a imposé son utilisation à tous les employés. Il a convoqué une réunion générale pour annoncer quà partir de ce moment-là, nous devions discuter avec lIA avant chaque réunion ou avant de communiquer avec lui, car si nous ne discutions pas dabord nos idées avec lIA, cela signifiait que nous ne nous soucions pas de notre travail », a-t-elle déclaré.
Pourtant, dans une enquête menée par KPMG US, les trois quarts des PDG de grandes entreprises ont déclaré que l'IA générative avait peut-être été surestimée au cours de l'année écoulée, mais que son impact réel et son « potentiel disruptif » au cours des cinq à dix prochaines années étaient probablement sous-estimés. KPMG US a mené une enquête auprès de 100 PDG de grandes entreprises américaines entre fin janvier et mi-février.
Surveillance extrême à l'aide de l'IA et directives absurdes
L'IA sert également de nouvel outil de surveillance managériale. Des dirigeants achètent des abonnements professionnels à ChatGPT et les partagent avec leurs équipes, ce qui leur permet de surveiller en secret les requêtes de leurs employés. Selon l'avocate, son patron utilise l'IA à des fins de surveillance. Il a acheté plusieurs abonnements payants à ChatGPT pour le bureau, ce qui lui permet de surveiller les échanges du personnel avec lIA.
« Le patron avait manifestement développé une sorte de trouble mental », a déclaré cette dernière. « Passer toute la journée à parler à ChatGPT et à prendre des décisions concernant lavenir de son entreprise et des personnes qui y travaillent en se basant sur ce que lIA dit semble complètement fou. Il avait souscrit à environ trois abonnements Pro, auxquels tout le monde avait accès grâce à ses identifiants ». Les problèmes vont plus loin.
Lengouement de son patron pour lIA entraînait des revirements constants et ralentissait le personnel. « Il convoquait des réunions pour nous dire que ChatGPT lui avait révélé que la principale cause de décès dans le monde était la faute médicale, et que cétait donc ce que nous allions désormais proposer aux gens. Puis, à la suite dautres conversations [avec lIA], il valait mieux que nous nous concentrions sur les faillites », a déclaré lavocate.
Ces revirements se répercutaient sur ses propres responsabilités, qui, d'après elle, étaient à la merci de ChatGPT, véritable « vizir » de son patron. « Pendant que jy travaillais, jai occupé trois postes ou fonctions différents. En fonction des conversations quil avait chaque semaine avec lIA, mes fonctions et mes responsabilités au sein de lentreprise ne cessaient de changer. Tout cela en fonction de ce que ChatGPT lui disait », a-t-elle poursuivi.
Des décisions stratégiques déléguées à une IA imprévisible
Les employés ont rapidement compris quils pouvaient également consulter les conversations de leur patron avec le chatbot grâce aux comptes payants, et ils ont commencé à espionner avec acharnement ses échanges avec lIA, dautant plus après quils ont compris que leur patron lui demandait de prendre des décisions concernant le personnel. Les employés surveillaient ses chats pour « savoir qui allait être licencié et qui allait être promu ».
La goutte deau qui a fait déborder le vase, cest lorsque son patron a rédigé un document quil a baptisé « La Bible ». Selon son récit, il s'agit d'un manuel en constante évolution, comptant des centaines de pages, que les employés devaient étudier comme sil sagissait dun texte sacré. « Lobjectif de cette Bible était que les employés naient plus jamais à poser la moindre question à un être humain », a rapporté l'avocate en réponse à Futurism.
« Nous étions censés pouvoir entrer ce PDF dans ChatGPT et lui demander : que dois-je faire aujourdhui ? Quelles sont mes fonctions ? Comment résoudre tel ou tel problème ? Finalement, la Bible sest transformée en un « document de plusieurs centaines de pages que nous devions étudier et qui, sans surprise, changeait dune semaine à lautre ». Face à la Bible, lavocate s'est dit qu'il ne lui restait plus quune seule option : démissionner.
« Jai démissionné à 100 % à cause de lutilisation de lIA », a-t-elle déclaré. Cette avocate fait partie des nombreux employés qui ont partagé leur expérience avec des patrons obsédés par lIA, exprimant leur colère face à des cadres et dirigeants qui utilisent cette technologie pour submerger le personnel de directives absurdes, de tâches inutiles et de changements de cap incessants. De nombreux employés confient avoir choisi de démissionner.
Le déni de réalité et l'effondrement brutal de la productivité
Loin d'améliorer l'efficacité, cette obsession détruit la productivité en créant une déconnexion totale avec la réalité du terrain. Les dirigeants finissent par accorder beaucoup plus de crédit aux intelligences artificielles qu'à l'expertise de leurs propres employés ou aux retours directs des clients. Ce phénomène, que les salariés jugent très inquiétant, crée un nouveau type bien distinct denvironnement de travail toxique, propre à lère du « slop ».
