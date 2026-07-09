Les DRH doivent jouer un rôle plus actif dans l'évaluation des coûts liés à la main-d'uvre dans le cadre de la transformation par l'IA, afin de contribuer à atténuer les coûts cachés de l'adoption de l'IA

Jan Bansch, analyste directeur senior au sein du pôle RH de Gartner, partage son analyse sur la manière dont les DRH peuvent contribuer à atténuer les coûts cachés liés à la main-duvre associés à ladoption de lIA et à optimiser le retour sur investissement des investissements dans lIA. Le principal risque pour le ROI provient des coûts imprévus et non budgétisés liés à la transformation de la main-duvre, qui peuvent dépasser le coût de la technologie elle-même. Pour gérer ces risques, les DRH doivent sassocier à leurs homologues de la direction générale et engager le dialogue afin de saccorder sur les implications en termes de coûts de main-duvre et sur les réponses appropriées.
Alors que les entreprises accélèrent ladoption de lIA pour stimuler leur croissance et leur efficacité, les DRH doivent jouer un rôle plus actif dans lévaluation des coûts liés à la main-duvre dans le cadre de la transformation par lIA. Dans un entretien, Jan Bansch, analyste directeur senior au sein du pôle RH de Gartner, partage son analyse sur la manière dont les DRH peuvent contribuer à atténuer les coûts cachés liés à la main-duvre associés à ladoption de lIA et à optimiser le retour sur investissement des investissements dans lIA.
Voici son avis sur le sujet :
Quels sont les risques liés aux coûts de main-duvre qui apparaissent à mesure que de plus en plus dorganisations mettent en uvre lIA ?
Trois risques principaux liés aux coûts de main-duvre apparaissent, qui sont susceptibles de compromettre le retour sur investissement attendu de lIA sils ne sont pas gérés de manière proactive :
1. Lescalade des coûts liés aux talents en IA : la demande de compétences en IA a entraîné une hausse significative des rémunérations, les postes liés à lIA étant rémunérés jusquà trois à quatre fois plus que le salarié moyen. Dans le même temps, la pertinence des compétences en IA diminue plus rapidement, le cycle de vie de ces compétences se raccourcissant pour atteindre seulement deux à cinq ans, ce qui accroît le risque dexposition à des coûts à long terme pour des compétences susceptibles de se déprécier rapidement.
2. Pression sur les modèles de rémunération au rendement : lIA augmente la vitesse et le volume de travail, mais la plupart des entreprises nont pas ajusté leurs attentes en matière de performance ni leurs structures de rémunération. Cela crée un risque de rémunérations non prévues et dincitations mal alignées.
3. Coûts imprévus liés aux réductions deffectifs : les gains de productivité générés par lIA entraînent des réductions deffectifs, en particulier parmi les postes de début de carrière. Cependant, bon nombre de ces postes devront peut-être être pourvus à nouveau. Gartner prévoit que dici 2029, jusquà 30 % des employés remplacés par lIA devraient être réembauchés, souvent à un coût plus élevé.
Comment les DRH peuvent-ils gérer les risques liés aux coûts de main-duvre et à lIA ?
Pour gérer ces risques, les DRH doivent sassocier à leurs homologues de la direction générale et engager le dialogue afin de saccorder sur les implications en termes de coûts de main-duvre et sur les réponses appropriées.
Gartner a identifié trois domaines clés dans lesquels les DRH devraient prendre linitiative :
1. Gérer activement les coûts élevés liés aux talents en IA : les DRH devraient sassocier aux responsables des technologies et des finances pour identifier les compétences en IA les plus critiques et adapter la rémunération en conséquence. Parallèlement, les DRH devraient évaluer lensemble des implications financières de ces postes, y compris les risques tels que la surrémunération des compétences très demandées, le recrutement excessif pour des postes susceptibles de perdre rapidement de la valeur, et les répercussions sur les coûts globaux de main-duvre.
2. Sensibiliser les dirigeants aux coûts « cachés » des licenciements : les DRH doivent impliquer les dirigeants pour évaluer limpact à long terme des réductions deffectifs, notamment les réembauches potentielles, les effets sur le vivier de talents et les implications globales sur les coûts de main-duvre. Par exemple, les DRH peuvent réunir le PDG et léquipe de direction pour discuter de la nécessité éventuelle de réembaucher des postes supprimés lors des changements induits par lIA, contribuant ainsi à aligner les dirigeants sur les stratégies à long terme en matière de recrutement et de coûts de main-duvre.
3. Redéfinir votre modèle de rémunération au rendement : les DRH sont les mieux placés pour engager le dialogue avec les dirigeants afin dévaluer comment les changements de productivité induits par lIA peuvent affecter les indicateurs de performance et les structures de rémunération, et didentifier les conséquences imprévues potentielles.
Pourquoi les coûts de main-duvre deviennent-ils un risque majeur pour le retour sur investissement (ROI) de lIA ?
Le principal risque pour le ROI provient des coûts imprévus et non budgétisés liés à la transformation de la main-duvre, qui peuvent dépasser le coût de la technologie elle-même. À mesure que les organisations augmentent leurs investissements dans lIA, elles sexposent simultanément à de nouvelles pressions sur les coûts de main-duvre qui ne sont souvent pas pleinement évaluées ni intégrées dans la planification financière.
Ce problème risque de saggraver : une enquête Gartner réalisée en novembre 2025 auprès de 469 PDG en activité a révélé que 88 % des organisations prévoient daugmenter leurs investissements dans lIA, ce qui renforce lurgence de démontrer des retours sur investissement.
Cela pose un défi fondamental : les effectifs constituent lun des principaux facteurs de coûts pour les entreprises, mais les changements liés à lIA en matière de main-duvre sont souvent gérés sans une vision globale de leurs implications financières. Si ces risques ne sont pas pris en compte, les entreprises pourraient avoir du mal à atteindre les objectifs financiers et commerciaux attendus liés à leurs investissements dans lIA.
Source : Gartner
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