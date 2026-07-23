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Le marché mondial des plateformes et des modèles d'IA devrait connaître une croissance de 63 % en 2026 : les principaux gagnants seront les fournisseurs qui aident les entreprises à gérer l'IA

Le , par Eliora
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Selon Gartner, les dépenses mondiales des utilisateurs finaux en modèles et plateformes d'IA devraient atteindre 64 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 63,4 %. Les budgets des entreprises consacrés à l'IA font l'objet d'une surveillance accrue, l'accent étant mis sur la maîtrise des coûts et les résultats mesurables. Cette dynamique accélère la croissance des modèles spécialisés, dont la croissance devrait atteindre 210 % en 2026.

Les dépenses mondiales des utilisateurs finaux en modèles et plateformes dIA devraient atteindre 64 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 63,4 % par rapport aux 39 milliards de dollars de 2025, selon Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. Les dépenses consacrées aux modèles dIA de nouvelle génération devraient augmenter de 117 %, tandis que celles liées aux plateformes dIA progresseront de 36,9 % en 2026.

« Les budgets des entreprises consacrés à lIA font lobjet dune surveillance accrue, laccent étant davantage mis sur lefficacité dutilisation, la maîtrise des coûts et les résultats mesurables », a déclaré Arunasree Cheparthi, analyste de recherche principale senior chez Gartner. « Les dépenses sorientent vers les fournisseurs capables de démontrer une valeur ajoutée évidente en termes de coût, de latence, de performances et de fiabilité.»

« Cela confère un avantage aux fournisseurs qui intègrent lévaluation, la transparence des coûts et le suivi de lutilisation dans les flux de travail de leurs clients, facilitant ainsi la gestion et loptimisation de lutilisation de lIA. Cependant, à mesure que les dépenses deviennent davantage axées sur lutilisation, les fournisseurs subissent une pression croissante pour démontrer une adoption réelle, une utilisation durable et des marges stables. »

Cette dynamique accélère la croissance des modèles de langage spécifiques à un domaine (DSLM) et des modèles spécialisés, dont la croissance devrait atteindre 210 % en 2026.


Prévisions des dépenses des utilisateurs finaux consacrées aux plateformes et modèles d'IA à l'échelle mondiale, 2025-2026 (en millions de dollars américains)

« À long terme, les grands gagnants seront les fournisseurs qui aideront les entreprises à gérer où et comment lIA est utilisée au sein de leur organisation », a déclaré Cheparthi. « À mesure que de nouveaux modèles feront leur apparition sur le marché et que la tarification basée sur lutilisation deviendra plus difficile à prévoir, les acheteurs se tourneront vers des plateformes qui les aideront à choisir les bons outils, à surveiller les performances, à appliquer les politiques et à maîtriser les coûts. »

À ce sujet, l'analyste Edward Zitron estime que l'industrie de l'IA traverse une crise de viabilité financière majeure. Les grands acteurs comme OpenAI font face à des coûts d'infrastructure colossaux qui exigent une croissance de revenus irréaliste pour éviter la faillite. Le secteur est critiqué pour son recours massif à la dette et à un marketing trompeur, alors que la demande réelle pour ces services commence déjà à s'essouffler. L'absence de rentabilité concrète et la visibilité opaque des coûts pour les clients menacent de paralyser tout l'écosystème technologique. Selon l'analyste, ce modèle économique, fondé sur des promesses excessives, menace de s'effondrer.

Par ailleurs,l'IA, longtemps présentée comme un outil censé améliorer la productivité tout en maîtrisant les coûts, devient un fardeau financier pour certaines organisations. Les dépenses des entreprises en matière d'IA montent en effet en flèche, certaines d'entre elles payant désormais davantage pour la puissance de calcul que pour la main-d'uvre humaine. Alors que les coûts augmentent et que les retours sur investissement restent incertains, les dirigeants commencent à se demander si l'essor de l'IA est durable et si cette technologie est vraiment moins coûteuse que la main-d'uvre humaine.

Source : Gartner

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