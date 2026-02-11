En janvier 2026, Anthropic a lancé Cowork, une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme IA Claude, disponible en avant-première pour les abonnés Claude Max sur macOS. Récemment, Anthropic annonce que Claude Cowork est désormais disponible pour les utilisateurs Windows avec toutes les fonctionnalités précédemment proposées sur macOS, notamment l'accès aux fichiers, les tâches en plusieurs étapes, les plugins et les connecteurs MCP. Cowork pour macOS et Windows est actuellement en phase de prévisualisation et accessible dans tous les forfaits payants.
Anthropic est une société américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Elle a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude. Claude Code est un assistant d'IA de codage développé par Anthropic et accessible depuis un terminal. Claude Code comprend la base de code et aide à coder plus rapidement grâce à des commandes en langage naturel. Ses principales fonctionnalités sont : éditer des fichiers et corriger de bogues dans la base de code, répondre aux questions sur l'architecture et la logique du code, exécuter et corriger des tests, faire du linting, ainsi que de nombreuses autres commandes.
En janvier 2026, Anthropic a lancé Cowork, une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme IA Claude, disponible en avant-première pour les abonnés Claude Max sur macOS. La société américaine spécialisée dans l'IA a déclaré que Cowork permet aux utilisateurs de donner à Claude l'accès à un dossier choisi sur leur ordinateur, permettant ainsi à l'IA de lire, modifier ou créer des fichiers. Les tâches vont de l'organisation des téléchargements et de la création de feuilles de calcul à la rédaction de documents à partir de notes.
Lors du lancement de Cowork, Anthropic a déclaré : "Lorsque nous avons lancé Claude Code, nous pensions que les développeurs l'utiliseraient pour coder. C'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont rapidement commencé à l'utiliser pour presque tout le reste. Cela nous a incités à créer Cowork : un moyen plus simple pour tout le monde, et pas seulement pour les développeurs, de travailler avec Claude de la même manière. Cowork est disponible dès aujourd'hui en avant-première pour les abonnés à Claude Max sur notre application macOS, et nous allons rapidement l'améliorer à partir de là."
Récemment, Anthropic annonce que Claude Cowork est désormais disponible pour les utilisateurs Windows avec toutes les fonctionnalités précédemment proposées sur macOS, notamment l'accès aux fichiers, les tâches en plusieurs étapes, les plugins et les connecteurs MCP. La mise à jour introduit des instructions globales et par dossier, permettant aux utilisateurs de définir des préférences pour toutes les sessions ou pour des dossiers spécifiques. Cowork pour macOS et Windows est actuellement en phase de prévisualisation et accessible dans tous les forfaits payants.
En quoi l'utilisation de Cowork diffère-t-elle d'une conversation normale ?
Dans Cowork, vous donnez à Claude l'accès à un dossier de votre choix sur votre ordinateur. Claude peut alors lire, modifier ou créer des fichiers dans ce dossier. Il peut, par exemple, réorganiser vos téléchargements en triant et en renommant chaque fichier, créer une nouvelle feuille de calcul avec une liste de dépenses à partir d'une pile de captures d'écran, ou produire une première ébauche de rapport à partir de vos notes éparpillées.
Dans Cowork, Claude accomplit ce type de tâches avec beaucoup plus d'autonomie que dans une conversation classique. Une fois que vous lui avez assigné une tâche, Claude établit un plan et l'exécute méthodiquement, tout en vous tenant informé de ses progrès. Si vous avez déjà utilisé Claude Code, cela vous semblera familier : Cowork repose sur les mêmes fondements. Cela signifie que Cowork peut prendre en charge bon nombre des tâches que Claude Code est capable d'accomplir, mais sous une forme plus accessible pour les tâches ne nécessitant pas de codage.
Une fois que vous maîtrisez les bases, vous pouvez rendre Cowork encore plus puissant. Claude peut utiliser vos connecteurs existants, qui relient Claude à des informations externes, et dans Cowork, ils ont ajouté un ensemble initial de compétences qui améliorent la capacité de Claude à créer des documents, des présentations et d'autres fichiers. Si vous associez Cowork à Claude dans Chrome, Claude peut également accomplir des tâches qui nécessitent un accès au navigateur.
Cowork est conçu pour rendre l'utilisation de Claude pour de nouvelles tâches aussi simple que possible. Vous n'avez pas besoin de fournir manuellement le contexte ou de convertir les résultats de Claude dans le bon format. Vous n'avez pas non plus à attendre que Claude ait terminé pour proposer d'autres idées ou commentaires : vous pouvez mettre les tâches en file d'attente et laisser Claude les traiter en parallèle. Cela ressemble beaucoup moins à un va-et-vient et beaucoup plus à laisser des messages à un collègue.
Cowork : un outil créé par vibe coding présentant des lacunes en sécurité
Concernant la sécurité de Cowork, Anthropic affirmait : "Dans Cowork, vous pouvez choisir les dossiers et les connecteurs que Claude peut voir : Claude ne peut lire ou modifier que ce à quoi vous lui donnez explicitement accès. Claude vous demandera également votre avis avant de prendre des mesures importantes, afin que vous puissiez le guider ou le corriger si nécessaire." Mais elle mettait en garde également : "Vous devez également être conscient du risque d'« injections de prompt » : les tentatives des attaquants de modifier les plans de Claude par le biais de contenus qu'il pourrait rencontrer sur Internet."
Peu après le lancement de Cowork, un rapport a confirmé cette faiblesse. Selon le rapport, Claude Cowork serait vulnérable aux attaques d'exfiltration de fichiers par injection de prompt indirecte, résultant d'une faille d'isolation précédemment divulguée, mais non résolue. Les chercheurs de PromptArmor ont démontré qu'il était possible pour les pirates informatiques de dissimuler des instructions malveillantes dans des documents téléchargés, incitant ainsi Cowork à transmettre des fichiers locaux au compte Anthropic de l'attaquant, sans l'accord de l'utilisateur. Cette faille permet de contourner les restrictions réseau en abusant de l'accès fiable à l'API d'Anthropic, ce qui peut exposer des données financières sensibles et des informations personnelles.
Pourtant, Anthropic se vante d'avoir développé Claude Cowork grâce au vibe coding en « une semaine et demie ». Boris Cherney, responsable de Claude Code chez Anthropic, a déclaré que « tout » Cowork avait été développé à l'aide de Claude Code, l'outil de codage basé sur l'IA de l'entreprise. Felix Rieseberg, membre du personnel technique d'Anthropic, a déclaré : « nous avons conçu Cowork de la même manière que nous voulons que les gens utilisent Claude : en décrivant ce dont nous avions besoin, en laissant Claude se charger de la mise en uvre et en orientant le processus au fur et à mesure. Nous avons passé plus de temps à prendre des décisions concernant le produit et l'architecture qu'à écrire des lignes de code individuelles. Il n'a fallu qu'une semaine et demie pour créer Cowork. »
