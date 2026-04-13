xAI, la société d'IA d'Elon Musk, fait l'objet d'une action en justice dans l'État US du Mississippi concernant son projet de construction d'une grande centrale au gaz destinée à soutenir ses activités d'IA

La société d'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk, xAI, fait face à une contestation judiciaire dans le Mississippi concernant son projet de construction d'une centrale au gaz destinée à alimenter ses centres de données d'IA. Des associations environnementales, dont la NAACP et la Safe and Sound Coalition, ont demandé aux autorités de régulation de l'État de révoquer le permis délivré à xAI en mars dernier. Elles mettent en garde contre le fait que l'installation prévue à Southaven pourrait accroître la pollution, aggraver les niveaux d'ozone et présenter des risques sanitaires pour les communautés voisines.
Cette contestation sinscrit dans un contexte de préoccupations réglementaires concernant les pratiques énergétiques de xAI. En janvier dernier, lAgence américaine de protection de lenvironnement (EPA) a en effet estimé que lentreprise avait agi illégalement en utilisant des dizaines de turbines à gaz méthane très polluantes pour alimenter ses centres de données. Selon un rapport, xAI aurait classé ces équipements comme des « moteurs non routiers », ce qui lui aurait permis d'échapper aux permis de pollution atmosphérique.
Dans le cadre de la récente action en justice menée contre xAI, plusieurs associations environnementales, dont la NAACP, Young, Gifted & Green et la Safe and Sound Coalition, ont demandé aux autorités de l'État d'annuler le permis accordé à l'entreprise, selon un reportage de CNBC. Ces associations affirment que la centrale pourrait nuire à la qualité de l'air et avoir des répercussions sur la santé des riverains. Ils ont déposé une requête auprès de l'État, avertissant que la centrale électrique proposée à Southaven pourrait augmenter les niveaux de pollution.
Selon leurs avocats, le projet pourrait aggraver les niveaux d'ozone dans la région et augmenter les émissions de polluants nocifs tels que le dioxyde d'azote et les particules fines. Ils font valoir que cela pourrait entraîner de graves risques pour la santé des habitants de la région.
Le projet de xAI vise à alimenter des centres de données dédiés à l'IA
Le permis, délivré en mars 2026 par le Département de la qualité environnementale du Mississippi, autorise xAI à installer 41 turbines à gaz naturel dans le comté de DeSoto. Ces turbines devraient alimenter en énergie les centres de données situés à proximité qui hébergent des systèmes d'IA.
xAI exploite déjà un centre de données à Memphis, dans le Tennessee, et construit actuellement un autre site à Southaven dans le cadre de ses projets d'expansion.
Questions juridiques et réglementaires soulevées
Les associations environnementales ont également exprimé des inquiétudes quant à la manière dont le permis a été délivré. Elles affirment que les estimations de pollution utilisées dans le cadre de la procédure n'étaient pas exactes et que l'entreprise n'était pas soumise à l'obligation d'utiliser la technologie la plus propre disponible. Elles soutiennent en outre que les communautés locales n'ont pas été suffisamment associées aux discussions et que la procédure d'autorisation a peut-être été précipitée.
Ce permis relève d'une réglementation fédérale connue sous le nom de « Prevention of Significant Deterioration » (PSD), qui s'applique aux grandes sources de pollution telles que les centrales électriques et qui implique généralement un examen approfondi. L'autorité de régulation du Mississippi a indiqué avoir reçu la demande d'audience sur cette affaire et que xAI serait autorisée à participer à la procédure.
La récente action en justice visant xAI survient dans un contexte interne déjà tendu. La société d'IA d'Elon Musk est en effet confrontée à une instabilité organisationnelle manifeste, due à des changements fréquents de stratégie et de direction qui affectent la continuité des opérations et le moral des équipes.
Selon plusieurs témoignages, Elon Musk aurait exprimé son insatisfaction quant aux performances de certains produits, dont son chatbot Grok et son outil de codage, ce qui a entraîné des remaniements importants. Plusieurs membres fondateurs de xAI ont été écartés, des cadres de Tesla et de SpaceX ont été mobilisés pour réévaluer les projets de la start-up et des licenciements ont eu lieu. Cette succession de décisions renforce l'image d'une entreprise en manque de cap stratégique.
Source : CNBC
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