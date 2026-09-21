En janvier 2026, OpenAI passait enfin à l'action et s'apprêtait à introduire des publicités dans ChatGPT pour les utilisateurs américains bénéficiant de l'abonnement gratuit et de son nouvel abonnement moins cher à 8 dollars, ChatGPT Go. ChatGPT Go devait étendre la mémoire et la fenêtre contextuelle de ChatGPT au-delà du forfait gratuit, mais OpenAI n'avait pas divulgué les limites exactes. Les publicités devaient apparaître sous forme de produits ou services sponsorisés clairement identifiés sous les conversations, et OpenAI affirmait qu'elles n'auraient aucune incidence sur les réponses du chatbot.
Récemment, un article a été publié en ligne, s'appuyant sur un reportage de Buchodi affirmant que ChatGPT serait capable de connaître les activités des utilisateurs sur d'autres sites web grâce à un outil de collecte publicitaire intégré au service. Selon cette affirmation, les données recueillies à des fins publicitaires pourraient être recoupées avec le modèle conversationnel, ce qui permettrait potentiellement de révéler des habitudes de navigation au-delà de l'interface de chat elle-même.
Selon larticle, ce collecteur de publicités fonctionne en insérant des pixels de suivi ou des scripts dans les pages web sur lesquelles ChatGPT est consulté, capturant ainsi des identifiants tels que des cookies ou des empreintes numériques dappareils. Ces identifiants seraient ensuite mis en correspondance avec les comptes utilisateurs dOpenAI, ce qui permettrait au modèle dassocier les visites sur des sites externes à lhistorique de discussion dun utilisateur spécifique. Le rapport ne fournit pas de détails techniques concernant lalgorithme de mise en correspondance ni létendue des données conservées.
OpenAI na pas commenté publiquement le mécanisme spécifique décrit, et la politique de confidentialité officielle de lentreprise précise quelle nutilise pas les données de navigation personnelles pour entraîner ses modèles, sauf si les utilisateurs y consentent explicitement. Labsence de confirmation signifie que cette allégation reste à vérifier, mais elle met en évidence les débats en cours sur la manière dont les services dIA traitent les données tierces et la nécessité dune plus grande transparence de la part des fournisseurs.
Si ces allégations savéraient exactes, cela impliquerait que ChatGPT pourrait personnaliser ses réponses en fonction de lactivité en ligne globale dun utilisateur, brouillant ainsi la frontière entre lIA conversationnelle et la publicité ciblée. Les défenseurs de la vie privée font valoir quune telle intégration nécessiterait des cadres de consentement solides et des informations plus claires, tandis que les régulateurs pourraient devoir examiner si les lois existantes en matière de protection des données couvrent le suivi intersite piloté par lIA.
Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de lIA, est le cofondateur et PDG dOpenAI, entreprise à lorigine de ChatGPT. Cest lune des personnalités majeures de la montée en puissance de lIA observée ces dernières années. En juillet 2026, dans un entretien, il était revenu sur la question en lien avec les avancées en matière dIA et avait affirmé que lIA était entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle avait franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépassait lintelligence humaine et devenait difficile à contrôler.
Voici la publication de Buchodi sur le traceur publicitaire de ChatGPT :
ChatGPT sait désormais ce que vous faites sur d'autres sites web grâce à un collecteur de publicités
Le collecteur publicitaire dOpenAI, accessible à ladresse bzr.openai.com, installe un cookie appelé __obi, dont le champ dapplication est limité à .openai.com. Sa valeur est valable tant que vous êtes sur ChatGPT et est liée à votre compte ChatGPT. Le cookie __obi est ensuite envoyé à OpenAI depuis les sites web classiques que vous visitez. Toute entreprise qui achète des publicités sur ChatGPT installe un petit bout de code OpenAI sur son propre site, de la même manière que les e-commerçants installent déjà les codes de suivi de Meta et de Google.
Le chargement de ce code envoie __obi à OpenAI, accompagné de données sur la page que vous consultez. Cela inclut les produits que vous recherchez, les articles que vous lisez et vos comportements dachat. En résumé, OpenAI peut relier vos activités sur ces sites à votre compte ChatGPT. Jai reproduit lintégralité du mécanisme sur mon propre téléphone, vérifié à laide de deux méthodes de capture indépendantes, puis recoupé ces données avec plusieurs mois de trafic observé couvrant 936 pixels publicitaires distincts répartis sur 1 029 noms dhôtes.
Sources : Buchodi, sur son site officiel ; OpenAI
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