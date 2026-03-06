L'IA ne détruira pas les entreprises de logiciels, mais elle changera le fonctionnement du secteur : « L'IA ne tue pas les logiciels. Elle les réorganise », a déclaré David Chen de Morgan Stanley

L'intelligence artificielle (IA) est en train de remodeler l'industrie du logiciel, et non de la détruire, affirme David Chen, cadre supérieur au sein de la banque d'investissement Morgan Stanley. S'exprimant lors de la conférence technologique annuelle de la banque, il a expliqué que les entreprises de logiciels sont passées de l'utilisation de l'IA pour réduire leurs coûts à l'évaluation de son impact positif ou négatif sur leurs modèles économiques. Il a également souligné que l'influence croissante de l'IA soumettait déjà les éditeurs de logiciels à une pression considérable, car cette technologie pose de nouveaux défis au secteur.
Ces déclarations interviennent à un moment où limpact de lIA sur le modèle économique du logiciel fait l'objet de plusieurs débats. Au cours des dernières décennies, la prolifération des logiciels en tant que service (SaaS) a permis aux fournisseurs de générer des milliards de dollars de revenus. Cependant, de plus en plus de rapports signalent que les outils SaaS sont en perte de vitesse, au profit d'agents IA capables d'exécuter de manière autonome des flux de travail complexes. Selon certaines estimations, ces agents pourraient capter jusqu'à 60 % du marché des logiciels SaaS d'ici 2030, grâce à des gains d'efficacité et à des réductions de coûts.
L'IA ne détruira pas les entreprises de logiciels, mais elle changera le fonctionnement du secteur, a déclaré David Chen, cadre chez Morgan Stanley. S'exprimant lors des discussions organisées dans le cadre de la conférence technologique annuelle de la banque, Chen a déclaré que l'IA était susceptible de réorganiser le secteur des logiciels plutôt que de le faire disparaître. « L'IA ne tue pas les logiciels. Elle les réorganise », a-t-il affirmé.
Au cours de la discussion, David Chen a indiqué que le débat autour de l'IA avait évolué au cours de l'année écoulée. Il a déclaré que les investisseurs posaient désormais une question différente au sujet de l'IA : les entreprises vont-elles tirer profit de cette technologie ou subiront-elles des perturbations ?
Jusqu'à l'année dernière, de nombreuses entreprises se concentraient sur l'utilisation d'outils d'IA pour réduire leurs coûts et améliorer leur efficacité. Elles discutaient d'automatisation et d'assistants IA susceptibles de réduire leurs dépenses d'exploitation. David Chen explique que ces discussions sont désormais considérées comme des attentes fondamentales. Les investisseurs veulent plutôt savoir si les entreprises tireront profit de l'IA ou si cette technologie pourrait menacer leurs modèles économiques.
Certaines sociétés de logiciels sont confrontées à un risque accru
David Chen a fait remarquer que de nombreuses sociétés de logiciels subissent déjà une pression, car l'IA pose de nouveaux défis au secteur. Il a déclaré que l'impact de l'IA variera en fonction du type de société de logiciels. Certains éditeurs de logiciels d'entreprise ont vu leur valeur boursière chuter considérablement cette année.
Il a ajouté que les conseils d'administration des entreprises modifient également le type de dirigeants qu'ils privilégient. Dans de nombreux cas, les conseils d'administration recherchent désormais des PDG possédant une solide expérience dans le domaine des produits et des technologies plutôt que des cadres supérieurs axés principalement sur les ventes et le marketing.
Cette évolution reflète la nécessité pour les entreprises de repenser leurs produits afin qu'ils soient compatibles avec les systèmes d'IA.
Dépenses en IA et perspectives d'avenir du secteur
David Chen a déclaré que les investissements dans les infrastructures d'IA devraient rester importants au cours des prochaines années, même si les dépenses pourraient se stabiliser après la vague d'expansion actuelle.
Il a également souligné que la cybersécurité était l'un des domaines du secteur technologique susceptibles de bénéficier de l'adoption de l'IA. Selon David Chen, le message général qui ressortait de la conférence était que l'IA n'était plus considérée comme une possibilité future, mais comme une technologie qui était déjà en train de transformer le secteur.
Dans ce contexte, Morgan Stanley estime également que l'IA ne provoquera pas de vague massive de chômage, mais transformera le marché du travail. Selon la banque, comme lors des précédentes révolutions technologiques, l'IA devrait surtout déplacer les compétences plutôt que de remplacer entièrement les travailleurs humains. Cette dynamique devrait créer de nouveaux métiers et faire évoluer les profils existants en modifiant les compétences requises.
Cette vision d'une transformation progressive du travail s'appuie sur l'expérience de Morgan Stanley avec ses propres outils d'IA. La banque affirme notamment que lIA peut déjà améliorer certaines tâches complexes de développement logiciel, notamment la modernisation du code hérité. Selon l'entreprise, son outil d'IA interne DevGen.AI a traité 9 millions de lignes de code hérité au cours de l'année écoulée, permettant d'économiser près de 280 000 heures de travail pour les développeurs. Malgré ces gains de productivité, Morgan Stanley souligne toutefois que des défis persistent, car les outils d'IA actuels ne sont pas encore suffisamment fiables pour les tâches de codage.
