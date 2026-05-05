Anthropic serait en train de finaliser la création d'une coentreprise colossale de 1,5 milliard $ avec certains des plus grands noms de Wall Street, pour vendre des services de conseil en IA aux entreprises

Anthropic serait sur le point de finaliser une coentreprise d'une valeur de 1,5 milliard de dollars avec des géants de Wall Street, tels que Blackstone, Hellman & Friedman et Goldman Sachs, pour lancer une société de conseil en intelligence artificielle (IA) à destination des entreprises. Cette nouvelle entité aidera les « sociétés de portefeuille » à intégrer les outils d'IA d'Anthropic dans leurs opérations quotidiennes, afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité. L'initiative marque une intensification significative de la course à l'intégration de l'IA au sein des entreprises, alors qu'Anthropic, fort du succès de Claude Code, envisage une introduction en bourse cette année.
Anthropic est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. Anthropic développe une gamme de grands modèles de langage (LLM) baptisée Claude et se concentre sur la sécurité de l'IA. En février 2026, sa valeur était estimée à 380 milliards de dollars.
Anthropic serait en train de finaliser la création d'une coentreprise colossale, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, avec certains des plus grands noms de Wall Street. L'accord vise à créer une nouvelle entité qui aidera les entreprises, en particulier celles détenues par des sociétés de capital-investissement, à apprendre à utiliser l'IA pour travailler plus rapidement et réaliser des économies.
Selon le Wall Street Journal (WSJ), qui cite des sources proches du dossier, l'annonce officielle pourrait intervenir ce début du mois de mai 2026. Cette initiative marque une intensification de la course à l'intégration de l'IA dans le monde de l'entreprise, où Anthropic détient actuellement une forte avance.
Le rapport du WSJ indique que ce projet est mené par des acteurs de premier plan du monde financier, notamment Anthropic, Blackstone et Hellman & Friedman, qui devraient mener l'investissement en apportant chacun environ 300 millions de dollars. Goldman Sachs devrait participer à ce projet avec un investissement d'environ 150 millions de dollars, aux côtés d'autres partenaires, dont General Atlantic et plusieurs autres sociétés, afin d'atteindre un engagement total de 1,5 milliard de dollars.
Un nouveau type de cabinet de conseil
Plutôt que de se contenter de vendre des logiciels, cette nouvelle entreprise fonctionnera comme une branche de conseil, précise le rapport du WSJ, ajoutant quelle sattachera à montrer aux entreprises comment intégrer concrètement les outils dIA dAnthropic dans leurs activités quotidiennes.
Les principales cibles sont les « sociétés de portefeuille », c'est-à-dire les entreprises détenues par des sociétés de capital-investissement. Comme ces entreprises sont déjà soumises à une forte pression pour réduire leurs coûts et améliorer leur efficacité, elles sont considérées comme les clients idéaux pour les outils d'IA de pointe.
Anthropic n'est pas la seule à lorgner du côté de Wall Street. Son concurrent OpenAI serait également en pourparlers pour créer sa propre coentreprise avec des sociétés de capital-investissement afin de diffuser sa technologie, souligne le rapport.
Si OpenAI est un nom connu de tous, Anthropic est largement considéré comme le leader actuel dans le domaine de la vente de solutions d'IA aux entreprises. Le chiffre d'affaires d'Anthropic a récemment explosé, en grande partie grâce au succès de Claude Code, son outil très prisé par les programmeurs informatiques.
Par ailleurs, des informations encourageantes ont circulé concernant les capacités du modèle d'IA Mythos d'Anthropic, capable de détecter des failles dans les logiciels dont les entreprises n'avaient jamais soupçonné l'existence. Cet accord d'une valeur de 1,5 milliard de dollars intervient à un moment où Anthropic envisagerait, selon certaines sources, d'entrer en bourse dès cette année.
Alors qu'Anthropic cherche à ancrer ses technologies au cur des opérations des grandes entreprises, la trajectoire récente de la société témoigne de son ascension fulgurante. Début avril 2026, Anthropic a annoncé que son taux de revenus annualisés avait dépassé les 30 milliards de dollars, contre 9 milliards quelques mois plus tôt. La société a également consolidé son partenariat avec Google et Broadcom pour sécuriser plusieurs gigawatts de capacité de calcul.
Cependant, cette dynamique saccompagne dinterrogations croissantes quant à la soutenabilité du modèle. Lintensité des besoins en infrastructures, notamment en électricité et en ressources matérielles, pourrait à terme freiner lexpansion du secteur, alors que les investissements dans l'IA continuent de saccélérer.
Source : WSJ
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