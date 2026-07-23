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La société chinoise Moonshot AI a « distillé » Fable, le modèle d'IA le plus sophistiqué d'Anthropic, pour créer sa dernière version, Kimi K3, en utilisant des puces d'IA avancées de Nvidia

Le , par Jade Emy
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La société chinoise Moonshot AI a pillé « Fable », le modèle dIA le plus sophistiqué dAnthropic, pour contribuer à la création de sa dernière version K3, et sest procuré des puces dIA avancées de Nvidia, a déclaré Michael Kratsios, haut responsable technologique de la Maison Blanche. Il affirme : « Nous disposons dinformations indiquant que Moonshot AI a « distillé » Fable dAnthropic pour le développement de son modèle K3. » Il a également indiqué que Moonshot AI sétait procuré des serveurs équipés de puissantes puces dIA Nvidia appelées GB300 et les avait utilisées en Thaïlande, « probablement pour entraîner ses modèles dIA ».

En 2023, des chercheurs ont présenté une nouvelle méthode appelée "distillation pas à pas" qui permet d'extraire des justifications informatives des grands modèles de langage (LLM) pour former efficacement des modèles plus petits spécifiques à une tâche. Cette approche réduit considérablement la taille du modèle et la quantité de données de formation nécessaires, surpassant ainsi les performances des LLM avec invite few-shot. L'approche de distillation pas à pas offre une solution économe en ressources pour le compromis entre la taille du modèle et les données de formation.

Mi-juillet 2026, la société chinoise Moonshot AI a dévoilé Kimi K3, un modèle d'intelligence artificielle (IA) open source doté de 2 800 milliards de paramètres, offrant des capacités de vision natives et une fenêtre contextuelle d'un million de jetons. Selon l'Intelligence Index du site de benchmarking indépendant Artificial Analysis, Kimi K3 devance Claude Opus 4.8 d'Anthropic et GPT-5.6 Terra d'OpenAI, et se classe à seulement deux ou trois points derrière Claude Fable 5 et GPT-5.6 Sol. L'écart entre les modèles d'IA open source et les modèles propriétaires de pointe n'a jamais été aussi faible.

Cependant, un responsable technologique de ladministration Trump a récemment accusé la société chinoise Moonshot AI dun complot « à grande échelle » visant à voler des données à Anthropic. La société chinoise Moonshot AI a pillé « Fable », le modèle dIA le plus sophistiqué dAnthropic, pour contribuer à la création de sa dernière version K3, et sest procuré des puces dIA avancées de Nvidia, a déclaré Michael Kratsios, haut responsable technologique de la Maison Blanche.

Nous disposons dinformations indiquant que Moonshot AI a « distillé » Fable dAnthropic pour le développement de son modèle K3.

Pour ce faire, lentreprise a développé une plateforme interne sophistiquée permettant deffectuer une distillation à grande échelle à partir de modèles américains, ce qui lui a permis de basculer rapidement entre plusieurs méthodes daccès afin déviter toute détection. Moonshot AI sest également dotée de serveurs équipés de puces GB300 et a accédé à des puces GB300 en Thaïlande, probablement pour entraîner ses modèles dIA.

Les États-Unis soutiennent fermement le développement libre et équitable de lIA, y compris un écosystème concurrentiel florissant qui englobe les modèles de pointe, les systèmes spécialisés, les frameworks open source et les modèles à poids ouvert. La distillation légitime de lIA, utilisée pour créer des modèles plus petits et plus efficaces, joue un rôle essentiel dans cet écosystème dinnovation ouvert. Cependant, la distillation industrielle clandestine à grande échelle visant à voler la technologie propriétaire américaine et à saper la recherche américaine est inacceptable.
Il a également indiqué que Moonshot AI sétait procuré des serveurs équipés de puissantes puces dIA Nvidia appelées GB300 et les avait utilisées en Thaïlande, « probablement pour entraîner ses modèles dIA ». Un haut responsable de ladministration Trump avait déclaré en février que le dernier modèle dIA de la start-up chinoise DeepSeek avait été entraîné sur la puce dIA la plus avancée de Nvidia, ce qui pourrait constituer une violation des contrôles à lexportation américains.

Le département dÉtat américain a ordonné en avril une campagne mondiale visant à attirer lattention sur ce quil qualifie defforts généralisés de la part dentreprises chinoises, dont Moonshot AI, pour voler la propriété intellectuelle des laboratoires américains dintelligence artificielle. Le 23 avril 2026, l'administration Trump a officiellement accusé des entités chinoises de mener des campagnes organisées pour copier les modèles d'intelligence artificielle américains. La technique en cause, la distillation, se situe à la frontière floue entre pratique légitime et espionnage industriel. Pékin balaie ces accusations d'un revers de main et DeepSeek, visé implicitement, publie le jour suivant son modèle V4 en fanfare.

En février, OpenAI a déjà averti les législateurs que DeepSeek ciblait le créateur de ChatGPT et les principales entreprises américaines spécialisées dans lIA afin de reproduire leurs modèles et de les utiliser pour son propre entraînement. Le communiqué du Département dÉtat daté davril indiquait : « Les modèles dIA développés à partir de campagnes de distillation clandestines et non autorisées permettent à des acteurs étrangers de commercialiser des produits qui semblent offrir des performances comparables sur certains benchmarks, à un coût bien inférieur, mais qui ne reproduisent pas lintégralité des performances du système dorigine. »

Pourtant en mars 2025, les principales entreprises d'IA, dont OpenAI, Microsoft et Meta, se tournent vers un processus appelé « distillation » dans la course mondiale à la création de modèles d'IA moins coûteux à adopter pour les consommateurs et les entreprises. Cette technique a attiré l'attention après que la société chinoise DeepSeek l'a utilisée pour construire des modèles d'intelligence artificielle puissants et efficaces basés sur des systèmes open source publiés par les concurrents Meta et Alibaba. Cette percée a ébranlé la confiance dans le leadership de la Silicon Valley en matière d'IA, ce qui a conduit les investisseurs de Wall Street à effacer des milliards de dollars de valeur des actions des grandes entreprises technologiques américaines.

Le lancement de Kimi K3 intervient un mois après le retrait soudain par le gouvernement américain des modèles Fable et Mythos dAnthropic pour des raisons de sécurité, souligne à quelle vitesse lécosystème chinois de lIA ouverte comble son retard par rapport aux systèmes américains les plus avancés.

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Voir aussi :

La Chine est soupçonnée d'avoir eu accès à Claude Mythos, selon des rapports indiquant que c'est la raison de la désactivation du puissant modèle d'IA d'Anthropic sur ordre du gouvernement américain

Anthropic estime qu'Alibaba doit être sanctionné pour la plus grande attaque de clonage de Claude, Alibaba aurait utilisé 25 000 comptes pour exploiter Claude à travers plus de 28,8 millions d'échanges

L'adoption mondiale des modèles d'IA open source chinois a presque triplé, passant de 13 % à environ 30 % de l'utilisation totale en 2025, sous l'impulsion de DeepSeek et de Qwen d'Alibaba
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