OpenAI dévoile ChatGPT Work, une solution basée sur le modèle GPT-5.6 qui s'intègre aux applications professionnelles et est capable de recueillir des informations contextuelles afin d'automatiser des tâches

OpenAI a dévoilé une nouvelle offre destinée aux entreprises, baptisée ChatGPT Work, conçue pour tirer parti du célèbre chatbot afin dexécuter et dautomatiser des tâches professionnelles dans diverses applications et sur divers fichiers. ChatGPT Work sappuie sur le modèle dintelligence artificielle (IA) le plus avancé dOpenAI, GPT-5.6, et est capable de recueillir des informations contextuelles à partir dapplications, de fichiers et de flux de travail pour créer des documents finis, des feuilles de calcul, des présentations, des rapports et des sites web, a indiqué la société dans son communiqué.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, en particulier la série GPT de grands modèles linguistiques. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.
L'interface facile de ChatGPT couplée à sa fonctionnalité supérieure signifie que ce n'était qu'une question de temps avant que les gens ne commencent à l'utiliser pour accomplir diverses tâches de base tout au long de leur journée de travail. En janvier 2023, 27 % des travailleurs avaient déjà commencé à utiliser ChatGPT de cette manière. Un mois plus tard, cette proportion est passée à 43 %. Un rapport qui montrait l'adoption croissance de ChatGPT.
Récemment, OpenAI a dévoilé une nouvelle offre destinée aux entreprises, baptisée ChatGPT Work, conçue pour tirer parti du célèbre chatbot afin dexécuter et dautomatiser des tâches professionnelles dans diverses applications et sur divers fichiers. ChatGPT Work sappuie sur le modèle dintelligence artificielle (IA) le plus avancé dOpenAI, GPT-5.6, et est capable de recueillir des informations contextuelles à partir dapplications, de fichiers et de flux de travail pour créer des documents finis, des feuilles de calcul, des présentations, des rapports et des sites web, a indiqué la société dans son communiqué.
Lentreprise a expliqué que ChatGPT Work peut utiliser des plugins pour se connecter à des applications telles que Slack, Microsoft Teams, Google Drive et SharePoint, ainsi quà des systèmes de messagerie électronique, des agendas, des plateformes CRM, des outils de suivi de projet et dautres outils. Une fois connecté, ChatGPT peut recueillir des informations contextuelles sur la tâche, extraire des données, créer des documents et des présentations, et effectuer des analyses tout en peaufinant les brouillons en arrière-plan pendant que lutilisateur travaille.
Dans son communiqué, OpenAI précise que ChatGPT Work peut continuer à travailler sur des projets même lorsque lutilisateur nest pas sur son téléphone ou son ordinateur, grâce à la fonctionnalité « Tâches planifiées » (Scheduled Tasks). Celle-ci permet, par exemple, de récupérer de nouveaux messages pour les transformer en documents ou diapositives mis à jour, puis de diffuser les modifications auprès des membres de léquipe.
ChatGPT Work sera disponible pour les formules Pro, Enterprise et Edu, et sera déployé pour les formules Plus et Business dans les prochains jours. Il est également disponible dans lapplication de bureau ChatGPT pour toutes les formules, y compris la formule gratuite.
Cette annonce sinscrit dans la lignée des dernières initiatives dOpenAI en matière doutils dIA agentique, après le lancement dOperator et de Deep Research, qui ont ensuite été regroupés au sein de ChatGPT Agent pour les utilisateurs individuels, ainsi que des Workspace Agents destinés à automatiser les flux de travail en entreprise. OpenAI est actuellement engagé dans une concurrence intense avec des rivaux du secteur de lIA tels quAnthropic, qui a lancé Claude Cowork, un outil agentique capable de planifier et dexécuter de manière autonome des tâches en plusieurs étapes.
Anthropic a ajouté à Claude Cowork des plugins lui permettant dautomatiser des tâches liées aux domaines juridique, commercial, marketing et à lanalyse de données, ce qui a déclenché une vague de ventes massives sur les actions des éditeurs de logiciels et des prestataires de services professionnels aux États-Unis et en Europe en début dannée, dans un contexte dinquiétudes quant à son potentiel de disruption du secteur de lanalyse de données. Microsoft, qui soutient OpenAI, a également dévoilé Copilot Cowork afin délargir son offre dIA agentique dans la foulée du lancement dAnthropic.
