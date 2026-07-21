L'Australie va obliger les centres de données dédiés à l'IA à réduire au minimum leur consommation d'eau, à financer leur propre électricité, et l'IA devra cesser de pirater des contenus protégés

Face à une demande énergétique devenue colossale, les centres de données propulsés par lintelligence artificielle (IA) redéfinissent les frontières du raisonnable. Depuis octobre 2025, certaines entreprises américaines installent danciens moteurs davion à réaction pour alimenter leurs serveurs en électricité. Lobjectif affiché est pragmatique : offrir une source dénergie « flexible » et immédiatement disponible pour des infrastructures qui ne peuvent se permettre la moindre interruption. Chaque unité peut être installée en quelques semaines et produire suffisamment dénergie pour alimenter un centre de données de taille moyenne. Ce choix, qui relève autant de lingéniosité que du désespoir, révèle une crise énergétique latente au cur de la révolution de lIA.
Cette crise énergétique ne semble pas proche d'une solution. En effet, selon Gartner, la consommation électrique des centres de données devrait atteindre 565 TWh en 2026, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. Elle devrait atteindre 290 GW dici 2030, ce qui reflète lampleur et le rythme sans précédent de la demande stimulée par lIA générative (GenAI). La consommation électrique des centres de données devant dépasser 1 200 TWh dici 2030, lapprovisionnement du réseau sera insuffisant pour répondre aux besoins liés à la construction future de centres de données, ce qui affectera tous les utilisateurs de ces installations.
Face à cette situation, l'Australie va obliger les centres de données à réduire au minimum leur consommation d'eau et à financer eux-mêmes leur approvisionnement en électricité, conformément à une réglementation nationale contraignante, alors qu'Anthony Albanese s'apprête à centraliser la supervision de l'IA. Anthony Norman Albanese est un homme politique australien qui occupe depuis 2022 le poste de 31e Premier ministre d'Australie. Il est à la tête du Parti travailliste depuis 2019 et député de la circonscription de Grayndler, en Nouvelle-Galles du Sud, depuis 1996.
Au cours de mandat, Albanese a dirigé la réponse de son gouvernement à la crise du coût de la vie provoquée par la flambée de linflation de 2021 à 2023, et a organisé un référendum infructueux visant à inscrire dans la Constitution une « voix autochtone au Parlement ». Il a également actualisé les objectifs climatiques de lAustralie afin datteindre la neutralité carbone dici 2050, supervisé laccélération des projets dénergies renouvelables, ainsi qu'apporté des changements majeurs à la législation sur les relations industrielles. Il a notamment promulgué la politique industrielle « Future Made in Australia ». En outre, il a instauré une interdiction dutilisation des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de seize ans.
Le Premier ministre a averti que l'Australie disposait d'une marge de manuvre très limitée pour établir la « légitimité sociale » de l'IA, tout en reconnaissant les lacunes et les risques liés à l'approche actuellement fragmentée de cette technologie, lors d'un discours important. Albanese a également profité de ce discours pour donner aux musiciens, écrivains et artistes australiens l'assurance qu'ils conserveraient le contrôle de leurs uvres et qu'ils pourraient fixer eux-mêmes le prix dans le cadre de tout accord de droits d'auteur conclu avec des entreprises spécialisées dans l'IA. « Tout ce qui est en deçà relève du vol », a-t-il déclaré.
Lors d'une intervention, Albanese a réaffirmé son soutien aux artistes et a déclaré ne pas craindre que la législation australienne en matière de droits d'auteur dissuade des géants de l'IA comme Anthropic d'investir en Australie. « Nous sommes convaincus que les avantages offerts par l'Australie attireront d'importants investissements dans notre pays », a-t-il déclaré. « Jai rencontré plusieurs de ces entreprises. Nous leur avons clairement fait part de notre position et, aujourdhui, nous lavons également exprimée très ouvertement. »
Son discours ne comportait aucune annonce concrète concernant la législation spécifique à lIA, le financement, les incitations fiscales, les droits dauteur, la réglementation en matière de consommation ou les droits sur le lieu de travail ; des mesures spécifiques devraient être présentées à lissue dune consultation. Albanese a toutefois confirmé quil chercherait à obtenir laccord des États et des territoires sur des normes australiennes « claires, cohérentes et obligatoires » pour les centres de données, lors dune réunion du cabinet national le mois prochain. Un projet de loi portant sur ces normes serait alors présenté au Parlement au début de l'année prochaine.
