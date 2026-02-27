Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a déclaré que l'IA pourrait éliminer environ la moitié de tous les emplois de premier échelon dans les secteurs tertiaires au cours des cinq prochaines années. La directrice générale du Fonds monétaire international a déclaré que jusqu'à 60 % des emplois dans les économies avancées seront supprimés ou transformés par l'IA. Selon elle, « l'IA frappe les travailleurs comme un tsunami qui s'abat sur le marché du travail ».
Elon Musk, PDG de xAI, a prédit que l'IA et les robots humanoïdes rendraient le travail complètement « facultatif » d'ici 10 à 20 ans, inaugurant une économie post-pénurie où l'argent lui-même deviendrait inutile. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a averti que la « superintelligence » pourrait bientôt surpasser même les meilleurs dirigeants d'entreprise. Mustafa Suleyman, patron de l'IA chez Microsoft, s'attend à une automatisation généralisée d'ici à cinq ans.
Mais l'analyse de Morgan Stanley relative. Largument repose sur une analogie avec les révolutions technologiques de ces 150 dernières années. Comme lélectrification ou linformatique, lIA devrait détruire certaines tâches tout en en créant dautres. Le bilan net ne serait pas nécessairement négatif à long terme, mais la transition pourrait être asymétrique et exigeante en matière de reconversion professionnelle. L'IA créerait de nouveaux rôles.
Morgan Stanley offre un message remarquablement rassurant aux employés inquiets et aux marchés nerveux : « la majorité d'entre vous ne sera pas au chômage de façon permanente ; vous allez simplement trouver de nouveaux emplois, dont beaucoup, voire la plupart, n'existent pas encore ».
Une évolution des métiers plutôt qu'une extinction de masse
Selon le rapport, si certains rôles seront automatisés, d'autres seront enrichis par l'IA, et de nouveaux métiers entièrement inédits verront le jour. La banque parle d'une "évolution" du paysage professionnel plutôt que d'un événement d'extinction de masse pour les cols blancs. Elle cite l'exemple du tableur des années 1980 : s'il a automatisé certaines tâches comptables répétitives, il a simultanément libéré du temps pour des travaux plus complexes.
L'introduction du tableur a également fait naître de nouvelles professions financières. « Si certains rôles peuvent être automatisés, d'autres seront améliorés grâce à l'augmentation de l'IA, et d'autres rôles entièrement nouveaux seront créés », a écrit Morgan Stanley dans son rapport.
« Apprendre à programmer sera inutile à l'avenir », a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia. Selon ce dernier, l'IA fera de tous des programmeurs au travers du langage naturel. Sa déclaration fait référence au vibe coding, une méthode de développement logiciel où l'IA génère la quasi-totalité du code à partir d'instructions en langage naturel, se concentrant sur l'intention plutôt que sur la syntaxe. Mais il s'agit d'une pratique controversée et décriée.
Les Big Tech ont licencié environ 250 000 personnes dans le monde en 2025, souvent en citant l'IA comme facteur principal. Des figures comme Mark Zuckerberg et Elon Musk ont ouvertement prédit que l'IA remplacerait des ingénieurs juniors et intermédiaires. « Est-ce que j'aurai encore un emploi dans trois ans ? », s'inquiète un ingénieur logiciel. Les avantages dont jouissaient les employés de la Silicon Valley ont progressivement disparu à l'ère de l'IA.
En d'autres termes, Elon Musk et ses pairs prédisent qu'à l'avenir, les compétences les plus précieuses seront la rapidité d'apprentissage, la capacité d'adaptation et la capacité à travailler avec en équipe avec l'IA : conception rapide, orchestration de systèmes, évaluation et jugement stratégique.
À quoi vont ressembler les nouveaux emplois de demain ?
À quoi ressembleront ces nouveaux métiers ? L'IA occupant désormais une place centrale dans la stratégie commerciale, les organisations devraient embaucher des « directeurs de l'IA » pour guider l'adoption de cette technologie dans tous les services. On assistera également à une augmentation massive des postes liés à la gouvernance de l'IA, axés sur la conformité des données, la supervision des politiques et la sécurité de l'information, etc.
Morgan Stanley esquisse plusieurs profils émergents : des « stratèges en personnalisation IA » et des « analystes IA en chaîne d'approvisionnement » dans la consommation ; des « ingénieurs en maintenance prédictive » dans l'industrie ; des « généticiens computationnels » dans la santé.
Le secteur technologique pourrait voir apparaître des rôles hybrides, tels que celui de chef de produit/ingénieur. Grâce aux outils de codage en langage naturel, les chefs de produit s'engageront de plus en plus dans le « vibe coding », c'est-à-dire le prototypage et l'itération de concepts avant de les transmettre aux ingénieurs pour leur déploiement. Le vibe coding est un concept où les utilisateurs génèrent du code à partir de prompts fournis à l'IA.
Selon Morgan Stanley, pour les marchés financiers, la panique actuelle suscitée par les bouleversements liés à l'IA semble prématurée, voire totalement injustifiée. Le rapport de Morgan Stanley note que les services et les industries cycliques qui ont récemment enregistré des performances nettement inférieures à la moyenne en raison des craintes de bouleversements ne représentent qu'environ 13 % de la capitalisation boursière du S&P 500.
Des bénéfices concrets déjà mesurables pour les entreprises
La capacité de l'IA à tenir ses promesses en matière de rentabilité suscite le scepticisme. Mais Morgan Stanley rapporte que 30 % des entreprises identifiées comme « adoptantes » de l'IA ont signalé des bénéfices financiers ou de productivité quantifiables au quatrième trimestre 2025, contre environ 16 % un an plus tôt. Selon la banque, les prévisions de marge bénéficiaire à terme s'accélèrent pour les organisations qui utilisent avec succès l'IA.
La poursuite de l'augmentation de ces marges et le nombre d'emplois créés par ces entreprises permettront de vérifier si les prévisions de Morgan Stanley sont justes. Les observations de la banque contrastent avec d'autres rapports sur l'impact de l'IA sur la productivité et les revenus des entreprises.
Selon un rapport du MIT, 95 % des entreprises ayant investi dans l'IA n'en tiraient aucun retour financier mesurable. Le décalage entre les capitaux engagés et les revenus générés est au cur du débat : s'agit-il d'un investissement fondateur dont les fruits mûriront avec le temps, ou d'un emballement collectif promis à une correction brutale ? La réponse dépendra largement de la capacité de l'IA à tenir ses promesses en matière de productivité.
Aux États-Unis, des centaines de milliards de dollars ont été investis, des centres de données ont poussé comme des champignons, des capitalisations boursières ont bondi, mais la contribution au PIB américain est restée insignifiante. C'est la conclusion d'un rapport récent publié par Jan Hatzius, économiste en chef de Goldman Sachs, douchant l'enthousiasme d'une industrie qui avait fait de l'IA son argument de vente macroéconomique numéro un.
La majorité du matériel étant importée, une grande partie des gains à court terme revient directement aux fabricants étrangers de composants. Selon les données récentes, l'investissement net dans l'IA n'a contribué qu'à 0,3 % du taux de croissance annualisé de 4,4 % du PIB américain.
Il y a tout de même nuances importantes à ne pas négliger
La thèse optimiste de Morgan Stanley n'est pas sans réserve. Le rapport publié par Morgan Stanley apporte une assurance bienvenue, mais il raconte peut-être une histoire réconfortante qui ne correspond pas aux réalités technologiques et économiques de 2026. Des voix critiques soulignent que contrairement aux innovations technologiques passées qui amplifiaient le travail humain, l'IA est un système capable de remplacer la cognition elle-même.
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.