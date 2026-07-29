Grok a présenté le « Build Mode », un nouvel outil basé sur lIA qui permet aux utilisateurs de créer des sites web, des applications, des jeux et des tableaux de bord à laide de consignes en langage naturel. Ce lancement permet à Grok de simplanter sur le marché en pleine croissance du « vibe coding », où il entre en concurrence directe avec des outils tels que Claude Artifacts ou ChatGPT Codex.
Les utilisateurs décrivent une idée dans une conversation, et « Build Mode » génère le code tout en affichant un aperçu fonctionnel au sein même de la conversation. Laperçu sactualise à mesure que les utilisateurs affinent la mise en page, ajoutent des fonctionnalités ou modifient le style de linterface à laide de commandes supplémentaires, sans quaucun outil de développement ni aucune configuration technique ne soient nécessaires. Il prend en charge les pages daccueil, les portfolios, les agendas, les outils de suivi, les simulations, les utilitaires, les jeux et les tableaux de bord interactifs connectés à des sources de données dentreprise.
Les projets terminés peuvent être publiés via des liens grok.me ou des domaines personnalisés, puis partagés avec nimporte qui. Le mode « Build » est actuellement disponible en version bêta précoce pour les abonnés SuperGrok Heavy sur grok.com et dans les applications Grok pour iOS et Android, via loption « Build » dans le sélecteur de mode.
Cette intervient alors que Grok fait face à plusieurs controverses. Un rapport révèle que l'agent de codage Grok Build de SpaceXAI transfère illégalement l'intégralité des répertoires de code des utilisateurs vers un stockage cloud externe. Grok Build aspirait des fichiers sensibles et des secrets pourtant supprimés, dépassant largement les pratiques de collecte de ses concurrents. En réponse à la polémique, le PDG Elon Musk a promis la suppression totale des données collectées par erreur, tandis que l'entreprise a déployé une modification technique pour stopper ces transferts automatiques.
D'un autre côté, la société xAI d'Elon Musk a intenté une action en justice contre un utilisateur accusé d'avoir détourné son chatbot Grok pour produire des images pédopornographiques. La plainte allègue que le défendeur a contourné les garde-fous du robot et généré des contenus sexuels explicites impliquant des mineurs. Par cette démarche juridique, xAI cherche à se présenter comme un simple fournisseur d'outil neutre afin de rejeter toute responsabilité légale sur l'individu en cas de futurs litiges avec les victimes. L'affaire intervient alors qu'Elon Musk essuie des critiques croissantes pour avoir investi dans des énergies fossiles destinées à alimenter ses centres de données IA.
Voici l'annonce de SpaceXAI :
Présentation du « Build mode »
Aujourdhui, nous vous présentons le « Build mode », une nouvelle façon de créer avec Grok. Soumettez une idée à Grok, et il en construit une version fonctionnelle en direct dans votre conversation, sur le Web ou sur votre téléphone. Une fois prête, publiez-la sous forme de lien accessible à tous. Le « Build mode » est disponible dès aujourdhui en version bêta précoce pour les abonnés SuperGrok Heavy sur le Web, iOS et Android.
Décrivez ce que vous souhaitez
Grok écrit le code et génère un aperçu fonctionnel directement dans la conversation. À partir de là, il continue à évoluer avec vous : modifiez la mise en page, ajoutez une fonctionnalité, redessinez ce que vous voulez.
Il ny a rien à installer ni à configurer, et vous navez jamais besoin de toucher au code, sauf si vous le souhaitez.
Ce que les utilisateurs créent
- Sites web. Pages daccueil, portfolios et sites dentreprise.
- Des applications. Des outils fonctionnels dotés dun état et dune logique réels : agendas, outils de suivi, calculatrices, simulations et utilitaires internes.
- Des jeux. Jeux de course darcade, casse-têtes et mondes 3D interactifs.
- Des tableaux de bord interactifs. Tirez parti des connecteurs pour que Grok puisse extraire les données essentielles à votre activité et les transformer en graphiques en temps réel et en vues filtrables que vous pouvez explorer et partager immédiatement.
Partagez-le via un lien
Publiez-le via un lien grok.me ou un domaine personnalisé dont vous êtes propriétaire, puis partagez-le avec votre équipe ou toute autre personne qui en a besoin.
Disponible dès aujourdhui en bêta précoce
Pendant la bêta précoce, le mode « Build » est accessible aux abonnés SuperGrok Heavy. Pour lessayer, rendez-vous sur grok.com ou ouvrez lapplication Grok sur iOS et Android, puis sélectionnez « Build » dans le sélecteur de mode.
Source : Annonce de SpaceXAI
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