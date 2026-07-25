Elon Musk a demandé à ses employés de passer à Grok, en invoquant les coûts de jetons moins élevés de Grok 4.5, mais les ingénieurs de Tesla préfèrent Claude d'Anthropic pour leur travail quotidien

Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et ancien responsable politique, PDG et principal actionnaire de Tesla et de SpaceX. Musk est l'homme le plus riche du monde depuis 2025 et est devenu, en juin 2026, le seul « trillionnaire » en dollars; au 23 juillet 2026, sa fortune est estimée à 744 milliards de dollars.
Grok est une série de grands modèles linguistiques basés sur l'intelligence artificielle (IA) générative, développée par SpacexAI. Elle a été lancée en novembre 2023 par Elon Musk dans le cadre d'une initiative s'appuyant sur le grand modèle linguistique du même nom. Grok dispose d'applications pour iOS et Android et est intégré au réseau social X ainsi qu'au robot Optimus de Tesla. Le chatbot tire son nom du verbe « to grok », créé par l'auteur américain de science-fiction Robert A. Heinlein pour désigner une forme de compréhension profonde et intuitive. SpacexAI a publié plusieurs modèles Grok. Grok-1 a été mis en open source en 2024, suivi des familles de modèles Grok-2, Grok-3 et Grok-4, puis de Grok 4.5, sorti en 2026. Différentes versions ont ajouté des fonctionnalités telles que la génération dimages, la recherche sur le Web, le mode « Think » pour simuler le raisonnement, et loutil de codage agentique appelé Grok Build.
Grok Build a été lancé récemment par xAI, la société d'IA d'Elon Musk. Il s'agit de son premier agent de codage basé sur l'IA, destiné à l'« ingénierie logicielle professionnelle et aux tâches de codage complexes ». Actuellement en phase bêta préliminaire, il est disponible pour les abonnés à SuperGrok Heavy, à partir de 300 dollars par mois. L'agent propose un mode de planification avec validation étape par étape, des comparaisons avant chaque modification, des sous-agents parallèles pour les tâches plus volumineuses, ainsi qu'un mode sans interface graphique pour les scripts et les pipelines automatisés. Les configurations existantes, telles que AGENTS.md, les plugins, les hooks et les serveurs MCP, sont également conservées.
Elon Musk a demandé au personnel de Tesla de commencer à utiliser Grok, le modèle dIA développé par SpaceXAI. Selon un article publié par The Information, Musk a envoyé une note de service à ses employés le 10 juillet leur demandant de passer à Grok « dès que possible », en invoquant les coûts par token moins élevés de Grok 4.5 par rapport aux modèles concurrents. Dans cette note, il a également demandé aux ingénieurs de lui envoyer directement par e-mail leurs retours sur le modèle s'ils constataient le moindre problème. Cette décision intervient quelques jours seulement après que Tesla a plafonné les dépenses de ses employés consacrées à d'autres outils d'IA.
Cette note fait suite à une nouvelle règle d'entreprise mise en place au début du mois, qui limite à 200 dollars par semaine les dépenses des employés en matière d'IA. Ce plafond s'applique aux modèles d'Anthropic, d'OpenAI et de Google. Il ne s'applique pas au modèle Grok de xAI. Tesla teste en interne des versions bêta de Grok depuis plusieurs mois. Andrew Milich, responsable produit chez SpaceXAI, a collaboré avec le personnel de Tesla pour résoudre les problèmes rencontrés au cours de ces tests. Malgré cela, quatre personnes au fait de l'utilisation interne ont indiqué que les ingénieurs de Tesla préféraient généralement utiliser Claude, d'Anthropic, pour leur travail quotidien de développement.
SpaceXAI lance Grok 4.5, son nouveau modèle d'IA
SpaceXAI a récemment lancé Grok 4.5. Présenté comme le « modèle le plus intelligent » de l'entreprise, Grok 4.5 a, selon SpacexAI, été entraîné sur des dizaines de milliers de GPU NVIDIA GB300, à l'aide de techniques d'entraînement et de stabilisation conçues pour des exécutions à grande échelle. « Au-delà du simple volume de tokens bruts, nous avons beaucoup investi dans le filtrage et la curation des données : déduplication, évaluation de la qualité et sélection axée sur les domaines, afin que l'ensemble des données conserve une couverture étendue et un signal fort. »
« Il sagit dun modèle de la classe Opus, mais plus rapide, plus économe en jetons et moins coûteux », a déclaré Elon Musk, PDG de SpaceX, dans un message publié sur X (anciennement Twitter). « Grok 4.5 est conçu pour lingénierie en conditions réelles. Il excelle dans les bases de code volumineuses et gère les tâches de longue durée qui sétendent sur plusieurs dépôts, des centaines de compétences et une grande variété doutils », peut-on lire dans un message publié sur X par SpaceXAI.
Au mois d'août 2024, Elon Musk, le magnat de la technologie, a lancé Grok, une IA conversationnelle intégrée à la plateforme X. Conçue pour être à la fois humoristique et provocante, cette IA a rapidement attiré lattention pour ses réponses sarcastiques et ses prises de position surprenantes. Une nouvelle étude révèle que des utilisateurs créent de fausses images liées aux élections à l'aide du robot Grok AI et les partagent sur X et que la plateforme d'Elon Musk ne respecte pas ses propres règles pour l'empêcher.
Source : Elon Musk; The Information
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