Le Premier ministre : « J'encourage les travailleurs à prendre conscience que l'IA est déjà une réalité »[/I]
Concernant la campagne menée par les syndicats pour que les salariés aient leur mot à dire sur la manière dont l'IA est mise en place sur leur lieu de travail et sur les types d'IA utilisés, Albanese a déclaré qu'il espérait que les gens comprendraient l'évolution du contexte. « J'encourage les travailleurs à prendre conscience que l'IA est déjà une réalité », a-t-il déclaré. « Le changement est en marche et ils ont tout intérêt à y prendre part, car sinon, ils n'auront pas leur mot à dire. »
Albanese a ajouté que les entreprises pourraient tirer « d'énormes gains de productivité » de l'utilisation de l'IA. «Nous devons toutefois veiller à ce que les salariés ne soient pas écartés de ces discussions. Ils ont tout intérêt à ce que les entreprises prospèrent, car plus les entreprises prospèrent, meilleurs sont les lieux de travail et les conditions de travail », a-t-il déclaré.
La secrétaire de l'ACTU, Sally McManus, se réjouit de voir le gouvernement adopter une approche coordonnée visant à garantir que les Australiens puissent « tirer parti des avantages de l'IA sans en subir les inconvénients ». Interrogée sur la question de savoir si les droits des travailleurs devaient être inclus dans ces mesures de protection, elle a répondu qu'il incombait déjà aux employeurs de consulter leurs salariés et d'atténuer les effets négatifs sur ces derniers. « S'ils se comportent comme il se doit, ils n'ont rien à craindre », a-t-elle déclaré. « Mais sils veulent sen servir pour augmenter leurs profits sans en faire profiter les travailleurs, alors les Australiens ne laccepteront pas. »
Les futurs centres de données dIA à grande échelle seraient soumis à des obligations en matière délectricité, deau et dinfrastructures
Le Premier ministre a déclaré que lAustralie avait loccasion détablir la « licence sociale » de lIA avant que des investissements majeurs ne se concrétisent, reconnaissant que le gouvernement ne pouvait pas attendre que les entreprises aient déjà construit leurs centres de données pour négocier les conditions. Il a présenté l'IA à la fois comme une opportunité économique et comme un enjeu stratégique de sécurité nationale, affirmant à plusieurs reprises que l'Australie devait développer ses propres capacités souveraines plutôt que de se contenter d'héberger des infrastructures construites à l'étranger.
« Notre grand pays peut être bien plus qu'un simple entrepôt de données pour des produits d'IA fabriqués à l'étranger », a-t-il déclaré. « Nous pouvons faire bien plus que simplement gérer des investissements dans des idées venues d'ailleurs. » Dans le cadre des normes proposées, les futurs centres de données dIA à grande échelle seraient soumis à des obligations en matière délectricité, deau et dinfrastructures. Le gouvernement exigerait également que ces centres réduisent au minimum leur consommation deau et prennent en charge le financement de toute infrastructure hydraulique supplémentaire si nécessaire.
Albanese a déclaré que les nouvelles installations seraient tenues de financer la production délectricité supplémentaire et de prendre en charge lintégralité des coûts de raccordement au réseau, afin que les ménages naient pas à en supporter la facture. Il a précisé que les entreprises exploitant ces centres de données devraient injecter dans le réseau au moins autant dénergie quelles en consomment, quil sagisse dénergies renouvelables ou dénergie de stabilisation. Il a également déclaré que ces normes nationales remplaceraient lapproche fragmentaire actuelle, impliquant différents niveaux de gouvernement, et apporteraient une plus grande sécurité aux investisseurs, tout en garantissant que les communautés conservent leur confiance dans les grands projets de développement.
