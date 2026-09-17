Anthropic met fin à Claude Cowork pour l'intégrer à Claude Chat, et lance Claude Docs et Claude Slides, ce qui rend l'expérience plus claire pour les utilisateurs

Anthropic est une société américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021. Anthropic a été fondée en 2021 dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG de la société. Elle a développé une famille de grands modèles de langage (LLM) nommée Claude. Anthropic développe le modèle de langage (LLM) Claude en quatre versions : Haiku, Sonnet, Opus et Fable. Claude est accessible via un chatbot en ligne, une API et les environnements d'agents d'Anthropic : Claude Code, Cowork, Design et Science.
En janvier 2026, Anthropic a lancé Cowork, une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme IA Claude, disponible en avant-première pour les abonnés Claude Max sur macOS. La société américaine spécialisée dans l'IA a déclaré que Cowork permet aux utilisateurs de donner à Claude l'accès à un dossier choisi sur leur ordinateur, permettant ainsi à l'IA de lire, modifier ou créer des fichiers. Les tâches vont de l'organisation des téléchargements et de la création de feuilles de calcul à la rédaction de documents à partir de notes. Contrairement aux interactions standard par chat, Cowork permet à Claude d'exécuter des tâches avec plus d'autonomie, tout en tenant les utilisateurs informés et en exigeant leur approbation pour les actions importantes.
Fin août, Anthropic a unifié le système de mémoire entre le chat de Claude et Cowork, permettant ainsi aux informations utilisateur d'être conservées de manière transparente dans les deux flux de travail. Claude conserve désormais un historique en temps réel des sujets abordés au fur et à mesure de la conversation, plutôt que d'attendre la fin de celle-ci pour résumer les informations. Cette mise à jour permet aux utilisateurs d'éviter les explications répétitives et garantit que tout contexte développé dans un domaine soit instantanément accessible. Pour renforcer la transparence et le contrôle, tout ce dont Claude se souvient est visible dans une liste de fichiers et de sujets au sein des paramètres de mémoire.
Récemment, Anthropic a fusionné les interfaces utilisateur pour Claude Chat et Cowork, ce qui permet aux utilisateurs de choisir plus facilement l'onglet à utiliser pour différentes tâches. L'interface unifiée permet aux utilisateurs d'accéder au chat, à Cowork et à Artifacts (la fonctionnalité d'espace de travail interactif de Claude) depuis une seule fenêtre. Claude Design, lancé en avril pour la conception de sites web et de prototypes, fonctionne également partout au sein de Claude.
Avant ce déploiement, lentreprise indiquait que les clients avaient souvent du mal à choisir le bon onglet pour la bonne tâche. Grâce à cette nouvelle conception, Claude achemine automatiquement les requêtes sans quil soit nécessaire de changer donglet ou de fenêtre. Lobjectif est déliminer toute confusion quant au choix de la fonctionnalité à utiliser et de nutiliser quune seule interface pour acheminer le travail vers les différentes parties de lapplication.
Anthropic ajoute également des fonctionnalités dédiées à la création de présentations et de documents. Les utilisateurs peuvent demander à lassistant IA de créer, modifier et présenter des diapositives ; celui-ci peut également exporter la présentation générée au format PDF ou PowerPoint.
De même, grâce à la fonctionnalité « Docs », les utilisateurs peuvent travailler en collaboration avec Claude pour créer des sections, poser des questions et commenter les parties terminées. Ils peuvent partager les documents ou diapositives générés via un lien et les modifier sur leur téléphone. Les utilisateurs peuvent également demander à Claude de commencer à créer un document sur leur ordinateur de bureau, puis suivre lavancement de la tâche via lapplication mobile.
Ces fonctionnalités seront dabord déployées pour les formules Pro et Max de Claude, sur le Web, les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles au cours des prochaines semaines. Lentreprise prévoit de les étendre ultérieurement aux formules gratuites et déquipe. Cette mise à jour fait suite à une amélioration de la couche de mémoire de Cowork, qui aide Claude à mémoriser le contexte de lutilisateur dun chat à lautre.
Voici l'annonce d'Anthropic :
Claude Cowork et Claude Chat ne font désormais plus quun Claude
À partir daujourdhui, Claude Cowork et Claude Chat fusionnent pour ne former quun seul et même Claude. Posez une question rapide ou confiez-lui un rapport à rendre à midi : Claude prend le relais, même après que vous ayez fermé votre ordinateur portable. Cette fonctionnalité sera déployée sur les formules Pro et Max au cours des prochaines semaines, puis sur dautres formules.
