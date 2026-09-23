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Muse, le nouvel « agent IA personnel » de Meta, dépasse ChatGPT en nombre de téléchargements, mais se fait bloquer par Amazon à cause des risques liés à la vie privée et à la sécurité

Le , par Alex
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L'outil dagent IA personnel « Muse » de Meta a dépassé ChatGPT pour devenir lapplication gratuite iOS la plus téléchargée aux États-Unis. Selon le cabinet danalyse Sensor Tower, lapplication a enregistré 730 000 téléchargements au cours des cinq jours environ qui ont suivi sa sortie, le 8 septembre. Lapplication sappuie sur la famille de modèles dIA « Muse Spark » de Meta et constitue une offensive majeure du PDG Mark Zuckerberg sur le marché des agents IA. La popularité croissante de ces agents a des répercussions sur les sites quils visitent en ligne, et le géant du commerce électronique Amazon a bloqué laccès de Muse à sa plateforme dachat, invoquant des risques liés à la vie privée et à la sécurité.

Au début du mois de septembre, Meta a lancé un assistant personnel basé sur l'IA, baptisé Muse, destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus qui recherchent de l'aide pour leurs tâches quotidiennes, telles que la gestion de leur emploi du temps, les achats et la transformation de « leurs objectifs à long terme en plans d'action ». Muse fonctionne sur une machine virtuelle dédiée et sécurisée qui héberge à la fois l'agent et les données de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages à l'agent via une application distincte ou via WhatsApp. Pour Meta, cet agent s'inscrit dans la vision du PDG Mark Zuckerberg d'une superintelligence artificielle accessible à « tout le monde ».

Loutil dagent IA personnel « Muse » de Meta nest disponible que depuis près de deux semaines, et il caracole déjà en tête des classements de lApp Store. Lapplication Muse du géant des réseaux sociaux devance actuellement des services populaires tels que ChatGPT dOpenAI, Polymarket et Kashi sur lApp Store iOS dApple dans la catégorie des applications gratuites pour smartphones aux États-Unis. Elle devance également des applications dIA concurrentes telles que Claude dAnthropic et Grok AI de SpaceXAI, ainsi que la propre application Meta AI de la société mère de Facebook.

Lapplication Muse a dépassé ChatGPT en tant que première application gratuite iOS aux États-Unis, et a enregistré 730 000 téléchargements en environ cinq jours après son lancement le 8 septembre, selon le cabinet danalyse Sensor Tower. Le 21 septembre, Muse totalisait plus de 2,5 millions de téléchargements depuis son lancement, a indiqué la société de veille économique. Le nombre cumulé de téléchargements de Muse a dépassé celui de Claude et de Grok au cours de la même période de 13 jours suivant le lancement, ces applications ayant enregistré respectivement 400 000 et 200 000 téléchargements. ChatGPT a quant à lui totalisé 3,1 millions de téléchargements pendant cette période, a précisé Sensor Tower.

Le cabinet a souligné que les lancements de ces applications sur les différentes plateformes, à savoir lApp Store dApple et Google Play, sétaient échelonnés, ce qui a pu avoir une incidence sur leurs chiffres globaux. Sensor Tower a précisé que Muse avait enregistré environ 1,5 million et 1,1 million de téléchargements respectivement sur lApp Store et le Google Play Store.


« Muse », l'« agent personnel » basé sur l'IA de Meta, connaît un boom de popularité

Meta a présenté lapplication comme un moyen pour les consommateurs de gérer et de diriger des assistants numériques ultra-performants, capables deffectuer un certain nombre de tâches sur le Web, comme remplir des formulaires électroniques et organiser les boîtes de réception de-mails. Lapplication, qui sappuie sur la famille de modèles dIA « Muse Spark » de Meta, représente une avancée majeure du PDG Mark Zuckerberg sur le marché des agents IA, que loutil OpenClaw, disponible gratuitement, a contribué à populariser plus tôt cette année auprès des développeurs et des passionnés de technologie.

Avant l'annonce de Muse, Meta avait lancé Muse Spark 1.3, une mise à jour payante de son modèle dintelligence artificielle (IA) le plus avancé destiné aux développeurs, alors que lentreprise intensifie ses dépenses en infrastructure et en recrutement afin de rivaliser avec OpenAI et Anthropic. Alexandr Wang, directeur de lIA, a déclaré que ce modèle améliorait le codage, les tâches agentiques et lefficacité, sans modification de prix par rapport à la version 1.2, alors que Meta s'apprête à déployer le modèle sur Facebook, Instagram et Meta AI. Meta n'a pas encore décidé s'il allait publier les poids de Muse Spark 1.3, mais prévoit toujours de publier ceux de la version 1.2.

