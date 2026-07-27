OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société à but lucratif dintérêt public (PBC), contrôlée en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, notamment la série GPT de grands modèles linguistiques. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.
Récemment, OpenAI a annoncé le lancement de GPT-Live, une nouvelle gamme de modèles IA vocaux capables découter et de parler simultanément en temps réel. OpenAI a lancé deux versions de GPT-Live : GPT-Live-1 et GPT-Live-1 mini destinées aux utilisateurs du monde entier. GPT-Live-1 mini est conçu pour une intégration et une utilisation rapides avec des ressources limitées, tandis que la version de base offre des capacités étendues aux développeurs et aux applications professionnelles.
ChatGPT Voice est désormais disponible dans l'application de bureau pour macOS et Windows, et est progressivement déployée à l'échelle mondiale pour les utilisateurs des formules Plus, Pro, Business, Edu et Enterprise. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de contrôler leur ordinateur et de diriger plusieurs agents ChatGPT à l'aide de commandes vocales. Grâce à la technologie GPT-Live, cette fonctionnalité prend en charge la parole, l'écoute et la coordination des agents en temps réel au sein de l'application.
OpenAI traverse une période de croissance fulgurante de ses revenus qui reste toutefois éclipsée par des pertes colossales. Bien que son chiffre d'affaires ait atteint des milliards, les dépenses massives dans la recherche et le développement pour l'entraînement des modèles et les frais d'infrastructure dépassent largement ses gains. OpenAI affiche un déficit opérationnel croissant, malgré une amélioration relative de ses marges proportionnelles à ses revenus. Pour rassurer les investisseurs avant une prochaine éventuelle introduction en bourse, la direction tente de réduire les dépenses superflues et de se concentrer sur la rentabilité de ses services de base.
En juin 2026, OpenAI a traversé une période de croissance fulgurante de ses revenus qui reste toutefois éclipsée par des pertes colossales. Bien que son chiffre d'affaires ait atteint des milliards, les dépenses massives dans la recherche et le développement pour l'entraînement des modèles et les frais d'infrastructure dépassent largement ses gains. OpenAI affiche un déficit opérationnel croissant, malgré une amélioration relative de ses marges proportionnelles à ses revenus. Pour rassurer les investisseurs avant une prochaine éventuelle introduction en bourse, la direction tente de réduire les dépenses superflues et de se concentrer sur la rentabilité de ses services de base.
Voici l'annonce de ChatGPT Voice :
ChatGPT Voice
Grâce à la technologie GPT-Live, ChatGPT Voice vous permet dexprimer vos idées à voix haute et de coordonner vos tâches dans Chat, Work et Codex via lapplication de bureau ChatGPT. Commencez à travailler, vérifiez lavancement de vos tâches ou changez de cap sans avoir à revenir à la saisie au clavier.
ChatGPT Voice est disponible dans lapplication de bureau ChatGPT avec les formules ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu et Enterprise. Pour les formules Enterprise et Edu, la fonctionnalité sera dabord disponible pendant une période daccès anticipé de deux semaines avant dêtre activée par défaut. Vous pouvez également utiliser ChatGPT Voice via Remote sur iOS après avoir appairé votre téléphone avec un hôte de bureau. La disponibilité dépend également de létat du déploiement et des paramètres de lespace de travail. Consultez la disponibilité des fonctionnalités.
Commencez à parler
- Ouvrez une nouvelle conversation ou une nouvelle tâche vide dans l'application de bureau ChatGPT.
- Sélectionnez « Démarrer un nouveau chat vocal » avant d'envoyer un message.
- La première fois que vous démarrez un chat vocal, autorisez l'accès au microphone, choisissez une voix et vérifiez le contexte à l'écran sur macOS.
- Commencez à parler. Sélectionnez « Terminer » lorsque vous avez fini.
Un chat ou une tâche doit démarrer en mode vocal pour pouvoir utiliser ChatGPT Voice. Les chats ou tâches qui démarrent dans un autre mode proposent à la place la dictée vocale. Pour reprendre un chat vocal précédent, ouvrez-le et sélectionnez « Démarrer le chat vocal ».
Vous pouvez définir un raccourci dans Paramètres > Voix > Raccourci clavier pour le chat vocal.
Engagez la conversation
ChatGPT Voice prend en charge les échanges naturels. Vous pouvez interrompre ChatGPT au cours dune réponse, poser une question complémentaire ou changer de sujet. Si ChatGPT commence à travailler, continuez à parler pour vérifier lavancement ou orienter la tâche.
Déléguer et coordonner le travail
ChatGPT Voice peut lancer des fils de discussion distincts pour les tâches plus longues, vérifier les fils existants et envoyer des instructions de suivi. Il vous informe de l'avancement, des obstacles et des résultats au sein même de votre conversation vocale, ce qui vous permet de continuer à parler pendant que le travail se poursuit.
Par exemple :
- « Passez en revue le compte-rendu de lancement d'aujourd'hui et résumez les décisions qui doivent être approuvées. »
- « Créez une tâche Codex pour effectuer les tests et analyser tout ce qui ne passe pas. »
- « Vérifiez les tâches en cours et résumez tout ce qui bloque la progression. »
ChatGPT Voice utilise les mêmes autorisations que les tâches quil gère dans les sections Chat, Work et Codex de lapplication de bureau ChatGPT.
Montrez à ChatGPT ce que vous voyez
Sous macOS, activez loption « Contexte décran » dans Réglages > Voix, puis dites : « Regarde ça. » ChatGPT peut capturer une image de la fenêtre au premier plan et lutiliser comme contexte. Votre organisation peut désactiver cette fonctionnalité.
Une capture dapplication peut inclure limage de la fenêtre et le texte accessible, y compris le contenu situé en dehors de la zone de défilement visible. macOS peut demander les autorisations « Enregistrement de lécran et du son système » et « Accessibilité ». Évitez de partager des fenêtres contenant des informations sensibles, notamment du texte situé en dehors de la zone de défilement visible.
Limites et dépannage
Une seule conversation vocale peut être active à la fois dans lapplication de bureau ChatGPT. Les conversations vocales utilisent un quota distinct, dépendant de votre forfait, calculé sur des périodes glissantes de cinq heures. Les tâches lancées via la fonctionnalité « Voice » continuent dutiliser votre budget dutilisation Codex. ChatGPT vous avertit lorsque vous atteignez lune ou lautre de ces limites. Consultez la page « Tarifs et limites de la fonctionnalité Voice ».
Si vous ne parvenez pas à démarrer une conversation vocale, vérifiez que ChatGPT Voice est disponible pour votre forfait, votre déploiement et votre espace de travail. Vérifiez ensuite les autorisations daccès au microphone et assurez-vous quaucune conversation vocale nest déjà active dans une autre fenêtre de lapplication. Si le contexte décran nest pas disponible, consultez Paramètres > Voice, les autorisations Appshots et les restrictions de votre organisation.
Source : ChatGPT Voice
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