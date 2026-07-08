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Les technologies hyperconnectées basées sur l'IA redéfinissent les chaînes d'approvisionnement et accélèrent la transformation des entreprises : l'IA agentique figure parmi les principales tendances pour 2026

Le , par Alex
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Les technologies hyperconnectées basées sur l'IA redéfinissent les chaînes d'approvisionnement et accélèrent la transformation des entreprises : l'IA agentique figure parmi les principales tendances pour 2026

LIA agentique et lIA physique figurent parmi les principales tendances technologiques de la chaîne dapprovisionnement pour 2026, selon Gartner. Ces tendances sarticulent autour de trois thèmes généraux : lautonomie et la capacité daction, la spécialisation et lintelligence, ainsi que la confiance et la gouvernance. Ces thèmes reflètent une évolution vers des systèmes intelligents, autonomes et responsables, fonctionnant de manière transparente dans les environnements numériques et physiques.

Les technologies hyperconnectées basées sur l'IA redéfinissent les chaînes d'approvisionnement et accélèrent la transformation des entreprises. LIA agentique et lIA physique figurent parmi les principales tendances technologiques de la chaîne dapprovisionnement pour 2026, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques.

Les progrès des technologies dIA permettent aux responsables de la chaîne dapprovisionnement (CSCO) de créer de la valeur pour lentreprise, de renforcer la résilience et de repenser les modèles opérationnels, comme lillustrent les principales tendances technologiques identifiées par Gartner pour 2026. Ces tendances sarticulent autour de trois thèmes généraux : lautonomie et la capacité daction, la spécialisation et lintelligence, ainsi que la confiance et la gouvernance. Ces thèmes reflètent une évolution vers des systèmes intelligents, autonomes et responsables, fonctionnant de manière transparente dans les environnements numériques et physiques.

« Les tendances de cette année mettent en évidence le rôle croissant de lIA en tant que fondement de chaînes dapprovisionnement plus autonomes, plus intelligentes et plus adaptatives », a déclaré Christian Titze, vice-président analyste et directeur de la recherche au sein du pôle Chaîne dapprovisionnement de Gartner. « Alors que les organisations évoluent vers des environnements hyperconnectés et pilotés par lIA, les dirigeants doivent non seulement se concentrer sur le déploiement de technologies de pointe, mais aussi veiller à ce quelles fonctionnent de concert pour générer une valeur mesurable et une résilience à long terme. »

Titze a ajouté : « Ces tendances représentent bien plus que de simples améliorations progressives. Elles sont des catalyseurs de la transformation des chaînes dapprovisionnement. Les organisations qui évaluent et intègrent de manière proactive ces technologies en fonction de leurs objectifs commerciaux seront mieux placées pour faire face aux perturbations, développer linnovation et conserver leur avantage concurrentiel. »

Figure 1 : Principales tendances technologiques de la chaîne dapprovisionnement pour 2026


Parmi ces trois thèmes généraux, les huit principales tendances en matière de technologies de la chaîne dapprovisionnement pour 2026 sont les suivantes :

Thème « Autonomie et capacité daction »

Robots polyfonctionnels

Les progrès en matière dIA, dapprentissage automatique et dingénierie robotique permettent aux robots dassumer de multiples tâches allant au-delà de leur conception initiale. Ces systèmes flexibles offrent un nouveau modèle de main-duvre, en particulier dans les environnements confrontés à des pénuries de main-duvre, même si leur adoption généralisée évoluera avec le temps.

IA physique

Intégrant lIA aux opérations physiques, cette technologie combine des modèles dIA avec des capteurs IoT, la robotique et des systèmes dautomatisation pour permettre la détection, lanalyse et lexécution en temps réel dans tous les environnements de la chaîne dapprovisionnement. Elle améliore lefficacité opérationnelle, la sécurité et ladaptabilité dans les domaines de la fabrication, de lentreposage et du transport.

IA agentique

Une nouvelle catégorie de systèmes dIA est en train démerger : elle introduit une main-duvre virtuelle composée dagents qui vont au-delà de la simple analyse pour passer à lexécution, capables de planifier, dagir et de sadapter pour atteindre des objectifs dans des environnements complexes. À mesure que son adoption se généralise, les organisations doivent mettre en place des garde-fous pour garantir la traçabilité, la responsabilité et une utilisation responsable.

Systèmes multi-agents collaboratifs (MAS)

Étendant les capacités des agents IA individuels, ces systèmes permettent à plusieurs agents de travailler ensemble à travers différents flux de travail et environnements, chacun étant spécialisé dans une tâche ou un domaine spécifique. En coordonnant ces agents, les organisations peuvent automatiser des processus complexes en plusieurs étapes et améliorer lévolutivité et ladaptabilité, tout en nécessitant une gouvernance rigoureuse pour gérer les risques émergents.

Thème « Spécialisation et intelligence »

Simulation intelligente

Enrichissant les approches de modélisation traditionnelles, la simulation intelligente intègre lIA, lapprentissage automatique et lanalyse avancée dans les modèles de simulation afin daméliorer les capacités prédictives et la prise de décision. Elle permet une planification plus dynamique dans les opérations logistiques, de transport et dentreposage, favorisant ainsi une évolution vers une gestion proactive et adaptative de la chaîne dapprovisionnement.

Modèles de langage spécifiques à un domaine

Conçus pour répondre à des besoins métier ciblés, ces modèles sont entraînés ou affinés pour des cas dutilisation spécialisés de la chaîne dapprovisionnement, offrant ainsi une précision, une fiabilité et une conformité supérieures à celles des modèles dIA à usage général. Ils permettent daméliorer les performances dans des domaines tels que la gestion des connaissances, la conformité, lautomatisation des flux de travail et laide à la décision.

Thème « Confiance et gouvernance »

Provenance des produits

La demande croissante de transparence et de conformité réglementaire renforce la nécessité de tracer et de vérifier lorigine et le parcours des produits tout au long de la chaîne dapprovisionnement. Des technologies telles que lIA, la blockchain et les graphes de connaissances permettent détendre la traçabilité à léchelle de réseaux dapprovisionnement complexes.

Gouvernance décisionnelle

À mesure que ladoption de lIA prend de lampleur, les organisations mettent en place des cadres et des garde-fous pour régir la prise de décision assistée par lIA, garantissant ainsi la transparence, la responsabilité et la conformité. Cette approche est essentielle pour instaurer la confiance et permettre des décisions de haute qualité et vérifiables à travers les processus complexes de la chaîne dapprovisionnement.

Source : Gartner

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