« Je pense que jusquà présent, la plupart des cas dutilisation des agents nétaient pas vraiment destinés au grand public », a déclaré un analyste. « Aujourdhui, avec Muse de Meta et dautres agents disponibles sur le marché, on commence peut-être à entrevoir un potentiel dadoption plus large. » L'engouement autour de Meta s'est également répercuté sur le cours de l'action, qui a bondi de plus de 11 %.

Bien que lapplication Muse soit accessible gratuitement, Meta propose également des abonnements mensuels à 20 ou 100 dollars, selon lutilisation. Cest pour Meta un moyen de générer potentiellement des revenus grâce aux agents IA, sans pour autant sappuyer sur son activité principale de publicité en ligne. On ignore combien de temps lapplication Muse restera un succès, étant donné que dautres services dIA ont connu un essor similaire à leur lancement mais nont pas réussi à simposer durablement, comme Sora dOpenAI et loutil vidéo Vibes AI de Meta, qui avait contribué à stimuler les téléchargements de lapplication Meta AI lors de son lancement en septembre dernier.

« Ils se soucient de la sécurité, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils se soucient de la vie privée », a déclaré un analyste, évoquant la question de savoir si lapplication Muse, avide de données personnelles, finira par nuire à Meta à long terme. Pourtant un rapport du 21 septembre 2026 a révélé une vulnérabilité critique de type zero-day affectant lassistant IA de Meta dénommé Muse. Cette faille permettait à un logiciel malveillant local ou à une simple commande via le terminal d'intercepter les données de l'utilisateur et de prendre le contrôle total de l'agent d'IA, contredisant les affirmations de Mark Zuckerberg selon lesquelles Muse avait été « sécurisé dès sa conception ». Meta a rapidement publié un correctif d'urgence le 22 septembre 2026 pour colmater cette brèche.


Amazon a bloqué laccès de Muse à sa plateforme dachat, invoquant des risques liés à la vie privée et à la sécurité

La popularité croissante de ces agents a des répercussions sur les sites quils visitent en ligne, et le géant du commerce électronique Amazon a bloqué laccès de Muse à sa plateforme dachat, invoquant des risques liés à la vie privée et à la sécurité. Amazon a indiqué navoir reçu aucune notification préalable concernant laccès de Muse à sa boutique et a soulevé plusieurs autres préoccupations. Lentreprise a expliqué que lagent contournait les fonctionnalités de personnalisation et autres intégrées à lexpérience dachat, et a ajouté que Muse semblait capturer et stocker les identifiants des clients ainsi que collecter des données de compte.

Les personnes essayant dutiliser Muse pour faire des achats sur Amazon voyaient safficher la fenêtre contextuelle suivante : « Laccès continu par un agent IA non autorisé enfreint les Conditions dutilisation dAmazon, auxquelles nos clients ont adhéré. » « Nous estimons quil va de soi que les applications tierces qui proposent deffectuer des achats pour le compte de clients dautres entreprises doivent fonctionner en toute transparence et respecter les décisions des prestataires de services quant à leur participation ou non », a déclaré un porte-parole dAmazon dans un communiqué.

Pourtant Meta avait précédemment indiqué que Muse « navait aucune visibilité sur les mots de passe ou les moyens de paiement des utilisateurs », et que les identifiants partagés par un utilisateur « étaient stockés de manière sécurisée, ce qui permet à Muse de les utiliser sans les voir, y compris les mots de passe quune personne saisit elle-même dans son navigateur ». De son côté, Shopify collabore avec Meta concernant laccès de Muse. Le PDG de Shopify, Tobias Lütke, a annoncé que la plateforme de commerce électronique sassociait à Muse pour permettre le paiement automatisé dans ses boutiques en ligne.


Mais le lancement de Muse par Meta intervient dans un contexte de préoccupations sociétales plus larges concernant la sécurité de lIA et les risques liés à la cybersécurité, qui ont secoué le secteur technologique ces dernières semaines. Meta a également récemment accepté de verser environ 17 milliards de dollars pour conclure un accord avec une coalition de procureurs généraux dÉtat qui avaient poursuivi lentreprise pour avoir présenté de manière trompeuse les préjudices présumés causés aux enfants et aux adolescents par des applications telles que Facebook et Instagram.

En outre, un rapport de juillet a révélé que la situation interne chez Meta est actuellement très tendue, marquant la fin de l'époque festive traditionnellement associée aux débuts de l'entreprise. Le directeur technique Andrew Bosworth a avoué lors d'une réunion interne que « l'ambiance au sein de l'entreprise est probablement l'une des pires qu'elle ait jamais connues » depuis vingt ans. Les ambitions du PDG Mark Zuckerberg ont fini par avoir raison du bien-être des employés. Ce profond malaise est d'autant plus frappant qu'il survient paradoxalement au moment où Meta vient d'enregistrer au premier trimestre 2026 l'un des bilans les plus rentables de son histoire. Meta a annoncé un chiffre d'affaires de 56,3 milliards de dollars, avec des revenus et des bénéfices en croissance fulgurante.

