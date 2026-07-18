xAI a publié le code source de l'agent de codage IA Grok Build, après que des chercheurs de Cereblab ont découvert qu'il transférait les dépôts Git des utilisateurs vers le stockage Google Cloud de xAI

SpaceXAI (anciennement xAI) est une filiale de la société spatiale américaine SpaceX, active dans les domaines de l'IA et des réseaux sociaux. Les produits phares de SpaceXAI sont le chatbot d'IA générative Grok et le réseau social X, acquis en mars 2025. Avant son rachat par SpaceX en février 2026, les actifs de SpaceXAI faisaient partie d'une société indépendante nommée X.AI Corp., fondée par Elon Musk et 11 chercheurs en 2023.
Pour situer le contexte, quelques jours avant la publication du code source de Grok Build, l'agent de codage IA de xAI a été au centre d'une controverse après la découverte du transfert illégal de l'ensemble des dépôts Git des développeurs vers un stockage cloud distant contrôlé par l'entreprise. Face aux critiques, Elon Musk a promis de supprimer les données collectées.
Le 15 juillet 2026, xAI a ainsi publié l'intégralité du code source de Grok Build, son agent de codage IA, après que des chercheurs de Cereblab ont découvert que l'outil transférait l'intégralité des dépôts Git des utilisateurs vers un espace de stockage Google Cloud contrôlé par l'entreprise. Les données transférées pouvaient inclure des fichiers sensibles tels que des clés SSH, des bases de données de mots de passe, des documents privés et des photos.
xAI a désactivé la fonctionnalité d'upload de fichiers et a indiqué que le stockage des données était désactivé par défaut depuis le 12 juillet. Elon Musk a également déclaré que les données des utilisateurs précédemment uploadées seraient définitivement supprimées et a promis de rendre le projet open source après un audit de sécurité. Le code est désormais disponible sur GitHub sous licence Apache 2.0, bien qu'il ait été publié sous la forme d'un seul commit, sans historique Git ni pull requests.
Le code source contient environ 844 530 lignes de Rust couvrant le flux de travail principal de l'agent Grok Build, ses outils, son interface de terminal et son système de plugins. Le code lié à la fonctionnalité d'upload désactivée reste dans le dépôt. Grok Build est capable de lire les configurations du dépôt, de planifier des tâches, de générer ou de modifier du code, d'exécuter des commandes shell, de fonctionner dans des pipelines automatisés et de s'intégrer à des éditeurs via le protocole Agent Client Protocol.
Le communiqué de xAI est présenté ci-dessous :
« Nous mettons en open source Grok Build, l'agent de codage et l'interface utilisateur du terminal (TUI) de SpaceXAI. Le code source est désormais disponible sur GitHub.
La publication du code est le moyen le plus direct de parvenir à un harnais robuste et fiable. Vous pouvez consulter le code source pour comprendre exactement son fonctionnement, de l'assemblage du contexte à la distribution des appels d'outils.
L'ouverture du code source facilite également l'exploration et l'extension du harnais : que vous travailliez avec des compétences, des plugins, des hooks, des serveurs MCP ou des sous-agents, le code source constitue la référence ultime pour comprendre comment chacun d'entre eux est chargé et invoqué.
Enfin, Grok Build peut désormais fonctionner entièrement en mode « local-first » : compilez-le vous-même, configurez-le pour qu'il utilise votre propre inférence locale et gérez tout depuis votre fichier config.toml.
En ce qui concerne le code source, le code publié comprend :
- La boucle de l'agent : comment le contexte est constitué, comment les réponses du modèle sont analysées et comment les appels aux outils sont acheminés,
- Les outils : comment l'agent lit, modifie et recherche du code, et comment il exécute des commandes,
- L'interface utilisateur du terminal : rendu, gestion des entrées, révision des plans et visualiseur de différences en ligne,
- Le système d'extensions : compétences, plugins, hooks, serveurs MCP et sous-agents.
»
Cette affaire s'inscrit dans une série de controverses plus larges concernant la gouvernance et les responsabilités de xAI en matière d'utilisation de son chatbot Grok.
Mi-juillet 2026, la société d'Elon Musk a engagé des poursuites contre un utilisateur accusé d'avoir contourné les garde-fous de Grok pour générer des images pédopornographiques. Par cette action, xAI affirme que le défendeur est le seul responsable de ces contenus et cherche à se présenter comme un simple fournisseur d'outils, limitant ainsi sa propre responsabilité juridique en cas de litige. Cette procédure judiciaire survient alors que xAI est également critiqué pour ses infrastructures énergétiques destinées à alimenter ses centres de données d'IA.
Sources : Annonce de xAI, dépôt GitHub de Grok Build
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de xAI crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
xAI d'Elon Musk lance Grok Build, son premier agent de codage IA : une version bêta préliminaire est désormais disponible pour les abonnés SuperGrok Heavy, à partir de 300 $ par mois
SpaceXAI lance Grok 4.5, qu'Elon Musk qualifie de modèle de classe Opus. Le nouveau modèle d'IA spécialement conçu pour la programmation sera évalué sur l'amélioration de la qualité du code généré par IA
xAI, la société d'IA d'Elon Musk, lance la fonctionnalité « Skills » pour son assistant IA Grok sur le Web, iOS et Android, afin de permettre aux utilisateurs de créer des flux de travail IA réutilisables
Vous avez lu gratuitement 1 198 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.