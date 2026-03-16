Elon Musk a intensifié la pression après avoir fusionné SpaceX avec xAI dans le cadre dune transaction de 1 250 milliard de dollars début février 2026. Lhomme le plus riche du monde a déclaré que la fusion devrait accélérer ses plans visant à lancer des centres de données dans lespace, à construire des usines sur la Lune et à coloniser Mars. Selon lui, d'ici à 2030, l'espace deviendra l'endroit le moins cher pour lancer des centres de données IA.
Le milliardaire a poussé sans relâche cette startup fortement déficitaire à rattraper ses concurrents, mais jusqu'à présent, son chatbot Grok et son outil d'IA de codage n'ont pas réussi à séduire les utilisateurs individuels ou les entreprises payants. Elon Musk est agacé et a décidé de restructurer xAI en profondeur. « xAI na pas été bien conçu dès le départ, cest pourquoi il est en train dêtre entièrement repensé », a-t-il déclaré sur X (ex-Twitter).
« La même chose sest produite avec Tesla », a-t-il expliqué. Des responsables de SpaceX et de Tesla ont alors été détachés pour évaluer le travail des employés de xAI et ont licencié certains dentre eux après avoir jugé leurs efforts insuffisants. Les changements ont entraîné des bouleversements profonds.
xAI licencie de nombreux employés et plusieurs cofondateurs
L'un des axes prioritaires de cet examen a été la qualité des données utilisées pour entraîner les modèles, l'une des principales raisons pour lesquelles son produit de codage était à la traîne par rapport à Claude Code d'Anthropic ou à Codex d'OpenAI. Cet audit a entraîné le départ de deux autres cofondateurs. Elon Musk avait adopté la même approche après avoir racheté Twitter (qu'il a depuis rebaptisé "X" pour 44 milliards de dollars fin 2022.
Zihang Dai, l'un des membres les plus expérimentés de l'équipe technique, qui avait publiquement reconnu que xAI était en retard en matière de codage, a quitté l'entreprise dans la foulée. Guodong Zhang, qui avait dirigé le préentraînement des modèles Grok, a annoncé à ses collègues quil quittait lentreprise après avoir été tenu pour responsable des problèmes liés au produit de codage et déchargé de ses principales fonctions par Musk.
À la suite de ces départs, seuls Manuel Kroiss (surnommé « Makro ») et Ross Nordeen resteront parmi les 11 cofondateurs qui ont aidé Elon Musk à créer xAI à San Francisco en mars 2023. Le mois dernier, Elon Musk a critiqué l'équipe de développement pour son retard lors d'une réunion publique diffusée en ligne. Il a présenté en détail une réorganisation après le départ de plusieurs autres cofondateurs, dont Greg Yang, Tony Wu et Jimmy Ba.
Toby Pohlen, un ancien chercheur de Google DeepMind, a été nommé à la tête du projet « Macrohard », visant à créer des agents IA qui, selon Elon Musk, pourraient reproduire des entreprises de logiciels dans leur intégralité. Elon Musk a déclaré quil sagissait de linitiative « la plus importante » de xAI. Le milliardaire a également ajouté que ce nom est une référence « amusante » à Microsoft. Toby Pohlen a quitté ses fonctions 16 jours plus tard.
Changement successif de leadership à la tête des équipes de xAI
Elon Musk a réaffecté Ashok Elluswamy, responsable des logiciels d'IA chez Tesla, pour relancer le projet Macrohard et passer en revue le travail effectué précédemment. Le milliardaire a déclaré que Tesla et xAI travailleraient ensemble pour développer un « Optimus numérique » qui combinerait l'expertise en IA du constructeur automobile et de robots dans le monde réel et les grands modèles de langage (LLM) qui propulsent le chatbot Grok.
Le personnel se plaint que ces bouleversements constants sapent le moral. Les employés estiment que cette instabilité empêche les équipes de maintenir un cap technique cohérent et ralentit les progrès sur plusieurs projets. Le sentiment dominant serait que lorganisation est en permanence en train de se réinventer plutôt que de consolider ses avancées. Selon le personnel, cela donne limpression que lentreprise avance sans direction claire.
Selon des sources interrogées par le Financial Times, les employés auraient reçu le 11 mars une note de service niant qu'il y aurait des licenciements massifs. Mais les chercheurs continuent de démissionner en raison de l'épuisement professionnel causé par les exigences de travail « extrêmement rigoureuses » d'Elon Musk. D'autres chercheurs de xAI seraient également partis...
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