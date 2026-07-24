Plusieurs mois après qu'Anthropic et OpenAI se sont plaints que des sociétés chinoises d'IA volaient leurs modèles à l'aide de la distillation, des traces de LLM US ont été découvertes dans des modèles chinois

Scott Kenneth Homer Bessent est un homme d'affaires américain, commentateur financier et responsable gouvernemental qui occupe depuis 2025 le poste de 79e secrétaire au Trésor des États-Unis. Il a été associé chez Soros Fund Management (SFM) et a fondé Key Square Group, une société d'investissement spécialisée dans la macroéconomie mondiale. Bessent a occupé les fonctions de conseiller économique, de responsable de la collecte de fonds et de donateur important pour la campagne présidentielle de Donald Trump en 2024.
Cette affaire s'inscrit dans une série d'accusations américaines concernant le vol présumé de modèles d'IA par la Chine. En juin 2026, Anthropic a accusé Alibaba d'avoir mené la plus vaste opération de clonage de son modèle Claude, affirmant que des entités liées au groupe chinois avaient réalisé 28,8 millions d'échanges avec ses modèles via près de 25 000 comptes frauduleux entre le 22 avril et le 5 juin. Dans une lettre adressée à une commission du Sénat américain, Anthropic a demandé que des sanctions soient prises contre Alibaba, estimant que ces opérations visaient à accélérer le développement des capacités d'IA avancées de la Chine.
Ces accusations font suite à une offensive plus large de l'administration américaine contre la distillation de modèles d'IA. Le 23 avril 2026, le Bureau du conseiller en science et technologie (OSTP) de la Maison-Blanche a accusé des acteurs basés principalement en Chine de mener des « campagnes délibérées à l'échelle industrielle pour distiller les systèmes d'IA de pointe américains ». Selon Washington, ces pratiques permettraient de développer des modèles concurrents à moindre coût. Pékin a rejeté catégoriquement ces accusations, les qualifiant de calomnie, tandis que DeepSeek dévoilait simultanément son modèle V4.
OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, et Anthropic, le développeur de Claude, ont déjà fait part au gouvernement américain de leurs inquiétudes concernant l'utilisation présumée de leurs modèles par des entreprises chinoises spécialisées dans l'IA sans autorisation. Aujourd'hui, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré que l'administration Trump enquêtait pour déterminer si des systèmes d'IA chinois avaient été développés à partir de résultats issus de modèles américains. Il a ajouté que les autorités avaient identifié ce qu'il a qualifié de preuves de la présence de modèles d'IA américains dans certains systèmes chinois.
S'exprimant lors d'une récente interview, Scott Bessent a déclaré : « Nous constatons la présence de traces de nos grands modèles de langage américains dans de nombreux modèles chinois, ce qui est inacceptable. Nous allons examiner cette question dans les jours ou les semaines à venir. » Il a également averti que les États-Unis pourraient imposer des sanctions s'ils constataient que des entreprises chinoises spécialisées dans l'IA avaient tiré profit d'un vol de propriété intellectuelle.
Les déclarations du secrétaire au Trésor américain font suite à une lettre adressée le mois dernier par Anthropic à la commission sénatoriale américaine des affaires bancaires, du logement et des affaires urbaines, dans laquelle la société affirmait quAlibaba avait mené ce quelle qualifiait de « plus grande attaque de distillation jamais recensée » à son encontre. OpenAI avait également déjà exhorté les décideurs politiques américains à se pencher sur les préoccupations liées à la distillation des modèles dIA et à la protection de la propriété intellectuelle.
Les modèles d'IA chinois pourraient faire l'objet de sanctions
Au cours de l'entretien, Scott Bessent a déclaré que l'administration s'opposait au vol de propriété intellectuelle et qu'elle pourrait prendre des mesures si des preuves démontraient que des modèles d'IA étrangers avaient été développés à l'aide de technologies américaines sans autorisation.
« Si nous constatons, notamment, que des modèles étrangers volent les résultats de nos grandes entreprises, nous avons la possibilité de leur infliger des sanctions en raison de ce vol », a-t-il souligné.
Scott Bessent a expliqué que le processus technique en question est connu sous le nom de « distillation », une technique dentraînement de lIA consistant à développer un modèle plus petit à partir des résultats dun modèle plus grand et plus performant.
La montée en puissance des modèles d'IA chinois
Les modèles d'IA chinois à poids ouvert sont de plus en plus compétitifs face aux offres des entreprises américaines. Au début du mois, la start-up chinoise Moonshot AI a présenté son modèle Kimi K3, qui a surpassé certains modèles d'OpenAI et d'Anthropic lors de plusieurs tests de référence du secteur.
Les déclarations du secrétaire au Trésor américain interviennent également à la veille des discussions prévues en septembre entre les États-Unis et la Chine sur l'intelligence artificielle. Scott Bessent devrait diriger la délégation américaine lors de ces pourparlers, qui se tiendront avant la visite prévue du président chinois Xi Jinping aux États-Unis le 24 septembre.
Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain
Anthropic et OpenAI ont déjà fait l'objet de poursuites pour violation du droit d'auteur
Alors que les entreprises américaines spécialisées dans l'IA ont fait part de leurs inquiétudes concernant la distillation des modèles, Anthropic et OpenAI ont toutes deux fait l'objet de poursuites judiciaires concernant les données utilisées pour entraîner leurs systèmes d'IA.
Anthropic a accepté de verser 1,5 milliard de dollars pour régler un recours collectif intenté par des auteurs qui reprochaient à l'entreprise d'avoir téléchargé des livres à partir de bases de données piratées sans autorisation.
OpenAI et Microsoft ont également été poursuivis par le New York Times en 2023, le journal leur reprochant d'avoir utilisé sans son consentement des contenus protégés par le droit d'auteur pour entraîner des modèles d'IA.
Les accusations visant les entreprises chinoises d'IA interviennent alors que l'écart technologique entre les États-Unis et la Chine continue de se réduire. Selon le dernier rapport AI Index 2026 de l'université Stanford, la Chine a pratiquement effacé l'avance historique des États-Unis en matière d'IA. Si les États-Unis conservent un avantage en matière de capitaux investis et de nombre de modèles, la Chine domine désormais les brevets, les publications scientifiques et les installations robotiques. Le rapport souligne également que ce resserrement de l'écart de performance entre les modèles des deux pays est porté par une infrastructure énergétique plus solide et un vivier de talents qui dépasse désormais celui des États-Unis.
Sources : Anthropic ; Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les accusations de Scott Bessent crédibles ou pertinentes ?
Voir aussi :
L'avance des États-Unis sur la Chine en matière d'IA diminue rapidement, la Chine réduisant l'écart de performance, et l'adoption de l'IA est en hausse avec 78 % des organisations utilisant l'IA
La Chine comble rapidement son retard sur les USA dans la course à la suprématie en matière d'IA, remettant en cause la domination américaine de longue date dans cette technologie transformatrice
La Chine est soupçonnée d'avoir eu accès à Claude Mythos, selon des rapports indiquant que c'est la raison de la désactivation du puissant modèle d'IA d'Anthropic sur ordre du gouvernement américain
Vous avez lu gratuitement 1 210 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.