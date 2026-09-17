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Anthropic met fin à Claude Cowork pour l'intégrer à Claude Chat, et lance Claude Docs et Claude Slides, ce qui rend l'expérience plus claire pour les utilisateurs

Le , par Jade Emy
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Anthropic a fusionné les interfaces utilisateur pour Claude Chat et Cowork, ce qui permet aux utilisateurs de choisir plus facilement l'onglet à utiliser pour différentes tâches. L'interface unifiée permet aux utilisateurs d'accéder au chat, à Cowork et à Artifacts (la fonctionnalité d'espace de travail interactif de Claude) depuis une seule fenêtre. Grâce à cette nouvelle conception, Claude achemine automatiquement les requêtes sans quil soit nécessaire de changer donglet ou de fenêtre. Lobjectif est déliminer toute confusion quant au choix de la fonctionnalité à utiliser et de nutiliser quune seule interface pour acheminer le travail vers les différentes parties de lapplication.

Anthropic est une société américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Anthropic a été fondée en 2021 dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG de la société. Elle a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude. Anthropic développe le modèle de langage (LLM) Claude en quatre versions : Haiku, Sonnet, Opus et Fable. Claude est accessible via un chatbot en ligne, une API et les environnements d'agents d'Anthropic : Claude Code, Cowork, Design et Science.

En janvier 2026, Anthropic a lancé Cowork, une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme IA Claude, disponible en avant-première pour les abonnés Claude Max sur macOS. La société américaine spécialisée dans l'IA a déclaré que Cowork permet aux utilisateurs de donner à Claude l'accès à un dossier choisi sur leur ordinateur, permettant ainsi à l'IA de lire, modifier ou créer des fichiers. Les tâches vont de l'organisation des téléchargements et de la création de feuilles de calcul à la rédaction de documents à partir de notes. Contrairement aux interactions standard par chat, Cowork permet à Claude d'exécuter des tâches avec plus d'autonomie, tout en tenant les utilisateurs informés et en exigeant leur approbation pour les actions importantes.

Fin août, Anthropic a unifié le système de mémoire entre le chat de Claude et Cowork, permettant ainsi aux informations utilisateur d'être conservées de manière transparente dans les deux flux de travail. Claude conserve désormais un historique en temps réel des sujets abordés au fur et à mesure de la conversation, plutôt que d'attendre la fin de celle-ci pour résumer les informations. Cette mise à jour permet aux utilisateurs d'éviter les explications répétitives et garantit que tout contexte développé dans un domaine soit instantanément accessible. Pour renforcer la transparence et le contrôle, tout ce dont Claude se souvient est visible dans une liste de fichiers et de sujets au sein des paramètres de mémoire.

Récemment, Anthropic a fusionné les interfaces utilisateur pour Claude Chat et Cowork, ce qui permet aux utilisateurs de choisir plus facilement l'onglet à utiliser pour différentes tâches. L'interface unifiée permet aux utilisateurs d'accéder au chat, à Cowork et à Artifacts (la fonctionnalité d'espace de travail interactif de Claude) depuis une seule fenêtre. Claude Design, lancé en avril pour la conception de sites web et de prototypes, fonctionne également partout au sein de Claude.


Avant ce déploiement, lentreprise indiquait que les clients avaient souvent du mal à choisir le bon onglet pour la bonne tâche. Grâce à cette nouvelle conception, Claude achemine automatiquement les requêtes sans quil soit nécessaire de changer donglet ou de fenêtre. Lobjectif est déliminer toute confusion quant au choix de la fonctionnalité à utiliser et de nutiliser quune seule interface pour acheminer le travail vers les différentes parties de lapplication.

Anthropic ajoute également des fonctionnalités dédiées à la création de présentations et de documents. Les utilisateurs peuvent demander à lassistant IA de créer, modifier et présenter des diapositives ; celui-ci peut également exporter la présentation générée au format PDF ou PowerPoint.

De même, grâce à la fonctionnalité « Docs », les utilisateurs peuvent travailler en collaboration avec Claude pour créer des sections, poser des questions et commenter les parties terminées. Ils peuvent partager les documents ou diapositives générés via un lien et les modifier sur leur téléphone. Les utilisateurs peuvent également demander à Claude de commencer à créer un document sur leur ordinateur de bureau, puis suivre lavancement de la tâche via lapplication mobile.

Ces fonctionnalités seront dabord déployées pour les formules Pro et Max de Claude, sur le Web, les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles au cours des prochaines semaines. Lentreprise prévoit de les étendre ultérieurement aux formules gratuites et déquipe. Cette mise à jour fait suite à une amélioration de la couche de mémoire de Cowork, qui aide Claude à mémoriser le contexte de lutilisateur dun chat à lautre.