L'Australie-Méridionale est le seul État à disposer d'un cadre réglementaire dédié aux centres de données, tandis que le gouvernement du Queensland a averti que des travaux supplémentaires seraient nécessaires avant qu'il n'adopte des « propositions nationales insuffisamment élaborées » concernant les exigences en matière d'énergies renouvelables.
Albanese rassure sur les droits dauteur : « La meilleure façon de garantir aux artistes australiens la protection la plus solide en matière de droit dauteur est que lAustralie se montre active et impliquée.»
Dans son discours, le Premier ministre a directement répondu aux préoccupations des titulaires de droits dauteur, avertissant les entreprises technologiques que, même si le gouvernement coopérerait pour le partage dinformations factuelles, « tout ce qui est produit en Australie nest pas à la portée de tous ». « Les écrivains, musiciens, artistes et journalistes australiens doivent conserver la propriété et le contrôle de leurs uvres », a-t-il déclaré. « Nos lois le préciseront clairement. »
Les artistes avaient auparavant exhorté le gouvernement à maintenir les lois existantes en matière de droits dauteur, tandis que des géants de lIA comme Anthropic ont plaidé en faveur de propositions alternatives, telles quun fonds créatif commun destiné à rémunérer les artistes.
Les propos de Albanese laissaient entrevoir la possibilité dune modification de la législation, mais il a clairement précisé que le prix des uvres protégées par le droit dauteur serait fixé par les artistes. « Aucune entreprise ne devrait utiliser des livres, de la musique, des uvres dart ou des informations australiennes pour développer ou entraîner une IA sans que lartiste nait son mot à dire, y compris en ce qui concerne le prix et la valeur de son uvre », a-t-il déclaré.
Albanese a ajouté qu« aucun pays » navait encore trouvé la « bonne solution » en matière dIA et de droits dauteur. « Nulle part, les artistes ou les titulaires de droits nont un contrôle suffisant sur leurs uvres lorsquil sagit de lentraînement des IA », a-t-il déclaré. « Cest pourquoi la meilleure façon de garantir aux artistes australiens la protection la plus solide en matière de droit dauteur est que lAustralie se montre active et impliquée. »
Le Premier ministre a déclaré que lIA allait jouer un rôle central dans la productivité, la résilience économique et la capacité souveraine de lAustralie
Albanese a confirmé la création dun nouveau Bureau de lIA, rattaché au ministère du Premier ministre et du Cabinet, chargé de coordonner les travaux déjà en cours dans les domaines de léducation, de lemploi, du climat et de lénergie, du droit dauteur et de la défense. Le Premier ministre a déclaré que lIA allait jouer un rôle central dans la productivité, la résilience économique et la capacité souveraine de lAustralie. « Nous ne devons pas considérer lIA comme une menace pour les emplois de qualité ; nous devons lutiliser comme un outil permettant den créer », a-t-il déclaré.
Albanese a déclaré que lAustralie avait « dépassé » le stade où elle pouvait décider « si ou quand » lIA allait transformer léconomie. « Il sagit pour lAustralie de façonner lavenir plutôt que de laisser lavenir nous façonner », a-t-il déclaré. « Il nest pas nécessaire dêtre un expert en IA pour avoir son mot à dire ou un intérêt dans ce domaine. Nous sommes tous concernés. » Albanese a ajouté que lIA serait un test pour la détermination, la coopération et lambition de lAustralie.
« Si nous mobilisons nos ressources et coordonnons nos efforts, si nous agissons avec lurgence quexige la rapidité de ce changement, si nous nous développons à la hauteur de lampleur de lopportunité que présente ce moment, et si nous le faisons à la manière australienne, en restant fidèles à nos valeurs et à nos normes, nous pouvons faire en sorte que lIA serve les intérêts nationaux de lAustralie », a-t-il déclaré.
Albanese a également évoqué les initiatives australiennes qui ont fini par faire des émules à travers le monde, du salaire minimum et de la journée de travail de huit heures à la retraite, en passant par linterdiction daccès aux réseaux sociaux pour les mineurs et loctroi aux femmes du droit de se présenter aux élections législatives et de voter. Il a ajouté que la réglementation des réseaux sociaux offrait également une...
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