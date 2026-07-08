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L'architecture IA agentique Claude Cowork est désormais disponible sur le Web et sur mobile, avec l'exécution des tâches en arrière-plan et la prise en charge des tâches planifiées

Le , par Jade Emy
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L'architecture IA agentique Claude Cowork est désormais disponible sur le Web et sur mobile, avec l'exécution des tâches en arrière-plan et la prise en charge des tâches planifiées

Claude étend Claude Cowork au-delà de son application de bureau dorigine, avec un déploiement en version bêta qui sétend désormais au Web et aux appareils mobiles pour les abonnés à Claude Max. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent lancer une tâche sur leur ordinateur, puis suivre sa progression ou valider les étapes suivantes depuis leur téléphone. Des notifications mobiles saffichent lorsque Claude a besoin dun jugement humain ou dune autorisation avant de continuer. À lavenir, Anthropic prévoit de fusionner Cowork avec linterface principale du chatbot Claude sur les clients de bureau et web.

Claude Cowork utilise la même architecture agentique que celle qui alimente Claude Code, sans nécessiter de terminal. Au lieu de répondre aux iinstructions génératives une par une, Claude peut prendre en charge des tâches complexes en plusieurs étapes et les exécuter à votre place. Avec Cowork, vous pouvez décrire un résultat, vous absenter un moment, puis retrouver un travail terminé : des documents mis en forme, des fichiers organisés, des synthèses de recherche, et bien plus encore.

Cowork exécute vos sessions à distance (en version bêta) ; ainsi, vos sessions et vos fichiers sont associés à votre compte Claude et vous suivent sur votre ordinateur de bureau, sur le Web et sur mobile. Chat et Cowork partagent désormais un même espace daccueil : vous pouvez donc confier une tâche à Claude directement depuis la même fenêtre de messagerie que celle utilisée pour les conversations. Grâce aux tâches planifiées, Claude peut effectuer le travail à votre place automatiquement. Avec les projets, vous pouvez organiser des tâches connexes dans des espaces de travail permanents et autonomes, dotés de leurs propres fichiers, liens, instructions et mémoire.

En janvier 2026, Anthropic a lancé Cowork, disponible en avant-première pour les abonnés Claude Max sur macOS. Puis en février, Anthropic a annoncé que Claude Cowork est disponible pour les utilisateurs Windows avec toutes les fonctionnalités précédemment proposées sur macOS, notamment l'accès aux fichiers, les tâches en plusieurs étapes, les plugins et les connecteurs MCP. Cowork pour macOS et Windows est actuellement en phase de prévisualisation et accessible dans tous les forfaits payants.

Récemment, Claude étend Claude Cowork au-delà de son application de bureau dorigine, avec un déploiement en version bêta qui sétend désormais au Web et aux appareils mobiles pour les abonnés à Claude Max. La fonctionnalité est disponible sur Android, iOS et le Web, et la prise en charge dautres formules dabonnement est prévue dans les semaines à venir. Les utilisateurs qui mettent à jour lapplication Claude sur Android ou iOS trouveront un nouvel onglet « Cowork » dans la barre latérale.


Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent lancer une tâche sur leur ordinateur, puis suivre sa progression ou valider les étapes suivantes depuis leur téléphone. Des notifications mobiles saffichent lorsque Claude a besoin dun jugement humain ou dune autorisation avant de continuer, ce qui permet aux utilisateurs de garder le contrôle avant que tout résultat ne soit finalisé ou soumis. Cependant, cela ne permet pas à Claude dautomatiser des actions directement sur les appareils mobiles, puisque le téléphone sert principalement à vérifier et à gérer des tâches lancées ailleurs.

Les tâches Cowork peuvent désormais sexécuter en arrière-plan, même si lordinateur portable est fermé ou si lappareil est hors ligne, et les tâches planifiées sont prises en charge pour des tâches telles que la préparation de documents destinés aux clients à une heure précise. À lavenir, Anthropic prévoit de fusionner Cowork avec linterface principale du chatbot Claude sur les clients de bureau et web. Pendant la phase de déploiement, tous les utilisateurs bénéficieront dune limite dutilisation de Cowork doublée jusquau 5 août.

Ce lancement intervient alors qu'en mars, un rapport de bogue dans le dépôt GitHub "anthropics/claude-code" avait signalé un problème de performance sévère lié à la fonctionnalité Cowork de Claude Desktop. Il indique que Cowork crée un bundle VM dont la taille peut atteindre 10 Go et qui n'est jamais nettoyé. Cela entraîne une dégradation importante des performances, notamment une utilisation élevée du processeur (24 à 55 % en veille), une activité d'échange intense et des réponses lentes de l'interface utilisateur. L'ensemble se régénère rapidement après sa suppression et augmente même sans que l'utilisateur active Cowork. Un rapport qui avait montré que les préoccupations en matière de sécurité liées à Claude s'amplifient.