Voici l'annonce d'Anthropic :

Claude Cowork et Claude Chat ne font désormais plus quun Claude

À partir daujourdhui, Claude Cowork et Claude Chat fusionnent pour ne former quun seul et même Claude. Posez une question rapide ou confiez-lui un rapport à rendre à midi : Claude prend le relais, même après que vous ayez fermé votre ordinateur portable. Cette fonctionnalité sera déployée sur les formules Pro et Max au cours des prochaines semaines, puis sur dautres formules.

Les créations de Claude nont pas non plus besoin dun espace dédié. Claude Docs et Claude Slides font leur apparition aujourdhui, et Claude Design fonctionne désormais également au sein de vos conversations. Demandez un document, et vous le rédigerez ensemble avec Claude. Demandez une présentation, et Claude rédige les diapositives. Vous pouvez les modifier directement, les présenter depuis Claude ou les télécharger au format PowerPoint ou PDF. Ces trois fonctionnalités sont en version bêta sur les formules payantes, et les administrateurs Enterprise choisissent quand les activer. Si vous utilisez Claude Design seul, il continue de fonctionner comme avant.

Nous avions conçu Cowork comme un espace distinct pour les projets de plus grande envergure, et Design pour le travail visuel. Les utilisateurs employaient les deux, et nous ont fait part de leur frustration à devoir décider où classer une tâche. Ce quils commençaient dans lun ne se répercutait pas dans lautre. Nous avons donc cessé de vous obliger à choisir. Claude est désormais capable de déterminer les besoins dune tâche ; ainsi, les fonctionnalités de Cowork et de Design sont accessibles depuis nimporte quelle conversation, avec le contexte, les compétences et les connecteurs dont vous disposez déjà.

« Je pourrais demander à Claude daccéder à [ma base de données de recherche juridique] ; il extrairait alors toutes les affaires, les lirait, déterminerait les autres affaires dont je pourrais avoir besoin, les téléchargerait et les stockerait dans un dossier pour que je puisse les consulter personnellement. » - Andrew Keller, économiste senior


À quoi ça ressemble ?

Un rapport hebdomadaire doit être remis à midi. Avant de partir, vous demandez à Claude ce qui a évolué dans le pipeline la semaine dernière, puis vous ajoutez : « Rédige-le comme dhabitude, signale tout ce qui a pris du retard et résume les points clés en cinq diapositives pour la réunion de direction. » Si quelque chose nest pas clair, Claude vous pose des questions. Vous pouvez suivre lavancement depuis votre téléphone en vous rendant au bureau. Lorsque vous arrivez à votre bureau, le rapport vous attend sous forme de document contenant les notes de votre collègue, et les diapositives sont prêtes à être ouvertes, modifiées et téléchargées au format PowerPoint. Les deux documents sont issus de la même conversation ; les diapositives correspondent donc déjà au rapport. Vous corrigez vous-même une ligne, laissez un commentaire à lattention de Claude sur une diapositive, puis partagez le tout. Programmez cette tâche pour chaque lundi, et Claude se mettra au rapport sans quon ait besoin de le lui demander.

Tout ce que vous créez avec Claude Design, Slides ou Docs est accessible via un lien partageable que vous pouvez ouvrir sur votre téléphone. Vous pouvez sélectionner un élément et le déplacer, ou indiquer à Claude ce que vous souhaitez modifier.

Vous pouvez choisir la manière dont Claude vous consulte. Par défaut, Claude vous demande votre avis avant deffectuer une action. Si vous préférez le laisser travailler et quil ne vous consulte que lorsquun point nécessite un examen plus approfondi, vous pouvez activer cette option. Cest vous qui avez le dernier mot.

Pour commencer

Si vous utilisez principalement le chat, vous navez rien à changer à vos habitudes. Lorsque vous souhaitez confier une tâche plus importante, essayez de lui confier le prochain rapport ou la prochaine présentation que vous auriez normalement créés vous-même. Si vous travaillez déjà sur Cowork, tout est resté à sa place : vos discussions, vos projets, vos artefacts, vos connecteurs et vos compétences. Lorsque vous ouvrez lapplication, reprenez là où vous vous étiez arrêté.

Cette fonctionnalité sera dabord déployée pour les formules Pro et Max, dans lapplication Claude sur le Web, sur ordinateur et sur mobile au cours des prochaines semaines, pour les utilisateurs existants et les nouveaux abonnés à ces formules. Aucune activation nest nécessaire. Les formules Team et Free suivront prochainement, et les administrateurs Enterprise seront informés au moins 30 jours avant que des changements ninterviennent au sein de leur organisation.

La liste complète des fonctionnalités est disponible dans le Centre daide. Si vous aviez mis de côté un gros projet un peu en pagaille, cest le moment de vous y mettre.

Source : Annonce d'Anthropic

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