En 2023, des chercheurs ont présenté une nouvelle méthode appelée "distillation pas à pas" qui permet d'extraire des justifications informatives des grands modèles de langage (LLM) pour former efficacement des modèles plus petits spécifiques à une tâche. Cette approche réduit considérablement la taille du modèle et la quantité de données de formation nécessaires, surpassant ainsi les performances des LLM avec invite few-shot. L'approche de distillation pas à pas offre une solution économe en ressources pour le compromis entre la taille du modèle et les données de formation.
Mi-juillet 2026, la société chinoise Moonshot AI a dévoilé Kimi K3, un modèle d'intelligence artificielle (IA) open source doté de 2 800 milliards de paramètres, offrant des capacités de vision natives et une fenêtre contextuelle d'un million de jetons. Selon l'Intelligence Index du site de benchmarking indépendant Artificial Analysis, Kimi K3 devance Claude Opus 4.8 d'Anthropic et GPT-5.6 Terra d'OpenAI, et se classe à seulement deux ou trois points derrière Claude Fable 5 et GPT-5.6 Sol. L'écart entre les modèles d'IA open source et les modèles propriétaires de pointe n'a jamais été aussi faible.
Cependant, un responsable technologique de ladministration Trump a récemment accusé la société chinoise Moonshot AI dun complot « à grande échelle » visant à voler des données à Anthropic. La société chinoise Moonshot AI a pillé « Fable », le modèle dIA le plus sophistiqué dAnthropic, pour contribuer à la création de sa dernière version K3, et sest procuré des puces dIA avancées de Nvidia, a déclaré Michael Kratsios, haut responsable technologique de la Maison Blanche.
Nous disposons dinformations indiquant que Moonshot AI a « distillé » Fable dAnthropic pour le développement de son modèle K3.
Pour ce faire, lentreprise a développé une plateforme interne sophistiquée permettant deffectuer une distillation à grande échelle à partir de modèles américains, ce qui lui a permis de basculer rapidement entre plusieurs méthodes daccès afin déviter toute détection. Moonshot AI sest également dotée de serveurs équipés de puces GB300 et a accédé à des puces GB300 en Thaïlande, probablement pour entraîner ses modèles dIA.
Les États-Unis soutiennent fermement le développement libre et équitable de lIA, y compris un écosystème concurrentiel florissant qui englobe les modèles de pointe, les systèmes spécialisés, les frameworks open source et les modèles à poids ouvert. La distillation légitime de lIA, utilisée pour créer des modèles plus petits et plus efficaces, joue un rôle essentiel dans cet écosystème dinnovation ouvert. Cependant, la distillation industrielle clandestine à grande échelle visant à voler la technologie propriétaire américaine et à saper la recherche américaine est inacceptable.
Pour ce faire, lentreprise a développé une plateforme interne sophistiquée permettant deffectuer une distillation à grande échelle à partir de modèles américains, ce qui lui a permis de basculer rapidement entre plusieurs méthodes daccès afin déviter toute détection. Moonshot AI sest également dotée de serveurs équipés de puces GB300 et a accédé à des puces GB300 en Thaïlande, probablement pour entraîner ses modèles dIA.
Les États-Unis soutiennent fermement le développement libre et équitable de lIA, y compris un écosystème concurrentiel florissant qui englobe les modèles de pointe, les systèmes spécialisés, les frameworks open source et les modèles à poids ouvert. La distillation légitime de lIA, utilisée pour créer des modèles plus petits et plus efficaces, joue un rôle essentiel dans cet écosystème dinnovation ouvert. Cependant, la distillation industrielle clandestine à grande échelle visant à voler la technologie propriétaire américaine et à saper la recherche américaine est inacceptable.
Il a également indiqué que Moonshot AI sétait procuré des serveurs équipés de puissantes puces dIA Nvidia appelées GB300 et les avait utilisées en Thaïlande, « probablement pour entraîner ses modèles dIA ». Un haut responsable de ladministration Trump avait déclaré en février que le dernier modèle dIA de la start-up chinoise DeepSeek avait été entraîné sur la puce dIA la plus avancée de Nvidia, ce qui pourrait constituer une violation des contrôles à lexportation américains.
We have information that Moonshot AI distilled Anthropics Fable for the development of its K3 model.— Director Michael Kratsios (@mkratsios47) July 22, 2026
To do this they developed a sophisticated internal platform to conduct large scale distillation against U.S. models, allowing them to quickly switch between multiple methods of
Le département dÉtat américain a ordonné en avril une campagne mondiale visant à attirer lattention sur ce quil qualifie defforts généralisés de la part dentreprises chinoises, dont Moonshot AI, pour voler la propriété intellectuelle des laboratoires américains dintelligence artificielle. Le 23 avril 2026, l'administration Trump a officiellement accusé des entités chinoises de mener des campagnes organisées pour copier les modèles d'intelligence artificielle américains. La technique en cause, la distillation, se situe à la frontière floue entre pratique légitime et espionnage industriel. Pékin balaie ces accusations d'un revers de main et DeepSeek, visé implicitement, publie le jour suivant son modèle V4 en fanfare.
En février, OpenAI a déjà averti les législateurs que DeepSeek ciblait le créateur de ChatGPT et les principales entreprises américaines spécialisées dans lIA afin de reproduire leurs modèles et de les utiliser pour son propre entraînement. Le communiqué du Département dÉtat daté davril indiquait : « Les modèles dIA développés à partir de campagnes de distillation clandestines et non autorisées permettent à des acteurs étrangers de commercialiser des produits qui semblent offrir des performances comparables sur certains benchmarks, à un coût bien inférieur, mais qui ne reproduisent pas lintégralité des performances du système dorigine. »
Pourtant en mars 2025, les principales entreprises d'IA, dont OpenAI, Microsoft et Meta, se tournent vers un processus appelé « distillation » dans la course mondiale à la création de modèles d'IA moins coûteux à adopter pour les consommateurs et les entreprises. Cette technique a attiré l'attention après que la société chinoise DeepSeek l'a utilisée pour construire des modèles d'intelligence artificielle puissants et efficaces basés sur des systèmes open source publiés par les concurrents Meta et Alibaba. Cette percée a ébranlé la confiance dans le leadership de la Silicon Valley en matière d'IA, ce qui a conduit les investisseurs de Wall Street à effacer des milliards de dollars de valeur des actions des grandes entreprises technologiques américaines.
Le lancement de Kimi K3 intervient un mois après le retrait soudain par le gouvernement américain des modèles Fable et Mythos dAnthropic pour des raisons de sécurité, souligne à quelle vitesse lécosystème chinois de lIA ouverte comble son retard par rapport aux systèmes américains les plus avancés.
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Voir aussi :
La Chine est soupçonnée d'avoir eu accès à Claude Mythos, selon des rapports indiquant que c'est la raison de la désactivation du puissant modèle d'IA d'Anthropic sur ordre du gouvernement américain
Anthropic estime qu'Alibaba doit être sanctionné pour la plus grande attaque de clonage de Claude, Alibaba aurait utilisé 25 000 comptes pour exploiter Claude à travers plus de 28,8 millions d'échanges
L'adoption mondiale des modèles d'IA open source chinois a presque triplé, passant de 13 % à environ 30 % de l'utilisation totale en 2025, sous l'impulsion de DeepSeek et de Qwen d'Alibaba
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