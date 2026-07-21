Anthropic est en pourparlers pour louer de la puissance de calcul IA chez Meta dans le cadre d'un accord de 10 milliards $, alors que Meta envisage de se lancer dans le cloud computing, selon Mark Zuckerberg

Anthropic, PBC est une société américaine dintérêt public spécialisée dans lintelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, et qui a été fondée dans le but de promouvoir la sécurité de lIA. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM). Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. En mai 2026, sa valorisation était estimée à 965 milliards de dollars, ce qui en fait la société spécialisée exclusivement dans l'IA la plus valorisée au monde.
Anthropic serait en pourparlers pour louer de la puissance de calcul à Meta dans le cadre d'un accord qui pourrait atteindre 10 milliards de dollars sur deux ans, selon le New York Times. Suite à cette information, l'action Meta a rebondi le vendredi 17 juillet après avoir touché son plus bas niveau. Pour rappel, Anthropic a triplé son chiffre d'affaires annualisé en avril dernier, passant de 9 à 30 milliards de dollars, tout en renforçant son partenariat avec Google et Broadcom pour sécuriser plusieurs gigawatts de capacité de calcul.
Selon le quotidien new-yorkais, qui cite trois personnes au courant de ces discussions confidentielles, Anthropic a lancé cette proposition en juin et Meta est actuellement en train de l'étudier. Si un accord est conclu, Anthropic verserait à Meta des paiements mensuels réguliers pendant deux ans, et chacune des parties pourrait se retirer de l'accord avant son expiration. Les négociations n'en sont qu'à leurs débuts et rien ne garantit qu'elles aboutiront à la signature d'un accord.
Une source proche du dossier a également confirmé à CNBC que des discussions très préliminaires étaient en cours.
Pour Meta, cet accord constituerait un pas vers un nouveau secteur dactivité. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré en mai que lentreprise envisageait de se lancer dans le cloud computing afin de démontrer aux investisseurs que ses dépenses en IA peuvent générer des revenus au-delà de lamélioration de ses activités existantes. Meta pourrait consacrer jusquà 145 milliards de dollars à ses dépenses dinvestissement en 2026, dont une grande partie serait destinée à linfrastructure dIA soit plus du double des 72 milliards de dollars dépensés lannée dernière. Selon CNBC, Mark Zuckerberg a déclaré en octobre dernier que des entreprises avaient contacté Meta pour lui demander dacheter de la capacité de calcul à un prix supérieur à celui payé par Meta.
L'accord envisagé serait de moindre envergure qu'un accord comparable conclu en mai entre Anthropic et SpaceX, la société d'Elon Musk. Ce contrat prévoit qu'Anthropic verse à SpaceX 45 milliards de dollars sur trois ans, soit environ 1,25 milliard de dollars par mois, en échange de ressources informatiques hébergées dans le centre de données Colossus 1 de SpaceX. À l'instar des négociations avec Meta, ce contrat accordait aux deux parties le droit de le résilier avant son échéance.
L'approvisionnement en quantité suffisante de puces Nvidia reste un frein pour les développeurs d'IA tels qu'Anthropic, qui a dû limiter le niveau d'interaction des utilisateurs avec ses modèles haut de gamme. Les discussions avec Meta constituent le dernier signe en date indiquant qu'Anthropic cherche à conclure des accords avec d'autres entreprises technologiques afin d'étendre sa capacité de calcul.
Alors que Meta cherche à rentabiliser ses investissements massifs dans l'infrastructure d'IA, Anthropic continue d'afficher publiquement une position prudente concernant les risques liés aux modèles les plus avancés. Le laboratoire d'IA à l'origine de Claude Code a précédemment appelé à une pause globale dans le développement de l'IA, invoquant de multiples signes laissant penser que les systèmes d'IA pourraient échapper au contrôle humain et ouvrir la voie à des scénarios catastrophiques. Ces avertissements demeurent toutefois controversés, notamment en ce qui concerne les débats sur la conscience potentielle des systèmes d'IA.
Sources : New York Times, CNBC
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