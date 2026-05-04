Anthropic lance la version bêta publique de Claude Security, un outil de détection des vulnérabilités du code basé sur l'IA et s'appuyant sur le modèle Opus 4.7

Anthropic a lancé Claude Opus 4.7, un nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) qui privilégie l'efficacité et la sécurité, et qui surpasse son prédécesseur ainsi que les systèmes concurrents, comme GPT-5.4 d'OpenAI. Présenté comme le modèle le plus puissant d'Anthropic actuellement disponible, Claude Opus 4.7 améliore la version 4.6 en matière de codage, de raisonnement et de traitement d'images haute résolution, mais réduit délibérément les capacités en matière de cyberattaques par rapport à la version Mythos. Ce lancement s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Anthropic en matière de déploiement responsable de l'IA.
Récemment, Anthropic a lancé la version bêta publique de Claude Security pour les clients de Claude Enterprise, intégrant ainsi la détection des vulnérabilités basée sur l'IA directement dans les bases de code de production sans nécessiter d'outils personnalisés ni d'intégrations d'API. Optimisée par Opus 4.7, la plateforme analyse le code, valide les résultats pour réduire les faux positifs et génère des suggestions de correctifs que les développeurs peuvent examiner avant le déploiement.
Sur la base des retours reçus lors de la préversion de recherche proposée plus tôt cette année, Anthropic a ajouté des analyses programmées, le ciblage au niveau des répertoires, les exportations CSV et Markdown, les notifications par webhook, ainsi que des rejets persistants qui reportent les résultats ignorés lors des analyses futures. Ces mises à jour visent à réduire la fatigue liée aux alertes et à faciliter l'intégration de l'outil dans les processus existants de reporting et de surveillance de la sécurité.
Ce lancement fait suite au déploiement plus restreint de Mythos Preview par Anthropic le 7 avril, un modèle que la société a qualifié de trop dangereux pour une diffusion publique et limité à environ 50 entreprises via le projet Glasswing. Alors que Mythos reste lié à des préoccupations de sécurité nationale et à des discussions en cours sur l'accès, Claude Security se positionne comme un outil d'entreprise plus accessible permettant d'étendre la couverture des vulnérabilités sans augmenter les effectifs ni mettre en place une infrastructure IA interne.
En outre, ce lancement intervient alors que le marché secondaire connaît un bouleversement majeur avec l'ascension fulgurante de la valorisation d'Anthropic. Des données récentes indiquent que l'entreprise a désormais atteint le seuil symbolique de 1 000 milliards de dollars de valorisation. Cette frénésie d'achat surpasse l'intérêt pour OpenAI, dont les actions se négocient désormais avec une certaine décote par rapport à son concurrent. Les investisseurs, animés par la peur de rater une opportunité historique, se livrent à une compétition acharnée pour acquérir des parts devenues extrêmement rares. Cela dit, OpenAI et Anthropic sont accusés d'utiliser les promesses comme stratégie de croissance.
Voici l'annonce d'Anthropic :
Claude Security est désormais disponible en version bêta publique
Claude Security est désormais disponible en version bêta publique pour les clients de Claude Enterprise.
Les capacités de cybersécurité basées sur l'IA progressent rapidement. Les modèles actuels sont déjà très efficaces pour détecter les failles dans le code logiciel ; la prochaine génération sera encore plus performante et particulièrement efficace pour exploiter ces failles de manière autonome. Il est temps pour les organisations d'agir pour améliorer leur sécurité et de se préparer à un monde dans lequel les exploits logiciels fonctionnels seront beaucoup plus faciles à découvrir.
Récemment, dans le cadre du projet Glasswing, nous avons mis à la disposition dun certain nombre de partenaires Claude Mythos Preview, capable dégaler, voire de surpasser, les meilleurs experts humains tant pour la détection que pour lexploitation des vulnérabilités logicielles.
Mais nos efforts en matière de cybersécurité vont au-delà de Glasswing : grâce à Claude Security, un éventail beaucoup plus large dorganisations peut mettre à profit notre modèle le plus puissant disponible au grand public, Claude Opus 4.7, sur lensemble de leurs bases de code. Opus 4.7 figure...
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