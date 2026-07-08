Les récents outils de codage basés sur l'IA améliorent la productivité des programmeurs, mais épuisent mentalement bon nombre d'entre eux, l'IA transforme le développement logiciel, explique David Holz

David Holz, fondateur de Midjourney, affirme que les récents outils de codage basés sur lIA rendent les programmeurs plus productifs tout en épuisant mentalement bon nombre dentre eux, alors que les développeurs discutent de la manière dont les flux de travail assistés par lIA modifient le rythme du développement logiciel. Dans un message sur X, il a démandé : « Quelquun a-t-il des stratégies quil utilise pour rendre cette expérience plus agréable au quotidien ? » Le message de Holz a suscité des réponses de la part dingénieurs et de dirigeants du secteur de lIA, dont beaucoup ont décrit les changements dans leur approche de la programmation avec des outils dIA.
Le vibe coding est une technique de développement logiciel assistée par l'intelligence artificielle (IA). Le Vibe Coding décrit une approche basée sur les chatbots pour créer des logiciels, dans laquelle le développeur décrit un projet ou une tâche à un grand modèle de langage (LLM), qui génère du code à partir de la requête. Le développeur ne révise ni ne modifie le code, mais utilise uniquement des outils et les résultats d'exécution pour l'évaluer et demande au LLM d'apporter des améliorations. Dans le contexte de l'intelligence artificielle générative, les agents IA sont une catégorie d'agents intelligents qui se distinguent par leur capacité à fonctionner de manière autonome dans des environnements complexes.
L'essor des agents IA et du vibe coding ont transformé la manière dont les logiciels peuvent être développés. Selon une étude, si les développeurs expérimentés apprécient les agents IA pour leur capacité à améliorer la productivité, ils conservent leur pouvoir d'action dans la conception et la mise en uvre des logiciels en insistant sur les attributs fondamentaux de la qualité des logiciels et en employant des stratégies pour contrôler le comportement des agents en tirant parti de leur expertise. En outre, les développeurs expérimentés ont une opinion globalement positive de l'intégration des agents dans le développement de logiciels, car ils sont convaincus de pouvoir pallier les limites des agents.
Récemment, David Holz, fondateur de Midjourney, affirme que les récents outils de codage basés sur lIA rendent les programmeurs plus productifs tout en épuisant mentalement bon nombre dentre eux, alors que les développeurs discutent de la manière dont les flux de travail assistés par lIA modifient le rythme du développement logiciel. Dans un message publié sur X, Holz a indiqué que plusieurs programmeurs de son entourage faisaient état de la même expérience et a demandé si dautres avaient trouvé des moyens de rendre le travail avec les modèles de codage basés sur lIA plus tenable.
Midjourney est un programme et un service dintelligence artificielle générative créé et hébergé par Midjourney, Inc., un « laboratoire de recherche indépendant » basé à San Francisco. Midjourney génère des images à partir de descriptions en langage naturel, appelées « prompts » (instruction générative), à linstar de DALL-E dOpenAI et de Stable Diffusion de Stability AI. Il sagit de lune des technologies phares de lessor de lIA. Loutil a été lancé en bêta ouverte le 12 juillet 2022. Léquipe de Midjourney est dirigée par David Holz, cofondateur de Leap Motion. Holz a déclaré en août 2022 que lentreprise était déjà rentable. Les utilisateurs génèrent des images avec Midjourney à laide de commandes de bot Discord ou via le site web officiel.
my friends are all feeling extremely productive and also extremely drained with the latest coding models. this makes me feel like something is wrong, and also that there might be a big opportunity. does anyone have any strategies they use to make it feel better day-to-day?— David (@DavidSHolz) July 6, 2026
Dans son message sur X, Holz a écrit : « Mes amis se sentent tous extrêmement productifs, mais aussi extrêmement épuisés par les derniers modèles de codage. Cela me donne limpression que quelque chose ne va pas, mais aussi quil pourrait y avoir là une grande opportunité. Quelquun a-t-il des stratégies quil utilise pour rendre cette expérience plus agréable au quotidien ? » Le message de Holz a suscité des réponses de la part dingénieurs et de dirigeants du secteur de lIA, dont beaucoup ont décrit les changements dans leur approche de la programmation avec des outils dIA.
