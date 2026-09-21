En août 2026, des drones entièrement autonomes de larmée ukrainienne ont tué pour la première fois des soldats russes sans aucune intervention humaine. Cet évènement a montré que la guerre à base dIA et de robots est déjà une réalité sur les champs de bataille et surtout que lintelligence artificielle (IA) a évolué du rôle dassistant à celui de décideur de vie ou de mort des humains. Cette opération constitue la preuve la plus catégorique à ce jour que des morts ont été causés au combat uniquement par des décisions prises par une IA. En parallèle les manifestations contre la mise à contribution de lintelligence artificielle sur les champs de bataille se multiplient.
En effet, l'IA n'est pas infaillible, loin de là. Récemment, il a été révélé qu'un faux rapport généré par l'IA a failli déclencher une guerre avec la Chine. Des membres de larmée américaine ont failli arrêter et contrôler un navire chinois au Moyen-Orient, après avoir été informés que celui-ci transportait des composants darmes nucléaires. Des avions militaires se trouvaient également à proximité, selon le rapport.
Cependant, lorsque les responsables ont examiné le information de plus près, il est apparu quun chatbot du programme dIA avait mal identifié ce qui se trouvait à bord du navire. Le chabot avait combiné les renseignements concernant le manifeste du navire, fournis par le Commandement des opérations spéciales du Pacifique (US Special Operations Command Pacific), basé à Hawaï, et dautres signaux secrets. Le rapport était faux, mais « il a failli déclencher une guerre », a déclaré une source. On craint que lincident nait pu dégénérer de manière dramatique.
Début septembre, le ministère américain de la Défense a annoncé quil utilisait des versions de Grok AI dElon Musk, et ChatGPT ainsi que Gemini de Google. « Avec ce lancement, nous faisons un pas de géant vers ladoption massive de lIA au sein du ministère », a déclaré Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense. Dans un discours prononcé en janvier, il sétait engagé à accélérer lutilisation de lIA dans lensemble de larmée. Cette initiative reposait sur la conviction que lIA pouvait « renforcer la prise de décision » et traiter rapidement les données du renseignement.
En août, la Fondation Carnegie a déclaré que lutilisation de lIA par larmée « marque le début dune nouvelle ère, où chaque membre de notre personnel peut être plus efficace et avoir un impact plus important ». Tout en approuvant lutilisation de lIA, il a également appelé à la prudence. « Réduire les capacités de test du Pentagone, supprimer des étapes de vérification essentielles dans le processus dacquisition ou déléguer sans discernement des décisions létales à des systèmes autonomes pourrait décourager ladoption de cette technologie, mettre en danger la vie des soldats et abaisser le seuil de déclenchement dun conflit », a-t-il averti.
Ces dernières semaines, des experts de la Silicon Valley ont mis en garde les responsables politiques à Washington contre le risque de voir lIA échapper à tout contrôle. En début de semaine au Royaume-Uni, des dizaines de membres de la Royal Society ont souligné les dangers dune « IA super intelligente ». Au début du mois, Jacob Coxon, lun des architectes de lIA avancée, a démissionné dAnthropic, craignant que le système ne mette lhumanité en danger.
« Chaque jour, larmée américaine surveille, évalue et analyse des centaines de menaces potentielles à travers le monde afin dassurer la défense de notre nation et de nos alliés », a déclaré un responsable du ministère de la Guerre. « Pour des raisons de sécurité opérationnelle et conformément à notre politique, nous ne commentons pas les rapports de renseignement spécifiques, les prétendues planifications opérationnelles ou les évaluations militaires en cours. « Le ministère de la Guerre reste attaché à la vérification rigoureuse de toutes les données de renseignement et à lintégration responsable des technologies émergentes afin daider nos militaires à prendre des décisions éclairées, précises et sûres dans nimporte quel environnement opérationnel. »
Pourtant en mars, une frappe aérienne américaine aurait tué plus de 165 élèves dans une école primaire de Minab, dans le sud de l'Iran. Selon des sources, une enquête américaine a laissé entrevoir une probable responsabilité des États-Unis dans la frappe contre cette école en Iran. Les mêmes ont noté que le système Claude d'Anthropic, utilisé par le Pentagone pour planifier ses opérations militaires, aurait désigné la cible sur la base de renseignements obsolètes. L'affaire a confirmé les risques mortels d'une IA déployée dans la chaîne de commandement militaire sans garde-fous suffisants, et avait déclenché une crise sans précédent entre l'administration Trump, Anthropic et l'ensemble de l'écosystème de l'intelligence artificielle.
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