Les technologies hyperconnectées basées sur l'IA redéfinissent les chaînes d'approvisionnement et accélèrent la transformation des entreprises : l'IA agentique figure parmi les principales tendances pour 2026

Thème « Autonomie et capacité daction »

Thème « Spécialisation et intelligence »

Thème « Confiance et gouvernance »



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Les technologies hyperconnectées basées sur l'IA redéfinissent les chaînes d'approvisionnement et accélèrent la transformation des entreprises. LIA agentique et lIA physique figurent parmi les principales tendances technologiques de la chaîne dapprovisionnement pour 2026, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques.Les progrès des technologies dIA permettent aux responsables de la chaîne dapprovisionnement (CSCO) de créer de la valeur pour lentreprise, de renforcer la résilience et de repenser les modèles opérationnels, comme lillustrent les principales tendances technologiques identifiées par Gartner pour 2026. Ces tendances sarticulent autour de trois thèmes généraux : lautonomie et la capacité daction, la spécialisation et lintelligence, ainsi que la confiance et la gouvernance. Ces thèmes reflètent une évolution vers des systèmes intelligents, autonomes et responsables, fonctionnant de manière transparente dans les environnements numériques et physiques.», a déclaré Christian Titze, vice-président analyste et directeur de la recherche au sein du pôle Chaîne dapprovisionnement de Gartner. «Titze a ajouté : «Figure 1 : Principales tendances technologiques de la chaîne dapprovisionnement pour 2026Parmi ces trois thèmes généraux, les huit principales tendances en matière de technologies de la chaîne dapprovisionnement pour 2026 sont les suivantes :Les progrès en matière dIA, dapprentissage automatique et dingénierie robotique permettent aux robots dassumer de multiples tâches allant au-delà de leur conception initiale. Ces systèmes flexibles offrent un nouveau modèle de main-duvre, en particulier dans les environnements confrontés à des pénuries de main-duvre, même si leur adoption généralisée évoluera avec le temps.Intégrant lIA aux opérations physiques, cette technologie combine des modèles dIA avec des capteurs IoT, la robotique et des systèmes dautomatisation pour permettre la détection, lanalyse et lexécution en temps réel dans tous les environnements de la chaîne dapprovisionnement. Elle améliore lefficacité opérationnelle, la sécurité et ladaptabilité dans les domaines de la fabrication, de lentreposage et du transport.Une nouvelle catégorie de systèmes dIA est en train démerger : elle introduit une main-duvre virtuelle composée dagents qui vont au-delà de la simple analyse pour passer à lexécution, capables de planifier, dagir et de sadapter pour atteindre des objectifs dans des environnements complexes. À mesure que son adoption se généralise, les organisations doivent mettre en place des garde-fous pour garantir la traçabilité, la responsabilité et une utilisation responsable.Étendant les capacités des agents IA individuels, ces systèmes permettent à plusieurs agents de travailler ensemble à travers différents flux de travail et environnements, chacun étant spécialisé dans une tâche ou un domaine spécifique. En coordonnant ces agents, les organisations peuvent automatiser des processus complexes en plusieurs étapes et améliorer lévolutivité et ladaptabilité, tout en nécessitant une gouvernance rigoureuse pour gérer les risques émergents.Enrichissant les approches de modélisation traditionnelles, la simulation intelligente intègre lIA, lapprentissage automatique et lanalyse avancée dans les modèles de simulation afin daméliorer les capacités prédictives et la prise de décision. Elle permet une planification plus dynamique dans les opérations logistiques, de transport et dentreposage, favorisant ainsi une évolution vers une gestion proactive et adaptative de la chaîne dapprovisionnement.Conçus pour répondre à des besoins métier ciblés, ces modèles sont entraînés ou affinés pour des cas dutilisation spécialisés de la chaîne dapprovisionnement, offrant ainsi une précision, une fiabilité et une conformité supérieures à celles des modèles dIA à usage général. Ils permettent daméliorer les performances dans des domaines tels que la gestion des connaissances, la conformité, lautomatisation des flux de travail et laide à la décision.La demande croissante de transparence et de conformité réglementaire renforce la nécessité de tracer et de vérifier lorigine et le parcours des produits tout au long de la chaîne dapprovisionnement. Des technologies telles que lIA, la blockchain et les graphes de connaissances permettent détendre la traçabilité à léchelle de réseaux dapprovisionnement complexes.À mesure que ladoption de lIA prend de lampleur, les organisations mettent en place des cadres et des garde-fous pour régir la prise de décision assistée par lIA, garantissant ainsi la transparence, la responsabilité et la conformité. Cette approche est essentielle pour instaurer la confiance et permettre des décisions de haute qualité et vérifiables à travers les processus complexes de la chaîne dapprovisionnement.: GartnerPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?