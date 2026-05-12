OpenAI lance « OpenAI Deployment Company », une nouvelle entité destinée à aider les organisations à mettre en uvre l'IA de manière systématique, avec un capital initial de plus de 4 milliards de $

Le lancement de cette nouvelle entité reflète une tendance plus large qui voit les laboratoires d'intelligence artificielle investir massivement dans des services de déploiement à destination des entreprises. Début mai 2026, Anthropic finalisait ainsi la création d'une coentreprise de 1,5 milliard de dollars avec plusieurs poids lourds de Wall Street, dont Blackstone, Hellman & Friedman et Goldman Sachs, pour lancer une structure de conseil en IA à destination des entreprises. Destinée à accompagner les sociétés de portefeuille dans lintégration opérationnelle des technologies d'Anthropic afin de réduire les coûts et d'améliorer lefficacité, cette initiative témoignait déjà de laccélération de la course à lindustrialisation de lIA dans les milieux professionnels.
Samuel Harris Altman est un homme d'affaires et entrepreneur américain qui occupe depuis 2019 le poste de PDG d'OpenAI. Après avoir supervisé le lancement réussi de ChatGPT en novembre 2022, il a été présenté comme l'une des figures de proue de l'essor de l'IA. En 2025, Altman a été désigné parmi les « architectes de l'IA » pour le prix de la « Personnalité de l'année » décerné par le magazine Time. En mars 2026, sa fortune était estimée à 3,3 milliards de dollars par Forbes.
OpenAI Group PBC, opérant sous le nom d'OpenAI, est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il s'agit d'une société d'intérêt public à but lucratif (PBC) partiellement contrôlée par une fondation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles linguistiques Generative Pre-trained Transformer (GPT), la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche industrielle et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé le boom de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
OpenAI mise plusieurs milliards de dollars pour placer l'IA au cur des activités des entreprises. Lundi 11 mai, le créateur de ChatGPT a annoncé la création d'une nouvelle entité baptisée « OpenAI Deployment Company », dotée d'un investissement initial de 4 milliards de dollars. OpenAI procède également à l'acquisition de Tomoro, un cabinet de conseil spécialisé dans l'IA, afin de doter cette nouvelle entité d'une envergure et d'une expertise immédiates.
Selon l'annonce, OpenAI Deployment Company mettra à disposition des ingénieurs spécialisés qui seront directement intégrés au sein des organisations partenaires. Ces experts travailleront en étroite collaboration avec les équipes de ces entreprises afin d'identifier précisément les domaines dans lesquels l'« IA de pointe » peut avoir un impact sur la productivité et l'innovation.
« Nous lançons aujourdhui OpenAI Deployment Company afin daider les entreprises à développer et à déployer des solutions dIA. Cette société est détenue majoritairement et contrôlée par OpenAI. Elle rassemble 19 sociétés dinvestissement, cabinets de conseil et intégrateurs de systèmes de premier plan afin daider les organisations à mettre en uvre des technologies dIA de pointe en production pour générer un impact commercial », a déclaré OpenAI dans un message publié sur X (anciennement Twitter).
Par ailleurs, l'acquisition de Tomoro permettra d'intégrer dès le premier jour une équipe d'environ 150 spécialistes chevronnés dans le déploiement de l'IA.
« Nous avons également convenu d'acquérir Tomoro, ce qui permettra à OpenAI Deployment Company de compter dès le premier jour sur 150 ingénieurs de déploiement sur le terrain et spécialistes du déploiement expérimentés », a ajouté OpenAI.
Cette initiative d'OpenAI intervient alors que la bataille autour de l'« IA d'entreprise » s'intensifie. Si OpenAI a connu un succès retentissant auprès des particuliers, son rival Anthropic a quant à lui gagné beaucoup de terrain dans le monde des affaires grâce à sa gamme de modèles Claude. En créant une société dédiée exclusivement au déploiement, OpenAI semble vouloir s'assurer que sa technologie soit profondément intégrée dans l'infrastructure des plus grandes industries mondiales.
Cela présente également un intérêt pour l'éditeur de ChatGPT, car pour la plupart des entreprises, le défi consiste à savoir comment l'utiliser de manière sûre et efficace à grande échelle. En fournissant à la fois les modèles et les experts chargés de les mettre en place, OpenAI cherche à s'imposer comme un acteur incontournable pour les entreprises.
Annonce d'OpenAI
L'annonce d'OpenAI concernant le lancement de l'entité « OpenAI Deployment Company » est présentée ci-dessous : «
OpenAI lance OpenAI Deployment Company, une nouvelle entreprise destinée à aider les organisations à concevoir et à déployer des systèmes d'IA sur lesquels elles peuvent compter au quotidien pour mener à bien leurs activités les plus importantes.
Un déploiement réussi de l'IA consiste à donner aux personnes et aux équipes les moyens d'en faire davantage. OpenAI Deployment Company étendra la capacité d'OpenAI à intégrer des ingénieurs spécialisés dans le déploiement de pointe de l'IA, appelés « Forward Deployed Engineers » (FDE), au sein d'organisations confrontées à des problèmes complexes dans des environnements exigeants. Ces FDE travailleront en étroite collaboration avec les dirigeants d'entreprise, les opérateurs et les équipes de terrain afin d'identifier les domaines où l'IA peut avoir le plus grand impact, de repenser l'infrastructure organisationnelle et les flux de travail critiques qui l'entourent, et de transformer ces avancées en systèmes durables.
Dans le cadre du lancement d'OpenAI Deployment Company, OpenAI a conclu un accord en vue d'acquérir Tomoro, une société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans l'IA appliquée qui aide les entreprises à transformer l'IA en avantage opérationnel. Cette acquisition permettra à OpenAI Deployment Company de compter dès le premier jour environ 150 ingénieurs de déploiement et spécialistes...
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