Shuming Hu, ancien ingénieur chez Meta, a écrit que « le vibe coding ne permet pas dentrer dans un état de flux ». Catherine Wu, responsable produit chez Anthropic pour Claude Code, a déclaré quelle préférait se concentrer sur une seule tâche plutôt que de travailler simultanément avec plusieurs agents IA. « En général, je fais tourner des dizaines dagents, mais cest agréable dentrer dans la zone et de se plonger dans les détails dune seule tâche pour bien la mener à bien », a écrit Wu.
Brandon Kainoa Jacoby, ancien concepteur chez X et Cash App, a estimé que le problème « allait probablement saggraver avant de saméliorer ». Il a suggéré de faire des pauses dans le travail assisté par lIA, en écrivant : « Jai remarqué que le fait deffectuer une tâche cognitive intense, sans aucun rapport avec un modèle, aide un peu. » Dautres utilisateurs ont également suggéré de séloigner des ordinateurs pendant de courtes périodes, notamment pour passer du temps en plein air ou en famille.
Dautres développeurs ont confié quils avaient du mal à suivre le rythme des progrès rapides des outils de codage basés sur lIA, certains décrivant même un sentiment de paralysie au travail. Ben South, fondateur de Serial et ancien vice-président de Postmates, a également commenté la publication de Holz, décrivant la pression engendrée par lamélioration constante des systèmes dIA. « Même une heure de repos donne limpression dune perte énorme de productivité », a écrit South.
Cette discussion intervient alors que les programmeurs évoquent de plus en plus ce que certains appellent la « fatigue de lIA », les assistants de codage faisant désormais partie intégrante du développement logiciel. Plus tôt cette année, le programmeur Siddhant Khare a affirmé dans un essai largement partagé que la fatigue de lIA était bien réelle et que « personne nen parle ».
De son côté, le développeur Nolan Lawson affirme que « le moment est venu de pleurer la disparition de notre art. » Il déclare notamment : « Je n'ai pas demandé que le rôle d'un programmeur soit réduit à celui d'un agent de la TSA glorifié, chargé de vérifier le code pour s'assurer que l'IA n'introduise pas quelque chose de dangereux dans la production. Et pourtant, nous en sommes là. Le pire, c'est que ces outils fonctionnent. Ils peuvent écrire du code mieux que vous ou moi, et si vous ne me croyez pas, attendez six mois. »
Ces commentaires rappellent une enquête menée en juillet 2025 par Fastly auprès de 791 développeurs. Le rapport a révélé une différence notable dans la quantité de code généré par l'IA qui est mis en production. Environ un tiers des développeurs seniors (plus de 10 ans d'expérience) déclarent que plus de la moitié du code qu'ils livrent est généré par l'IA, soit près de deux fois et demie le taux déclaré par les développeurs juniors (0 à 2 ans d'expérience), qui est de 13 %.
En outre, un peu plus de 50 % des développeurs juniors déclarent que l'IA les rend modérément plus rapides. En revanche, seuls 39 % des développeurs seniors partagent cet avis. Mais les développeurs seniors sont plus susceptibles de signaler des gains de vitesse significatifs : 26 % déclarent que l'IA les rend beaucoup plus rapides, soit le double des 13 % de développeurs juniors qui sont d'accord.
Pourtant, l'IA semble toujours améliorer la satisfaction professionnelle des développeurs. Près de 80 % des développeurs affirment que les outils d'IA rendent le codage plus agréable. Pour certains, il s'agit d'éviter les tâches fastidieuses. Le plaisir n'est pas synonyme d'efficacité, mais dans une profession confrontée à l'épuisement professionnel et aux retards, ce regain de moral peut tout de même avoir son importance.
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