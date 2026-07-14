Meta Platforms, Inc. (opérant sous le nom de Meta) est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Menlo Park, en Californie. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. Lentreprise gère également un réseau publicitaire pour ses propres sites et pour des tiers. En 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre daffaires total. Meta est considérée comme faisant partie des « Big Tech ».
Pour rappel, le 9 juillet dernier, Meta a dévoilé Muse Spark 1.1, un modèle d'IA de raisonnement multimodal conçu pour les tâches agentes. Selon l'entreprise, ce modèle offre des performances équivalentes, voire supérieures, à celles des principaux modèles concurrents sur un large éventail de benchmarks. Au-delà d'un score isolé, la firme met en avant la constance de ses résultats, notamment dans les tâches structurées et procédurales, l'utilisation d'outils, le contrôle d'ordinateurs et le codage, renforçant ainsi la concurrence entre les principaux acteurs de l'IA.
Cette initiative prolonge le lancement de Muse Spark, quelques mois plus tôt. Le 8 avril 2026, l'entreprise avait en effet lancé Muse Spark, le premier modèle d'IA public développé par Meta Superintelligence Labs. Ce modèle est présenté comme la base de la vision de l'entreprise d'une « superintelligence personnelle ». Meta affirmait à l'époque que Muse Spark offrait des performances compétitives en matière d'analyse visuelle, de raisonnement et d'applications de santé, même si des évaluations indépendantes relevaient encore des limites dans ses capacités de codage et de gestion des systèmes agentiques.
Le lancement récent de deux modèles d'IA et la publication de nouveaux détails concernant les efforts de Meta en matière de puces sur mesure ont fait grimper le cours de l'action de la société de plus de 5 % le vendredi 10 juillet 2026, ce qui a suffi à la faire passer en territoire positif depuis le début de l'année et à couronner une hausse hebdomadaire de 15 %.
Cette remontée fait suite à trois annonces distinctes. Le mardi 7 juillet, Meta a lancé Muse Image, un modèle interne de génération dimages accessible aux particuliers via lapplication Meta AI et aux annonceurs via sa plateforme publicitaire Advantage+. Muse Spark 1.1 a été dévoilé le jeudi d'après, ciblant des cas dutilisation liés à lagentique et au codage, et était accompagné dune API publique destinée aux développeurs ce qui marque la première fois que Meta fait payer laccès à lun de ses modèles.
Les tarifs de l'API sont nettement inférieurs à ceux de ses concurrents. Le prix de lAPI sélève à 1,25 dollar par million de jetons dentrée et à 4,25 dollars par million de jetons de sortie. À titre de comparaison, le modèle Opus 4.8 dAnthropic, que Meta a désigné comme référence, coûte 5 dollars par million de jetons dentrée et 25 dollars par million de jetons de sortie. Le PDG Mark Zuckerberg a estimé que ce prix représentait environ 25 % de ce que facturent Anthropic et OpenAI pour des modèles comparables.
Les actions ont bénéficié dun soutien supplémentaire suite à lannonce selon laquelle Iris, la première puce dIA développée en interne par lentreprise, devrait entrer en production en septembre prochain. Comme lindique une note interne, Iris a franchi la phase de test de débogage en environ six semaines sans rencontrer de problèmes majeurs. Broadcom est le partenaire de Meta pour la conception de cette puce, tandis que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. se charge de sa fabrication. Cette puce est destinée à compléter et non à remplacer les volumes importants de GPU que Meta achète à Nvidia et AMD.
La remontée observée au cours de cette semaine de juillet s'inscrit dans le contexte de la publication, en avril, des résultats du premier trimestre de Meta. À cette occasion, la société avait revu à la hausse ses prévisions de dépenses pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 125 et 145 milliards de dollars, et avait vu son action chuter de 7 %, Wall Street se montrant sceptique quant à la capacité de ces dépenses massives en infrastructures à se traduire par de nouveaux secteurs d'activité significatifs. Récemment, Mark Zuckerberg a également déclaré que Meta étudiait la possibilité de louer sa capacité de calcul en intelligence artificielle à des tiers, une initiative qui pourrait ouvrir une nouvelle source de revenus en dehors de son activité principale, la publicité.
Meta Superintelligence Labs, dirigé par Alexandr Wang, est à l'origine du développement de ces deux modèles. Le laboratoire a lancé son premier modèle, Muse Spark, en avril, remplaçant ainsi la famille de modèles open source Llama de l'entreprise. Même après la forte hausse hebdomadaire, la progression de 13 % enregistrée par le Nasdaq depuis le début de l'année reste supérieure à celle de Meta.
Alors que Meta accélère ses investissements dans l'IA pour rivaliser avec OpenAI et Anthropic, le groupe a déjà adopté des solutions inhabituelles pour répondre à ses besoins croissants en puissance de calcul. En juin 2026, Meta a commencé à construire des centres de données ressemblant à de vastes tentes industrielles pour héberger rapidement ses serveurs d'IA, faute d'infrastructures permanentes disponibles à temps.
Cette stratégie, mise en uvre dans le cadre du projet « Prometheus » de Meta dans l'Ohio, repose sur six structures de 11 613 mètres carrés, alimentées par une centrale électrique de 200 mégawatts et complétées par des turbines à gaz mobiles. L'initiative témoigne de la pression exercée sur les grands acteurs technologiques pour déployer toujours plus rapidement les capacités de calcul nécessaires au développement de modèles d'IA avancés.
Source : Meta
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