À mesure que lintelligence artificielle générative simpose comme un pilier stratégique pour les grandes entreprises technologiques, la réalité économique qui la sous-tend apparaît de plus en plus contrastée. Derrière limage dune OpenAI toute-puissante, portée par le succès planétaire de ChatGPT, se dessine un modèle financier sous tension, marqué par des pertes colossales anticipées, les documents internes d'OpenAI prévoient une perte de 14 milliards de $ en 2026, et une dépendance accrue à des partenariats géopolitiques et industriels. Entre projections internes alarmantes et tournées diplomatiques de son dirigeant, lentreprise incarne aujourdhui les paradoxes dune IA devenue incontournable, mais encore loin dêtre rentable.
Voici un extrait de l'annonce d'OpenAI :
ChatGPT devient le partenaire de vos travaux les plus ambitieux
Découvrez ChatGPT Travail, un agent dans ChatGPT qui vous aide à entreprendre des tâches plus ambitieuses. Il peut collecter des informations dans vos applications et workflows pour créer des livrables finalisés comme des feuilles de calcul, des diapositives, des documents et des applications web, et accompagner des projets complexes pendant des heures en les découpant en étapes plus petites quil mène à bien de façon autonome.
Grâce à la technologie Codex intégrée, ChatGPT peut désormais aller au-delà des réponses aux questions pour accomplir un véritable travail sur web, mobile et ordinateur. Plus de 5 millions de personnes utilisent Codex chaque semaine. Sil a commencé comme agent de codage pour les développeurs, plus dun million de personnes lutilisent aujourdhui pour du travail hors développement logiciel, preuve que ses capacités peuvent soutenir un éventail de tâches plus large.
Pour mieux gérer ces tâches, ChatGPT Work s'appuie sur notre tout dernier modèle de pointe, GPT‑5.6, qui est également disponible dès aujourd'hui. GPT‑5.6 place ChatGPT à la pointe de la technologie pour le raisonnement à travers des tâches en plusieurs étapes et la création de contenus conformes à vos modèles et fichiers de référence.
La meilleure façon dapprendre à utiliser ChatGPT Travail est de lui confier une tâche que vous connaissez déjà bien : analyser un écart budgétaire de fin de mois, transformer des sources en brief de campagne marketing ou préparer un rendez-vous commercial. Vous pouvez suivre son avancement, répondre à ses questions, changer de cap et approuver les actions importantes.
Vous pouvez même demander à ChatGPT Travail de prendre en charge des workflows entiers avec une seule requête. Par exemple, il peut transformer une étude client en brief de campagne, utiliser ce brief pour créer des supports marketing et les adapter à différents marchés en conservant le contexte à chaque étape.
Même lorsque vous êtes loin de votre ordinateur ou de votre téléphone, ChatGPT Travail peut faire avancer les projets grâce aux Tâches planifiées. Par exemple, il peut transformer de façon autonome de nouveaux messages Microsoft Teams et Slack en documents ou diapositives mis à jour, puis partager les changements importants avec votre équipe.
Près de 100 % des équipes dOpenAI, notamment finance et ventes, utilisent désormais ChatGPT Travail et Codex pour aller plus vite, sattaquer à des tâches plus difficiles et passer plus de temps avec les clients.
- Dans les ventes, ChatGPT Travail a transformé une conversation de découverte en preuve de concept sur mesure pour un problème critique en moins de 24 heures, un processus qui prend normalement des semaines. ChatGPT a structuré les notes, acheminé la demande vers un architecte solutions et collaboré avec léquipe technique, libérant le responsable pour quil se concentre sur le client et agisse comme partenaire conseil à forte valeur ajoutée.
