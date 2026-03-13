Elon Musk est un entrepreneur, homme d'affaires et homme politique de nationalité sud-africaine, canadienne et américaine. Milliardaire, il est en 2022 et depuis 2024 la personne la plus riche du monde. Au début de l'année 2023, X (à l'époque Twitter) a déjà acheté plus de 10 000 cartes graphiques afin de former l'intelligence artificielle de xAI. Cependant, xAI est initialement indépendant de X Corp. (l'entreprise gérant le réseau social X) avant de l'acquérir en 2025 et d'être absorbée par SpaceX en février 2026.
En février, xAI a lancé en bêta publique Grok 4.20 qui représente la dernière itération en date de son assistant IA. Au-delà des améliorations techniques réelles architecture multi-agents, performances en ingénierie, ELO estimé à 1 505-1 535 le modèle traîne un boulet conceptuel qui agite la communauté : lorsqu'on l'interroge sur des sujets sensibles, il consulte spontanément les posts d'Elon Musk sur X pour forger ses réponses. Une décision de design qui n'en était peut-être pas une, et dont les implications pour la neutralité des IA dépassent largement le seul écosystème xAI.
Malgré ce lancement, la start-up d'IA d'Elon Musk, xAI, connaît un exode continu de ses cofondateurs. Selon un nouveau rapport, Zihang Dai a quitté l'entreprise cette semaine et son badge xAI a disparu de son profil X. De son côté, Guodong Zhang, l'un des plus proches collaborateurs d'Elon Musk, a désormais informé ses collègues qu'il prévoyait de quitter l'entreprise dans les prochains jours.
Ces départs chez xAI font suite à une série de départs depuis janvier, notamment ceux de Toby Pohlen, Jimmy Ba, Tony Wu et Greg Yang. Une fois que Dai et Zhang seront partis, il ne restera plus que deux des onze cofondateurs d'origine : Manuel Kroiss et Ross Nordeen. L'amincissement rapide de l'équipe fondatrice soulève des questions quant à la stabilité au sein de l'entreprise d'IA de Musk.
xAI connaît un exode continu de ses cofondateurs
Guodong Zhang travaillait auparavant chez Google DeepMind et dirigeait deux des projets phares de xAI : Grok Code et Grok Image. Plus tôt cette année, Zhang avait également été promu à un poste plus important, peu avant le départ de Wu. Lors de la conférence Abundance, Musk a admis que « Grok est actuellement en retard en matière de codage » et a déclaré quil venait tout juste dassister à une réunion générale visant à rattraper le retard sur les concurrents. Zhang, titulaire dun doctorat de luniversité de Toronto, relevait directement de Musk et était considéré comme une figure clé de la direction de lentreprise. Dai, ancien chercheur chez Google et titulaire dun doctorat de luniversité Carnegie Mellon, faisait partie de léquipe technique de xAI.
L'entreprise a licencié des dizaines d'employés depuis janvier, à la suite de la réorganisation de xAI menée par Musk. Certaines de ces suppressions de postes ont touché les équipes travaillant sur Macrohard, un projet d'IA axé sur l'automatisation des tâches administratives, et Grok Imagine, son générateur d'images et de vidéos. Musk a expliqué lors d'une réunion générale en février que certains employés étaient plus adaptés aux premières phases d'une start-up qu'à la mise à l'échelle des opérations.
Ce remaniement de la direction intervient alors que xAI, désormais détenue par SpaceX, se prépare à une introduction en bourse potentielle qui pourrait valoriser SpaceX à 1 500 milliards de dollars. Cependant, avec le départ de plusieurs cofondateurs et des projets qui seraient au point mort, l'entreprise fait face à une pression croissante pour prouver qu'elle est capable de concrétiser la vision...
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