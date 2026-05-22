xAI, la société d'IA d'Elon Musk, lance la fonctionnalité « Skills » pour son assistant IA Grok sur le Web, iOS et Android, afin de permettre aux utilisateurs de créer des flux de travail IA réutilisables

Qu'est-ce que « Skills » ?

Comment ça marche

Créer des modèles pour les tâches récurrentes,

Importer des fichiers dans un Skill pour un traitement structuré,

Créer des Skills distincts pour différents flux de travail et les empiler,

Définir des règles permanentes relatives au ton, au format et au contexte pour chaque Skill.

Documents Office instantanés

Ce que xAI est en train de rattraper

Instructions personnalisées : les préférences de ton et de contexte de base sont appliquées automatiquement d'une session à l'autre.

Chronologies personnalisées : flux de contenu sélectionnés par Grok sur plus de 75 thèmes pour les utilisateurs Premium.



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xAI Corp. (opérant sous le nom de xAI) est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA et créée par Elon Musk et Igor Babuschkin le 12 juillet 2023. Ses produits phares sont le chatbot d'IA générative Grok, Grokipedia, ainsi que le réseau social X. L'entreprise a également construit le superordinateur Colossus. Le 6 mai 2026, xAI a été intégrée à SpaceX pour former SpaceXAI, une division de l'entreprise aérospatiale américaine SpaceX, spécialisée dans l'IA, les réseaux sociaux et la technologie. Grok et X font désormais partie de cette division.Grok est un chatbot d'IA générative développé par SpaceXAI. Il a été lancé en novembre 2023 par Elon Musk dans le cadre d'une initiative s'appuyant sur le grand modèle de langage (LLM) du même nom. Grok dispose d'applications pour iOS et Android et est intégré au réseau social X ainsi qu'au robot Optimus de Tesla. Le chatbot tire son nom du verbe « to grok », créé par l'auteur américain de science-fiction Robert A. Heinlein pour désigner une forme de compréhension profonde et intuitive.Le 18 mai 2026, xAI a lancé « Skills », une nouvelle fonctionnalité pour son assistant IA Grok, simultanément sur le Web, iOS et Android. « Skills » permet aux utilisateurs de créer des ensembles d'instructions personnalisés et réutilisables que Grok exécute à la demande, transformant ainsi le chatbot en un espace de travail d'automatisation configurable doté d'une mémoire persistante d'une conversation à l'autre.« Aujourd'hui, nous lançons "Skills". Il suffit d'enseigner une chose à Grok une seule fois pour qu'il s'en souvienne dans toutes vos conversations. Plus besoin de répéter vos préférences, vos règles de mise en forme ou les étapes de votre flux de travail », a déclaré xAI sur dans un article de blog. « Chaque compte Grok est livré avec les compétences intégrées de xAI, sans aucune configuration requise. Si vous souhaitez en personnaliser une, il vous suffit de la remplacer par votre propre version. La vôtre aura toujours la priorité. »La fonctionnalité « Skills » permet aux utilisateurs de configurer Grok pour une tâche une seule fois, puis de la réutiliser à l'infini. Une « Skill » enregistrée conserve les préférences personnelles, les règles de mise en forme et les étapes du flux de travail pour toutes les conversations futures. Les utilisateurs n'ont plus besoin de saisir à nouveau les prompts ou le contexte général lorsqu'ils lancent une nouvelle session.La création d'un skill ne prend que quelques secondes. Les utilisateurs peuvent décrire la compétence dans une conversation, télécharger un fichier ou la créer de toutes pièces. Ceux qui ont passé du temps à peaufiner un format ou un processus peuvent simplement demander à Grok d'enregistrer tout ce qu'il a appris sous forme de skill, afin de ne plus jamais avoir à l'expliquer.xAI décrit ce lancement comme le passage de Grok d'un chatbot à interaction unique à un espace de travail d'automatisation configurable.Un « Skill » est un ensemble d'instructions enregistrées liées à une tâche spécifique. Les utilisateurs le créent une seule fois et l'exécutent à la demande.Les utilisateurs peuvent :« Skills » s'appuie sur la fenêtre de contexte de 2 millions de jetons de Grok, la plus grande parmi les modèles fermés occidentaux, ce qui lui permet de traiter de vastes ensembles de données au cours d'une seule session.Les utilisateurs qui ont besoin d'une facture mise en page, d'une présentation commerciale ou d'une feuille de calcul budgétaire peuvent utiliser Grok pour générer des documents Word, des diapositives PowerPoint, des fichiers Excel et des PDF prêts à l'emploi, tous mis en forme et prêts à être partagés. Ils peuvent également importer des fichiers existants. Grok se chargera alors de les restructurer, de les peaufiner ou de les enrichir.ChatGPT et Claude intègrent depuis plus d'un an des fonctionnalités de mémoire persistante et de flux de travail réutilisables. Plusieurs critiques de l'offre SuperGrok Heavy de Grok, facturée 300 dollars par mois, ont souligné que l'absence de mémoire inter-sessions constituait la principale critique valable à l'encontre du produit, compte tenu de son prix.La fonctionnalité « Skills » comble ce fossé. Elle va également au-delà de la simple mémorisation en permettant aux utilisateurs de programmer des actions répétables, et pas seulement d'enregistrer leurs préférences.xAI avait déjà proposé deux versions allégées de la personnalisation :« Skills » est une étape structurelle qui va au-delà de ces deux approches. Les GPT personnalisés d'OpenAI permettent aux utilisateurs de créer des instances d'IA autonomes. La fonctionnalité « Projects » d'Anthropic organise un contexte persistant autour des travaux en cours. « Skills » est la réponse de xAI à ces deux approches, axée sur l'automatisation des tâches personnelles plutôt que sur le déploiement partagé ou la gestion d'espaces de travail.La fonctionnalité « Skills » est désormais disponible dans Grok 4.3 sur grok.com, iOS et Android.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de xAI crédible ou pertinente ?