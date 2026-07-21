La veste en cuir emblématique de Jensen Huang, PDG de Nvidia, s'est vendue pour près d'un million de dollars chez Sotheby's, soit 16 fois son estimation initiale, après 65 enchères

Jensen Huang est un dirigeant d'entreprise et ingénieur électricien taïwanais et américain, fondateur, président et PDG de Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde. En 2026, Forbes estimait sa fortune à plus de 200 milliards de dollars américains, ce qui faisait de lui la septième personne la plus riche au monde. Huang a fondé Nvidia en 1993, à l'âge de 30 ans, depuis un restaurant Denny's de San José, en Californie, et en est resté le président-directeur général depuis lors. Il a sorti l'entreprise d'une situation proche de la faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de processeurs graphiques (GPU), le calcul haute performance et l'intelligence artificielle (IA).
La veste en cuir noir emblématique de Jensen Huang, PDG de Nvidia, s'est vendue chez Sotheby's pour 960 000 dollars, un montant bien supérieur à l'estimation préalable à la vente, qui se situait entre 40 000 et 60 000 dollars.
La veste Tom Ford, portée par Huang sur le campus de Foxconn à Taipei en octobre 2023, a suscité l'intérêt de 45 collectionneurs qui ont soumis à eux tous 65 offres. La veste a été identifiée par PSA comme ayant été portée par Huang lors du Hon Hai Tech Day à Taipei le 18 octobre 2023, et sa signature a été authentifiée par James Spence Authentication, a précisé Sotheby's.
« La réaction suscitée par cette vente a dépassé même nos attentes les plus optimistes », a déclaré Brahm Wachter, responsable des objets de collection modernes chez Sotheby's, dans un communiqué. Le prix final était également bien supérieur au prix de vente au détail, qui s'élève à un peu moins de 10 000 dollars pour l'un de ces vêtements.
Les recettes de la vente aux enchères seront reversées à lEdge Institute, une association à but non lucratif, afin de financer des bourses, des subventions et des résidences pour de jeunes créateurs. Cette vente a été organisée dans le cadre dune initiative philanthropique par Long Journey Ventures, a précisé Sothebys.
Depuis près de deux décennies, cette veste en cuir fait partie intégrante de limage publique de Huang, quil porte lors de discours douverture, de conférences professionnelles et dévénements marquants pour Nvidia. Ce résultat témoigne de lessor dun marché parmi les collectionneurs désireux dacquérir des objets liés à lessor du secteur de lIA.
Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a lui aussi manifesté son admiration pour le style vestimentaire de Huang : les deux hommes ont procédé à un échange de maillots en 2024, et Huang a ensuite offert à Zuckerberg la veste quil portait lors dune intervention sur scène à une conférence sur linfographie plus tard dans lannée. « Elle a plus de valeur parce quelle a été portée », avait déclaré Zuckerberg à lépoque.
Huang a passé des années à mettre en avant le rôle de cette veste comme son « uniforme » personnel, plaisantant dans un podcast de 2023 en affirmant que les choix vestimentaires revenaient à sa femme et à sa fille, et soulignant dans un fil de discussion Reddit de 2016 que les gens le connaissaient comme « le type à la veste en cuir ». Son entrée en scène en veste en cuir est elle-même devenue un moment phare des événements Nvidia, le public levant ses téléphones lorsque Huang monte sur scène.
Mais derrière ce blouson mythique, il y a un homme qui voit venir les tempêtes. En janvier 2026, alors que leuphorie autour de lIA continue dalimenter les marchés financiers, une voix majeure du secteur appelle à un retour brutal au réel. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, met en garde contre une lecture trop simpliste de la révolution de lIA par les investisseurs. Derrière les valorisations record et la ruée vers les puces, le patron du leader mondial des GPU rappelle que lIA nest ni magique, ni instantanément rentable, et que les marchés pourraient payer cher toute mauvaise anticipation.
Sa manière de manager est tout aussi radicale. Toujours en janvier 2026, la phrase est brutale, volontairement provocatrice, presque choquante. En affirmant quil préfère « torturer » ses collaborateurs plutôt que de les licencier, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, met des mots crus sur une philosophie managériale forgée sur plusieurs décennies : lexigence radicale comme moteur de performance, dans un secteur où lerreur se paie cash et où la médiocrité na pas sa place. Cette déclaration, largement reprise, ouvre un débat de fond sur la culture de travail dans la tech, à lheure où lIA redéfinit brutalement les règles du jeu.
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