- En finance, ChatGPT Travail a réduit la clôture de fin de mois et les prévisions de plusieurs jours à quelques heures en aidant les équipes à trouver les données sources, les transférer dans Excel ou Sheets, les rapprocher, créer des diapositives et vérifier les résultats. Léquipe finance peut ainsi consacrer plus de temps à comprendre ce qui a changé dans les prévisions, expliquer pourquoi et conseiller les dirigeants sur les prochaines décisions de lentreprise.
Sur le web et sur mobile, ChatGPT Work commence à être déployé dès aujourd'hui pour les offres Pro, Enterprise et Edu. Le déploiement auprès des offres Plus et Business s'effectuera progressivement au cours des prochains jours. Dans l'application de bureau ChatGPT, Chat, Travail et Codex sont disponibles avec tous les forfaits, y compris Free, et l'application est disponible partout dans le monde à télécharger sur Windows et Mac.
Travaillez partout. Allez plus loin sur ordinateur.
ChatGPT Travail est conçu pour faire avancer vos tâches où que vous soyez. Vous pouvez lui demander de lancer une tâche depuis votre téléphone, de relire un brouillon en déplacement ou de vérifier létat dun workflow plus long entre deux réunions. De retour à votre bureau, vous pouvez reprendre le même travail sur le web.
Pour une expérience encore plus puissante, lapplication de bureau ChatGPT va désormais plus loin. Sur ordinateur, ChatGPT peut utiliser vos fichiers et applications locaux pour accomplir le travail. Pour le travail sur le web, le nouveau navigateur intégré de ChatGPT lui permet dutiliser sites, outils et fichiers en ligne, afin de vous offrir un seul endroit pour avancer.
À partir d'aujourd'hui, l'application Codex fusionne avec la nouvelle application de bureau ChatGPT. Codex reste le même puissant agent de codage pour les développeurs et les professionnels techniques, avec désormais de nouvelles capacités(ouverture dans une nouvelle fenêtre) dans les principaux workflows, notamment la modification en ligne dans les diffs, la revue des pull requests dans le panneau latéral, une utilisation plus rapide de l'ordinateur grâce à GPT‑5.6, et la prise en charge de plusieurs dépôts dans un même projet.
Disponibilité et tarifs
ChatGPT Travail commence son déploiement aujourdhui sur web et mobile, dabord pour les utilisateurs Pro, Enterprise et Edu, puis pour les utilisateurs Plus et Business dans les prochains jours. Lapplication de bureau ChatGPT mise à jour(ouverture dans une nouvelle fenêtre) est disponible dans le monde entier dès aujourdhui pour Mac et Windows, avec Chat, Travail et Codex accessibles aux utilisateurs de tous les forfaits, y compris Free.
Si vous utilisez déjà l'application Codex, vous pouvez la mettre à jour comme d'habitude : elle deviendra alors la nouvelle application de bureau ChatGPT. Les développeurs peuvent définir Codex comme vue par défaut à l'ouverture de l'application de bureau et choisir le logo Codex comme icône de l'application. Les projets Codex sur ordinateur restent accessibles sur le Go via l'application mobile ChatGPT. La version existante de l'application de bureau ChatGPT sera renommée ChatGPT Classic.
ChatGPT Work est conçu pour des travaux plus longs et plus complexes qu'une demande de chat classique ; son fonctionnement est donc différent. L'utilisation varie en fonction du volume de travail requis, et les tâches plus complexes peuvent consommer une part plus importante de l'utilisation incluse dans votre forfait. Le Travail ChatGPT suit la même structure d'utilisation que Codex(ouverture dans une nouvelle fenêtre).
Les administrateurs ChatGPT Enterprise et Edu peuvent aussi définir des contrôles des dépenses(ouverture dans une nouvelle fenêtre) dans lAdmin Console(ouverture dans une nouvelle fenêtre) afin de gérer lutilisation de ChatGPT Travail à mesure que son adoption progresse. Les administrateurs peuvent soutenir le travail à fort impact dans les équipes sans relever largement les limites, en définissant des valeurs par défaut au niveau de lespace de travail, en configurant des limites de groupe, en créant des dérogations individuelles pour les personnes ayant besoin de plus de capacité et en examinant les demandes de crédits supplémentaires accompagnées des détails et justifications de projet fournis par les utilisateurs.
Source : Annonce d'OpenAI
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