Les créations de Claude nont pas non plus besoin dun espace dédié. Claude Docs et Claude Slides font leur apparition aujourdhui, et Claude Design fonctionne désormais également au sein de vos conversations. Demandez un document, et vous le rédigerez ensemble avec Claude. Demandez une présentation, et Claude rédige les diapositives. Vous pouvez les modifier directement, les présenter depuis Claude ou les télécharger au format PowerPoint ou PDF. Ces trois fonctionnalités sont en version bêta sur les formules payantes, et les administrateurs Enterprise choisissent quand les activer. Si vous utilisez Claude Design seul, il continue de fonctionner comme avant.
Nous avions conçu Cowork comme un espace distinct pour les projets de plus grande envergure, et Design pour le travail visuel. Les utilisateurs employaient les deux, et nous ont fait part de leur frustration à devoir décider où classer une tâche. Ce quils commençaient dans lun ne se répercutait pas dans lautre. Nous avons donc cessé de vous obliger à choisir. Claude est désormais capable de déterminer les besoins dune tâche ; ainsi, les fonctionnalités de Cowork et de Design sont accessibles depuis nimporte quelle conversation, avec le contexte, les compétences et les connecteurs dont vous disposez déjà.
« Je pourrais demander à Claude daccéder à [ma base de données de recherche juridique] ; il extrairait alors toutes les affaires, les lirait, déterminerait les autres affaires dont je pourrais avoir besoin, les téléchargerait et les stockerait dans un dossier pour que je puisse les consulter personnellement. » - Andrew Keller, économiste senior
À quoi ça ressemble ?
Un rapport hebdomadaire doit être remis à midi. Avant de partir, vous demandez à Claude ce qui a évolué dans le pipeline la semaine dernière, puis vous ajoutez : « Rédige-le comme dhabitude, signale tout ce qui a pris du retard et résume les points clés en cinq diapositives pour la réunion de direction. » Si quelque chose nest pas clair, Claude vous pose des questions. Vous pouvez suivre lavancement depuis votre téléphone en vous rendant au bureau. Lorsque vous arrivez à votre bureau, le rapport vous attend sous forme de document contenant les notes de votre collègue, et les diapositives sont prêtes à être ouvertes, modifiées et téléchargées au format PowerPoint. Les deux documents sont issus de la même conversation ; les diapositives correspondent donc déjà au rapport. Vous corrigez vous-même une ligne, laissez un commentaire à lattention de Claude sur une diapositive, puis partagez le tout. Programmez cette tâche pour chaque lundi, et Claude se mettra au rapport sans quon ait besoin de le lui demander.
Tout ce que vous créez avec Claude Design, Slides ou Docs est accessible via un lien partageable que vous pouvez ouvrir sur votre téléphone. Vous pouvez sélectionner un élément et le déplacer, ou indiquer à Claude ce que vous souhaitez modifier.
Vous pouvez choisir la manière dont Claude vous consulte. Par défaut, Claude vous demande votre avis avant deffectuer une action. Si vous préférez le laisser travailler et quil ne vous consulte que lorsquun point nécessite un examen plus approfondi, vous pouvez activer cette option. Cest vous qui avez le dernier mot.
Pour commencer
Si vous utilisez principalement le chat, vous navez rien à changer à vos habitudes. Lorsque vous souhaitez confier une tâche plus importante, essayez de lui confier le prochain rapport ou la prochaine présentation que vous auriez normalement créés vous-même. Si vous travaillez déjà sur Cowork, tout est resté à sa place : vos discussions, vos projets, vos artefacts, vos connecteurs et vos compétences. Lorsque vous ouvrez lapplication, reprenez là où vous vous étiez arrêté.
Cette fonctionnalité sera dabord déployée pour les formules Pro et Max, dans lapplication Claude sur le Web, sur ordinateur et sur mobile au cours des prochaines semaines, pour les utilisateurs existants et les nouveaux abonnés à ces formules. Aucune activation nest nécessaire. Les formules Team et Free suivront prochainement, et les administrateurs Enterprise seront informés au moins 30 jours avant que des changements ninterviennent au sein de leur organisation.
La liste complète des fonctionnalités est disponible dans le Centre daide. Si vous aviez mis de côté un gros projet un peu en pagaille, cest le moment de vous y mettre.
Source : Annonce d'Anthropic
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