Les DRH doivent jouer un rôle plus actif dans l'évaluation des coûts liés à la main-d'uvre dans le cadre de la transformation par l'IA, afin de contribuer à atténuer les coûts cachés de l'adoption de l'IA



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Alors que les entreprises accélèrent ladoption de lIA pour stimuler leur croissance et leur efficacité, les DRH doivent jouer un rôle plus actif dans lévaluation des coûts liés à la main-duvre dans le cadre de la transformation par lIA. Dans un entretien, Jan Bansch, analyste directeur senior au sein du pôle RH de Gartner, partage son analyse sur la manière dont les DRH peuvent contribuer à atténuer les coûts cachés liés à la main-duvre associés à ladoption de lIA et à optimiser le retour sur investissement des investissements dans lIA.Voici son avis sur le sujet :Trois risques principaux liés aux coûts de main-duvre apparaissent, qui sont susceptibles de compromettre le retour sur investissement attendu de lIA sils ne sont pas gérés de manière proactive :1. Lescalade des coûts liés aux talents en IA : la demande de compétences en IA a entraîné une hausse significative des rémunérations, les postes liés à lIA étant rémunérés jusquà trois à quatre fois plus que le salarié moyen. Dans le même temps, la pertinence des compétences en IA diminue plus rapidement, le cycle de vie de ces compétences se raccourcissant pour atteindre seulement deux à cinq ans, ce qui accroît le risque dexposition à des coûts à long terme pour des compétences susceptibles de se déprécier rapidement.2. Pression sur les modèles de rémunération au rendement : lIA augmente la vitesse et le volume de travail, mais la plupart des entreprises nont pas ajusté leurs attentes en matière de performance ni leurs structures de rémunération. Cela crée un risque de rémunérations non prévues et dincitations mal alignées.3. Coûts imprévus liés aux réductions deffectifs : les gains de productivité générés par lIA entraînent des réductions deffectifs, en particulier parmi les postes de début de carrière. Cependant, bon nombre de ces postes devront peut-être être pourvus à nouveau. Gartner prévoit que dici 2029, jusquà 30 % des employés remplacés par lIA devraient être réembauchés, souvent à un coût plus élevé.Pour gérer ces risques, les DRH doivent sassocier à leurs homologues de la direction générale et engager le dialogue afin de saccorder sur les implications en termes de coûts de main-duvre et sur les réponses appropriées.Gartner a identifié trois domaines clés dans lesquels les DRH devraient prendre linitiative :1. Gérer activement les coûts élevés liés aux talents en IA : les DRH devraient sassocier aux responsables des technologies et des finances pour identifier les compétences en IA les plus critiques et adapter la rémunération en conséquence. Parallèlement, les DRH devraient évaluer lensemble des implications financières de ces postes, y compris les risques tels que la surrémunération des compétences très demandées, le recrutement excessif pour des postes susceptibles de perdre rapidement de la valeur, et les répercussions sur les coûts globaux de main-duvre.2. Sensibiliser les dirigeants aux coûts « cachés » des licenciements : les DRH doivent impliquer les dirigeants pour évaluer limpact à long terme des réductions deffectifs, notamment les réembauches potentielles, les effets sur le vivier de talents et les implications globales sur les coûts de main-duvre. Par exemple, les DRH peuvent réunir le PDG et léquipe de direction pour discuter de la nécessité éventuelle de réembaucher des postes supprimés lors des changements induits par lIA, contribuant ainsi à aligner les dirigeants sur les stratégies à long terme en matière de recrutement et de coûts de main-duvre.3. Redéfinir votre modèle de rémunération au rendement : les DRH sont les mieux placés pour engager le dialogue avec les dirigeants afin dévaluer comment les changements de productivité induits par lIA peuvent affecter les indicateurs de performance et les structures de rémunération, et didentifier les conséquences imprévues potentielles.Le principal risque pour le ROI provient des coûts imprévus et non budgétisés liés à la transformation de la main-duvre, qui peuvent dépasser le coût de la technologie elle-même. À mesure que les organisations augmentent leurs investissements dans lIA, elles sexposent simultanément à de nouvelles pressions sur les coûts de main-duvre qui ne sont souvent pas pleinement évaluées ni intégrées dans la planification financière.Ce problème risque de saggraver : une enquête Gartner réalisée en novembre 2025 auprès de 469 PDG en activité a révélé que 88 % des organisations prévoient daugmenter leurs investissements dans lIA, ce qui renforce lurgence de démontrer des retours sur investissement.Cela pose un défi fondamental : les effectifs constituent lun des principaux facteurs de coûts pour les entreprises, mais les changements liés à lIA en matière de main-duvre sont souvent gérés sans une vision globale de leurs implications financières. Si ces risques ne sont pas pris en compte, les entreprises pourraient avoir du mal à atteindre les objectifs financiers et commerciaux attendus liés à leurs investissements dans lIA.: GartnerPensez-vous que cette analyse est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?