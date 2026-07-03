Microsoft a lancé « Microsoft Frontier Company », une nouvelle division dédiée à l'intelligence artificielle (IA) d'entreprise, soutenue par un investissement de 2,5 milliards de dollars et composée de 6 000 experts et ingénieurs IA. Cette entité a pour objectif d'aider les organisations à obtenir des résultats mesurables grâce à l'IA, en mettant à leur disposition des spécialistes pour concevoir, déployer et améliorer en continu des systèmes d'IA. L'initiative vise ainsi à répondre aux préoccupations croissantes des entreprises concernant l'explosion des coûts liés à l'IA et le retour sur investissement de cette technologie, tout en positionnant Microsoft aux côtés de ses concurrents qui proposent des services d'ingénierie intégrés similaires.
Le lancement de cette nouvelle entité survient alors que l'offensive agressive de Microsoft dans le domaine de l'IA a été marquée par des critiques concernant l'adoption de ses produits. Malgré des investissements de plusieurs milliards de dollars, l'accueil réservé à Copilot est resté mitigé. Déployé dans Windows 11, Microsoft 365 et GitHub, cet assistant devait incarner la stratégie d'IA de Microsoft, mais un ancien responsable de l'entreprise a affirmé que l'entreprise avait raté le train de l'IA, tout comme ce fut le cas avec Internet et le mobile.
Le 2 juillet 2026, Microsoft a annoncé la création d'une nouvelle entité opérationnelle baptisée « Microsoft Frontier Company », dont l'objectif est de garantir la réussite des déploiements d'IA en entreprise grâce aux outils d'IA existants de la société. Ce projet bénéficiera d'un investissement de 2,5 milliards de dollars de la part de Microsoft.
Dans un article de blog annonçant cette initiative, Judson Althoff, PDG de la division Commercial Business de Microsoft, na pas utilisé le terme « Forward Deployed Engineer » (FDE) généralement associé à ce type dinitiatives.
« Nous lançons aujourdhui Microsoft Frontier Company, une nouvelle entité opérationnelle dont lobjectif est doffrir à nos clients du monde entier une transformation de pointe grâce à lIA. Elle apportera une combinaison unique de compétences, alliant une connaissance approfondie du secteur, une expérience en gestion du changement et en amélioration continue, ainsi quune expertise en ingénierie de lIA de niveau entreprise. », a déclaré Judson Althoff. « Cela va au-delà de ce que l'on appelle le « Forward Deployed Engineering » (FDE) et constituera la structure d'ingénierie la plus importante, la plus performante et la plus axée sur les résultats du secteur. Nous investissons 2,5 milliards de dollars dans Microsoft Frontier Company, en déployant 6 000 experts sectoriels et ingénieurs au sein des entreprises clientes afin de concevoir, innover, déployer et améliorer en continu des systèmes d'IA à grande échelle, en fonction de résultats commerciaux mesurables. »
Il semble ainsi donner raison aux nombreuses entreprises qui se plaignent dacheter de plus en plus doutils dIA, sans que ces investissements ne portent encore leurs fruits de manière tangible. Judson Althoff a également expliqué que lidée de cette nouvelle structure était en partie née des préoccupations des clients face à lexplosion des coûts liés à lIA, et que Microsoft pouvait aider ces entreprises à optimiser leur utilisation de lIA, par exemple en remplaçant des modèles coûteux par des modèles moins onéreux.
« L'adoption de l'IA progresse à un rythme incroyablement rapide. Les clients veulent des résultats commerciaux mesurables et la protection de la propriété intellectuelle de leur entreprise. Aujourd'hui, Microsoft lance Microsoft Frontier Company, un investissement de 2,5 milliards de dollars qui mobilise 6 000 experts sectoriels et ingénieurs spécialisés en IA, qui travailleront aux côtés des clients pour concevoir conjointement, déployer et améliorer en permanence des systèmes d'IA permettant d'optimiser le retour sur investissement de l'IA », a écrit le PDG de la division Commercial Business de Microsoft dans un message publié sur X.
Pour approfondir la question du retour sur investissement de lIA, le dirigeant de Microsoft a écrit dans son article de blog que : « les entreprises doivent mettre en place une plateforme dintelligence afin que leur "QI" unique cest-à-dire leurs données propriétaires, leur expertise, leurs flux de travail et leurs processus décisionnels se renforce au fil du temps de lintérieur, en utilisant les modèles de leur choix pour créer des solutions et des flux de travail basés sur lIA. »
Selon Judson Althoff, les entreprises ont « besoin dune plateforme fiable qui leur permette dobserver, de gouverner, de gérer et de sécuriser les solutions dIA à tous les niveaux de la pile technologique, en utilisant les FinOps pour évaluer leur retour sur investissement. »
Il a ajouté : « Une expertise en ingénierie de lIA dentreprise, associée à une connaissance approfondie du secteur, est nécessaire pour mettre en place un système fonctionnant comme une boucle damélioration continue entre les deux plateformes, afin daffiner les processus métier autonomes et de garantir que lintelligence du client senrichisse au fil du temps et génère de réels résultats commerciaux. » Judson Althoff explique que cest précisément dans ce but que Microsoft Frontier Company a été créée : « se concentrer sur la transformation « Frontier » de bout en bout, permettant ainsi aux clients damplifier leur "QI" grâce à lIA, tout en affinant leur valeur différenciée sur les marchés quils desservent. »
Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a déclaré : « Avec notre nouvelle société Frontier Co., notre ambition est daider chaque entreprise à développer ses propres capacités en matière dIA et de contribuer à la création dun écosystème pionnier où chaque organisation pourra transformer ses connaissances, ses processus et son jugement en systèmes dIA propres, capables de saméliorer en permanence. »
Rendu populaire par Palantir Technologies, la plus grande entreprise américaine spécialisée dans les technologies de défense, ce modèle consistant à déployer des ingénieurs au sein même des organisations clientes a depuis été adopté par divers fournisseurs, de Salesforce à OpenAI. Pas plus tard que cette semaine, la division cloud dAmazon, Amazon Web Services (AWS), a annoncé une initiative similaire : un investissement d'un milliard de dollars dans une organisation baptisée « Forward Deployed Engineering », également chargée d'envoyer des milliers d'ingénieurs pour aider ses clients.
Outre le déploiement de nouvelles prestations, Microsoft continue d'encadrer l'utilisation de ses outils d'IA afin de limiter les risques liés à leur utilisation. En avril 2026, l'entreprise a mis à jour les conditions d'utilisation de Copilot, indiquant que l'assistant est destiné uniquement à des fins de divertissement et que son utilisation se fait aux risques de l'utilisateur. L'entreprise a expliqué que Copilot devait servir d'outil d'assistance plutôt que de décideur, et a recommandé aux utilisateurs de vérifier systématiquement les informations fournies par l'assistant avant de les utiliser dans le cadre de tâches ou de décisions importantes.
Source : Microsoft
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