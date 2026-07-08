« Saaspocalypse » : 234 milliards $ de dépenses en logiciels d'entreprise menacés par l'IA agentique, car les systèmes agentiques produisent directement des résultats, contournant les logiciels traditionnels

Selon Gartner, jusquà 234 milliards de dollars de dépenses en logiciels dentreprise pourraient être exposés à larbitrage agentique dici 2030, à mesure que les systèmes dintelligence artificielle (IA) agentiques exécuteront de plus en plus de tâches sur plusieurs systèmes, sans passer par les interfaces logicielles traditionnelles. Le cabinet d'analyse indique que cette évolution redéfinira le marché du SaaS (logiciel en tant que service), en transformant la manière dont les logiciels sont développés, tarifés et utilisés. Gartner prédit également que ce changement obligera les éditeurs à adapter leurs modèles économiques, car les acheteurs privilégient de plus en plus les résultats mesurables plutôt que les fonctionnalités, tout en créant des opportunités pour les fournisseurs de services spécialisés dans l'IA.
Ces prévisions prolongent les annonces formulées ces derniers mois par les principaux acteurs de l'industrie. En août dernier, Microsoft a prédit que les applications SaaS traditionnelles seront remplacées par des plateformes d'agents IA natives d'ici 2030, estimant que ces agents seront capables de s'adapter dynamiquement aux besoins des utilisateurs. L'entreprise présente les applications d'entreprise actuelles comme un héritage d'une architecture devenue obsolète.
Cette remise en question du modèle SaaS est également portée par d'autres acteurs du secteur. Martin Alderson, ingénieur logiciel, estime que les agents IA commencent déjà à dévorer le SaaS, réduisant la demande pour les applications SaaS les moins complexes et automatisant des flux de travail auparavant pris en charge par des logiciels spécialisés. Selon certaines estimations, ces systèmes pourraient représenter jusqu'à 60 % du marché du SaaS d'ici 2030, grâce à des gains d'efficacité et à des coûts réduits.
Selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques, l'IA agentique devrait bouleverser les modèles économiques des logiciels d'entreprise. Le cabinet estime en effet que jusqu'à 234 milliards de dollars de dépenses en applications d'entreprise pourraient être exposés à l'arbitrage agentique d'ici 2030. Cela représentera environ 20 % des dépenses en logiciels d'entreprise en mode SaaS à cette échéance.
On parle d'« arbitrage agentique » lorsque des agents IA accomplissent des tâches sur plusieurs systèmes, ce qui réduit la nécessité pour les utilisateurs d'interagir avec plusieurs interfaces logicielles traditionnelles.
« LIA agentique bouleverse léconomie du logiciel », a déclaré George Brocklehurst, vice-président directeur chez Gartner. « Les systèmes agentiques produisent directement des résultats, en contournant les applications traditionnelles axées sur lexpérience utilisateur (UX) et en rendant le logiciel invisible. Cela rompt le lien entre la croissance du nombre dutilisateurs et celle du chiffre daffaires pour de nombreux éditeurs de logiciels dentreprise. »
Cette évolution est déjà en cours et va transformer la manière dont les logiciels sont développés, tarifés et utilisés. « Il conduira également à une redéfinition du terme "Saaspocalypse", cest-à-dire la désagrégation du marché SaaS traditionnel tel que nous le connaissons aujourdhui », a déclaré George Brocklehurst. « Il sagit moins dune apocalypse que dune métamorphose. Le SaaS ne sera pas détruit ; il renaîtra sous une forme différente. Cette métamorphose représente à la fois des menaces et des opportunités pour les acteurs historiques et les nouveaux challengers. »
Les acheteurs privilégient désormais les résultats plutôt que les fonctionnalités
Les analystes de Gartner ont indiqué que les attentes évoluent. « Les acheteurs en entreprise vont mettre moins laccent sur lacquisition de nouveaux outils ou tableaux de bord », a déclaré George Brocklehurst. « Ils recherchent de meilleurs résultats, et lajout de nouvelles fonctionnalités dIA entraîne souvent une augmentation des coûts, sans pour autant améliorer les résultats. Pour obtenir de meilleurs résultats grâce à lIA, il faut des systèmes capables de conserver une mémoire institutionnelle approfondie et de prendre en compte le contexte client au fil du temps. »
Certains fournisseurs proposent déjà des solutions basées sur des agents qui permettent l'exécution autonome des flux de travail de bout en bout, l'orchestration intersystèmes ainsi que la collecte du contexte et des connaissances clients, ce qui contribue à améliorer les résultats commerciaux et le retour sur investissement. À l'heure actuelle, cela nécessite généralement un engagement important de la part des services concernés.
« À mesure que les entreprises recourent de plus en plus à des systèmes dIA agentique, linterface utilisateur ne constitue plus un facteur de différenciation », explique George Brocklehurst. « Les parts de marché des solutions SaaS traditionnelles seront cannibalisées par les acteurs en place et conquises par de nouveaux entrants proposant des plateformes agentiques horizontales. »
Un risque direct pour les fournisseurs en place et une opportunité de chiffre d'affaires pour les prestataires de services
Pour rester compétitifs et saisir les opportunités de croissance, les éditeurs de logiciels en place doivent passer d'une valeur axée sur l'interface à une valeur axée sur les résultats. Ils doivent également intégrer des capacités « agentiques » au niveau de l'exécution afin de défendre leur position dans la chaîne de valeur, et capturer ainsi que conserver les connaissances spécifiques à chaque client, et pas seulement les données.
« Si cette évolution représente une menace existentielle pour les fournisseurs qui s'accrochent aux tableaux de bord traditionnels et aux modèles basés sur le nombre de postes, elle offre en revanche d'importantes opportunités de chiffre d'affaires aux fournisseurs qui développent et mettent en place des services et des plateformes destinés à prendre en charge des flux de travail interdomaines basés sur des agents », a déclaré George Brocklehurst.
Les start-ups et les prestataires de services spécialisés dans lIA peuvent jouer le rôle de couche « agentique » au sein des systèmes dentreprise, fournir des résultats mesurables plutôt que de simples fonctionnalités, et aider les organisations à repenser leurs flux de travail autour de lIA. « À terme, ils peuvent capter non seulement les dépenses existantes, mais aussi les budgets supplémentaires dégagés grâce à lamélioration du retour sur investissement », selon George Brocklehurst.
À mesure que lIA agentique redéfinit les usages des logiciels dentreprise, certains observateurs estiment que cette mutation remet déjà en cause les fondements du modèle SaaS traditionnel. Selon le développeur Namanyay Goel, lIA associée au « vibe coding » tue le SaaS, car elle permet aux entreprises de créer rapidement des outils internes sur mesure, réduisant ainsi lintérêt des abonnements SaaS coûteux. Selon lui, cette pression se traduit déjà par des performances boursières plus faibles pour plusieurs valeurs du secteur. Il estime toutefois que le SaaS ne disparaîtra pas, mais devra évoluer vers des plateformes capables d'offrir sécurité, fiabilité, personnalisation et intégration avancée des flux de travail, afin de conserver leur valeur face à l'essor de l'IA.
Source : Gartner
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