Voici l'annonce d'Anthropic :

Claude Cowork arrive sur mobile et sur le Web : Votre travail vous suit partout et continue même en votre absence.

Claude Cowork s'étend au mobile et au Web afin que vos sessions et vos fichiers vous suivent partout, sur n'importe quel appareil. L'accès à la version bêta sera déployé au cours des prochaines semaines, en commençant par les utilisateurs Max, puis s'étendra progressivement à d'autres.

Le travail autour du travail

Cowork, cest lendroit où vous confiez une tâche à Claude, qui soccupe ensuite de vos fichiers, de votre agenda, de vos e-mails, de votre application de messagerie, du Web et des autres outils que vous connectez jusquà ce que le travail soit terminé.

Les agents IA se sont fait connaître en écrivant du code. Mais lorsque nous avons examiné la manière dont les utilisateurs se servent de Claude Cowork, nous avons constaté que plus de 90 % de son utilisation ne concernait pas le développement logiciel. Il sagissait principalement de tâches intellectuelles quotidiennes, les catégories les plus importantes étant les opérations commerciales et la création de contenu : rapprocher les dépenses du trimestre et rédiger la note décart, transformer un dossier de contrats en tableau de suivi des renouvellements avec les risques signalés, élaborer la présentation client de demain à partir des transcriptions dappels et des données du pipeline. Ensemble, ces tâches représentent environ la moitié de lutilisation totale. Cest le « travail autour du travail » : rarement mentionné dans la description de poste, mais qui occupe une grande partie de la semaine de chacun.

Ce qui change aujourdhui

Tout le monde demande des réponses à lIA. Lui confier le travail, cest autre chose, et les gens ne cessent de confier à Claude des tâches de plus en plus importantes. Ce genre de travail ne se fait pas en une seule fois. Il saccumule pendant la nuit, entre deux réunions, dans le train. Jusquà aujourdhui, Cowork fonctionnait sur votre ordinateur portable, donc le travail sarrêtait dès que vous vous en éloigniez. Ce nest plus le cas désormais. Trois choses changent :

Votre travail vous suit. Commencez une tâche à votre bureau, vérifiez son avancement depuis votre téléphone, et récupérez le résultat final où que vous soyez.

Le travail se poursuit en arrière-plan. Fermez votre ordinateur portable et rendez-vous à votre réunion ; Claude continue de travailler. Les tâches programmées sexécutent désormais sans que lappareil soit connecté. Programmez la préparation du rendez-vous client de lundi à 6 h du matin : Claude passe en revue les fils de-mails, les transcriptions et lactualité récente, rédige le document de briefing et laisse le-mail de suivi rédigé mais non envoyé. Relisez-le autour dun café.

Les décisions vous reviennent toujours. Lorsque Claude arrive à un choix que vous seul pouvez faire, il vous le demande, et la question saffiche sur votre téléphone. Vous pouvez rediriger un brouillon en plein milieu dune réunion et Claude continue, en restant sur la bonne voie. Rien nest envoyé tant que vous ne lavez pas relu et approuvé.

« Jai créé un tableau de bord pour suivre mes clients lorsque je suis en déplacement. Jai commencé sur mon ordinateur portable, puis jai repris la session sur mon téléphone en attendant que mes bagages sortent. Le fil de la conversation a simplement été conservé. » - Armmand Hosseini, Réussite client, Ramp

Lordinateur de bureau reste lendroit idéal pour le travail en profondeur, et cest là que lexpérience Cowork est la plus complète, puisque Claude peut également utiliser vos fichiers locaux et votre navigateur. Les utilisateurs qui ne pouvaient pas installer dapplication de bureau peuvent désormais utiliser Cowork eux aussi.

Vous remarquerez deux autres changements : sur le Web et sur ordinateur, le chat et Cowork partagent désormais une même page daccueil, et vos projets et artefacts sont synchronisés entre les deux. Déléguer une tâche est désormais aussi simple que de la demander.


Pour commencer

Sur le Web, lancez une session Cowork depuis la page daccueil sur claude.ai. Sur mobile, ouvrez Cowork depuis la barre latérale de lapplication Claude pour iOS et Android. Pour profiter pleinement de lexpérience, téléchargez lapplication de bureau Claude. Pour connaître les fonctionnalités disponibles sur chaque support, consultez le Centre daide.

Commencez par une tâche que vous avez déjà en cours : indiquez à Claude le dossier, le fil de discussion ou la présentation à moitié terminée, puis décrivez le résultat attendu. Pour marquer ce lancement, nous prolongeons le doublement des limites dutilisation de Cowork jusquau 5 août, ce qui vous laisse largement la possibilité de vous attaquer à des tâches plus importantes.

Source : Annonce d'Anthropic

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