Sources : Classement des applications gratuites iOS aux États-Unis, Sensor Tower

Et vous ?

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Voir aussi :

Meta reconnaît que la ressemblance entre Muse et OpenClaw n'est pas une coïncidence, après que des utilisateurs suggèrent que Muse était une version d'OpenClaw destinée au grand public

Meta enregistre sa plus forte croissance depuis 2021 mais accuse son premier recul trimestriel d'utilisateurs : son action diminue de 9 % tandis que Meta revoit son budget IA à la hausse de 10 Mds $

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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 18:22
Je suis vraiment favorable aux IAs et les LLM et Générateur image/vidéo sont un progrès.
Mais les agents c'est vraiment dangereux pour la vie privée et en terme sécu de façon évidente ...
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 11:13
Citation Envoyé par Matthieu Vergne Voir le message
Un agent bien implémenté n'a rien de dangereux. Le danger c'est comme toujours de tout mélanger : à vouloir avoir 1 agent qui fait tout, on doit lui donner tous les droits, et il fini forcément par mélanger des trucs qu'il n'aurait pas dû. Si on aime autant déléguer à un agent c'est parce que ça nous permet de faire toutes ces choses qu'on ne serait pas capable de faire car "trop en même temps". Sauf qu'un agent a aussi ses limites. Bien implémenté, on n'a pas 1 agent, on a "des" agents, un pour chaque tâche pertinente à déléguer. Et si on a besoin de les faire communiquer, on crée des canaux dédiés, potentiellement avec des intermédiaires (agent ou traditionnel) pour filtrer les infos qui circulent. Tout de suite ça devient plus compliqué, mais c'est en préservant un tel découpage qu'on rend chaque agent simple et donc facile à tester et contrôler. La complexité résultante vient de la complexité inhérente de la tâche à accomplir.

En faisant tout avec un seul agent, ce n'est pas devenu simple, c'est devenu simplet. C'est là que se trouve le danger.
Pour résumer, vous proposez de prendre beaucoup de soin et donc beaucoup de temps pour élaborer un système complexe faisant appel à des agents IA.

Ben pas de chance, votre proposition va justement à l'encontre des objectifs de ceux qui veulent faire appel aux agents IA: Avoir tout, tout de suite, sans se casser la tête!
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 19:48
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Pour résumer, vous proposez de prendre beaucoup de soin et donc beaucoup de temps pour élaborer un système complexe faisant appel à des agents IA.
Pas vraiment : tu auras beau mettre tout le soin que tu veux, l'erreur est toujours permise.

Je suggère d'appliquer un outil là où il est adapté. Les LLM ça sert à faire du traitement du langage.

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Ben pas de chance, votre proposition va justement à l'encontre des objectifs de ceux qui veulent faire appel aux agents IA: Avoir tout, tout de suite, sans se casser la tête!
C'est ce qu'on appelle un abus. On le connaît bien avec le cycle de la hype.

Une techno émergente commence par une pente montante : on l'utilise partout même là où c'est foireux. Le truc avec l'IA, c'est que quand on passe le pic et qu'on redescend (post-nut clarity ), tu as un nouveau modèle qui sort avec des équipes marketing qui te vendent que "ça y'est, on y est arrivé, rien à voir avec le modèle précédent", et la courbe reprend du début. Elle est en translation permanente à cause de ce renouvellement sans cesse qui nous maintient globalement dans la pente montante (et arrange bien la bulle IA).

À côté de ça tu as des pros qui sont dans le domaine depuis des années et qui ne se laissent pas avoir par la hype.
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 03/10/2026 à 22:40
Un agent bien implémenté n'a rien de dangereux. Le danger c'est comme toujours de tout mélanger : à vouloir avoir 1 agent qui fait tout, on doit lui donner tous les droits, et il fini forcément par mélanger des trucs qu'il n'aurait pas dû. Si on aime autant déléguer à un agent c'est parce que ça nous permet de faire toutes ces choses qu'on ne serait pas capable de faire car "trop en même temps". Sauf qu'un agent a aussi ses limites. Bien implémenté, on n'a pas 1 agent, on a "des" agents, un pour chaque tâche pertinente à déléguer. Et si on a besoin de les faire communiquer, on crée des canaux dédiés, potentiellement avec des intermédiaires (agent ou traditionnel) pour filtrer les infos qui circulent. Tout de suite ça devient plus compliqué, mais c'est en préservant un tel découpage qu'on rend chaque agent simple et donc facile à tester et contrôler. La complexité résultante vient de la complexité inhérente de la tâche à accomplir.

En faisant tout avec un seul agent, ce n'est pas devenu simple, c'est devenu simplet. C'est là que se trouve le danger.
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