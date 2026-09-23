Envoyé par Matthieu Vergne Envoyé par

Un agent bien implémenté n'a rien de dangereux. Le danger c'est comme toujours de tout mélanger : à vouloir avoir 1 agent qui fait tout, on doit lui donner tous les droits, et il fini forcément par mélanger des trucs qu'il n'aurait pas dû. Si on aime autant déléguer à un agent c'est parce que ça nous permet de faire toutes ces choses qu'on ne serait pas capable de faire car "trop en même temps". Sauf qu'un agent a aussi ses limites. Bien implémenté, on n'a pas 1 agent, on a "des" agents, un pour chaque tâche pertinente à déléguer. Et si on a besoin de les faire communiquer, on crée des canaux dédiés, potentiellement avec des intermédiaires (agent ou traditionnel) pour filtrer les infos qui circulent. Tout de suite ça devient plus compliqué, mais c'est en préservant un tel découpage qu'on rend chaque agent simple et donc facile à tester et contrôler. La complexité résultante vient de la complexité inhérente de la tâche à accomplir.



En faisant tout avec un seul agent, ce n'est pas devenu simple, c'est devenu simplet. C'est là que se trouve le danger.