Les employés ont limpression que leurs employeurs vivent désormais dans une réalité complètement différente. Le lieu de travail est devenu « le théâtre dune bataille permanente entre leur version de la réalité et celle de lIA ». Malheureusement, leurs patrons font presque toujours aveuglément confiance à l'IA.
L'IA se transforme alors en une chambre d'écho complaisante. Un spécialiste des ventes explique en effet que l'IA se contente de recracher le narratif souhaité par le dirigeant pour flatter son ego et valider ses mauvaises stratégies. Les employés se retrouvent ainsi coincés dans une boucle de retours improductifs où leurs supérieurs proposent des idées inapplicables générées par l'IA et refusent systématiquement toute solution humaine réaliste.
Un employé a déclaré que « les managers se font des caries dans le cerveau » à cause de l'IA. Les rapports sur ce phénomène montrent que dans de nombreux cas, un responsable semblait être devenu accro à l'IA. « Ma vision de lIA était très différente de celle de mon supérieur. Mais mon patron semblait plutôt lutiliser comme un prêtre numérique dont le but premier était de confirmer quil avait raison et que tout le monde avait tort ».
Selon le rapport de l'enquête, un informaticien a déclaré au sujet de son supérieur hiérarchique : « le responsable avait pour habitude de copier-coller presque toutes les conversations quil avait avec ses employés et ses responsables dans ChatGPT, en demandant sil avait bien géré la situation. La réponse était presque toujours une variante de Oui, votre approche était appropriée, ce qui revenait donc à valider la décision quil avait déjà prise ».
Un environnement de travail toxique poussant à la démission
D'après un chef de projet travaillant dans la conception et le développement de sites Web, ces derniers temps, son travail sest largement réduit à relire un flot « interminable » de texte produit par lIA. Les développeurs de son entreprise s'appuient désormais sur le vibe-coding, rendant lassurance qualité plus difficile. Ces développeurs, basés au Pakistan, utilisent lIA pour générer des rapports écrits, longs et truffés derreurs difficiles à repérer.
Outre les obstacles à la productivité que lIA engendre dans son poste en particulier, ce chef de projet a déclaré que son supérieur, qui mise tout sur lIA, utilise la menace dune automatisation susceptible de remplacer les emplois pour réprimander et intimider ce dernier ainsi que dautres cadres intermédiaires.
Envoyé par Témoignage du chef de projet travaillant dans la conception et le développement de sites Web
« À mon avis, la productivité en pâtit énormément », a déclaré une femme, assistante sociale employée par une association à but non lucratif qui propose des services de distribution alimentaire et de conseil nutritionnel. Elle a expliqué que son patron se tournait constamment vers des chatbots pour obtenir des conseils stratégiques, ce qui ne faisait que générer des idées irréalisables et des prévisions dépassant les capacités réelles de lorganisation.
Les cadres intermédiaires sont rabaissés et menacés d'être remplacés à terme par l'IA, leurs propres tâches servant de données d'entraînement pour les rendre obsolètes. Face à cette perte de sens et au refus de tout dialogue humain, les employés finissent par démissionner pour préserver leur santé mentale. « Je vous le dis. Nous allons payer cher cette dépendance dans les années à venir. La dette technique sera colossale », a déclaré un critique.
L'IA augmente la charge de travail plutôt que de la réduire
Même les travailleurs qui se réjouissent du rythme des changements reconnaissent que l'IA augmente rapidement leur charge de travail. L'une des raisons pour lesquelles ils travaillent autant d'heures est de se tenir au courant des outils et des technologies qui évoluent presque quotidiennement. Ainsi, si vous prenez votre week-end, vous risquez de passer à côté d'une avancée majeure, ce qui rend plus difficile de suivre ce que font vos concurrents.
Une autre raison est d'avoir quelque chose à montrer à vos futurs employeurs, d'autant plus que de plus en plus d'emplois de niveau junior sont remplacés par l'IA. « Plus personne n'embauche de développeurs juniors », explique Sanju Lokuhitige, cofondateur de Mythril. En gros, si vous ne travaillez pas d'arrache-pied dans une startup ou si vous n'avez pas fait quelque chose de cool, vous passez à côté d'une condition préalable pour être embauché à l'avenir.
Par ailleurs, chez certains travailleurs, lIA est de plus en plus perçue comme une source de frustration, surtout à cause de la surcharge. Cest ce qui ressort dune récente étude selon laquelle les premiers signes dépuisement professionnel commencent à faire surface chez les personnes qui adoptent le plus lIA.
« Depuis que mon équipe s'est lancée dans un mode de travail entièrement basé sur l'IA, les attentes ont triplé, le stress a triplé et la productivité réelle n'a augmenté que de 10 % environ. La direction exerce une pression énorme sur tout le monde pour prouver que son investissement en vaut la peine, et nous ressentons tous cette pression pour essayer de le lui démontrer, tout en devant travailler plus longtemps pour y parvenir », rapporte un répondant.
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