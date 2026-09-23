Au début du mois de septembre, Meta a lancé un assistant personnel basé sur l'IA, baptisé Muse, destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus qui recherchent de l'aide pour leurs tâches quotidiennes, telles que la gestion de leur emploi du temps, les achats et la transformation de « leurs objectifs à long terme en plans d'action ». Muse fonctionne sur une machine virtuelle dédiée et sécurisée qui héberge à la fois l'agent et les données de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages à l'agent via une application distincte ou via WhatsApp. Pour Meta, cet agent s'inscrit dans la vision du PDG Mark Zuckerberg d'une superintelligence artificielle accessible à « tout le monde ».
Loutil dagent IA personnel « Muse » de Meta nest disponible que depuis près de deux semaines, et il caracole déjà en tête des classements de lApp Store. Lapplication Muse du géant des réseaux sociaux devance actuellement des services populaires tels que ChatGPT dOpenAI, Polymarket et Kashi sur lApp Store iOS dApple dans la catégorie des applications gratuites pour smartphones aux États-Unis. Elle devance également des applications dIA concurrentes telles que Claude dAnthropic et Grok AI de SpaceXAI, ainsi que la propre application Meta AI de la société mère de Facebook.
Lapplication Muse a dépassé ChatGPT en tant que première application gratuite iOS aux États-Unis, et a enregistré 730 000 téléchargements en environ cinq jours après son lancement le 8 septembre, selon le cabinet danalyse Sensor Tower. Le 21 septembre, Muse totalisait plus de 2,5 millions de téléchargements depuis son lancement, a indiqué la société de veille économique. Le nombre cumulé de téléchargements de Muse a dépassé celui de Claude et de Grok au cours de la même période de 13 jours suivant le lancement, ces applications ayant enregistré respectivement 400 000 et 200 000 téléchargements. ChatGPT a quant à lui totalisé 3,1 millions de téléchargements pendant cette période, a précisé Sensor Tower.
Le cabinet a souligné que les lancements de ces applications sur les différentes plateformes, à savoir lApp Store dApple et Google Play, sétaient échelonnés, ce qui a pu avoir une incidence sur leurs chiffres globaux. Sensor Tower a précisé que Muse avait enregistré environ 1,5 million et 1,1 million de téléchargements respectivement sur lApp Store et le Google Play Store.
« Muse », l'« agent personnel » basé sur l'IA de Meta, connaît un boom de popularité
Meta a présenté lapplication comme un moyen pour les consommateurs de gérer et de diriger des assistants numériques ultra-performants, capables deffectuer un certain nombre de tâches sur le Web, comme remplir des formulaires électroniques et organiser les boîtes de réception de-mails. Lapplication, qui sappuie sur la famille de modèles dIA « Muse Spark » de Meta, représente une avancée majeure du PDG Mark Zuckerberg sur le marché des agents IA, que loutil OpenClaw, disponible gratuitement, a contribué à populariser plus tôt cette année auprès des développeurs et des passionnés de technologie.
Avant l'annonce de Muse, Meta avait lancé Muse Spark 1.3, une mise à jour payante de son modèle dintelligence artificielle (IA) le plus avancé destiné aux développeurs, alors que lentreprise intensifie ses dépenses en infrastructure et en recrutement afin de rivaliser avec OpenAI et Anthropic. Alexandr Wang, directeur de lIA, a déclaré que ce modèle améliorait le codage, les tâches agentiques et lefficacité, sans modification de prix par rapport à la version 1.2, alors que Meta s'apprête à déployer le modèle sur Facebook, Instagram et Meta AI. Meta n'a pas encore décidé s'il allait publier les poids de Muse Spark 1.3, mais prévoit toujours de publier ceux de la version 1.2.
« Je pense que jusquà présent, la plupart des cas dutilisation des agents nétaient pas vraiment destinés au grand public », a déclaré un analyste. « Aujourdhui, avec Muse de Meta et dautres agents disponibles sur le marché, on commence peut-être à entrevoir un potentiel dadoption plus large. » L'engouement autour de Meta s'est également répercuté sur le cours de l'action, qui a bondi de plus de 11 %.
Bien que lapplication Muse soit accessible gratuitement, Meta propose également des abonnements mensuels à 20 ou 100 dollars, selon lutilisation. Cest pour Meta un moyen de générer potentiellement des revenus grâce aux agents IA, sans pour autant sappuyer sur son activité principale de publicité en ligne. On ignore combien de temps lapplication Muse restera un succès, étant donné que dautres services dIA ont connu un essor similaire à leur lancement mais nont pas réussi à simposer durablement, comme Sora dOpenAI et loutil vidéo Vibes AI de Meta, qui avait contribué à stimuler les téléchargements de lapplication Meta AI lors de son lancement en septembre dernier.
« Ils se soucient de la sécurité, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils se soucient de la vie privée », a déclaré un analyste, évoquant la question de savoir si lapplication Muse, avide de données personnelles, finira par nuire à Meta à long terme. Pourtant un rapport du 21 septembre 2026 a révélé une vulnérabilité critique de type zero-day affectant lassistant IA de Meta dénommé Muse. Cette faille permettait à un logiciel malveillant local ou à une simple commande via le terminal d'intercepter les données de l'utilisateur et de prendre le contrôle total de l'agent d'IA, contredisant les affirmations de Mark Zuckerberg selon lesquelles Muse avait été « sécurisé dès sa conception ». Meta a rapidement publié un correctif d'urgence le 22 septembre 2026 pour colmater cette brèche.
Amazon a bloqué laccès de Muse à sa plateforme dachat, invoquant des risques liés à la vie privée et à la sécurité
La popularité croissante de ces agents a des répercussions sur les sites quils visitent en ligne, et le géant du commerce électronique Amazon a bloqué laccès de Muse à sa plateforme dachat, invoquant des risques liés à la vie privée et à la sécurité. Amazon a indiqué navoir reçu aucune notification préalable concernant laccès de Muse à sa boutique et a soulevé plusieurs autres préoccupations. Lentreprise a expliqué que lagent contournait les fonctionnalités de personnalisation et autres intégrées à lexpérience dachat, et a ajouté que Muse semblait capturer et stocker les identifiants des clients ainsi que collecter des données de compte.
Les personnes essayant dutiliser Muse pour faire des achats sur Amazon voyaient safficher la fenêtre contextuelle suivante : « Laccès continu par un agent IA non autorisé enfreint les Conditions dutilisation dAmazon, auxquelles nos clients ont adhéré. » « Nous estimons quil va de soi que les applications tierces qui proposent deffectuer des achats pour le compte de clients dautres entreprises doivent fonctionner en toute transparence et respecter les décisions des prestataires de services quant à leur participation ou non », a déclaré un porte-parole dAmazon dans un communiqué.
Pourtant Meta avait précédemment indiqué que Muse « navait aucune visibilité sur les mots de passe ou les moyens de paiement des utilisateurs », et que les identifiants partagés par un utilisateur « étaient stockés de manière sécurisée, ce qui permet à Muse de les utiliser sans les voir, y compris les mots de passe quune personne saisit elle-même dans son navigateur ». De son côté, Shopify collabore avec Meta concernant laccès de Muse. Le PDG de Shopify, Tobias Lütke, a annoncé que la plateforme de commerce électronique sassociait à Muse pour permettre le paiement automatisé dans ses boutiques en ligne.
JUST IN: Amazon blocks Metas Muse AI agent from shopping on behalf of users, citing unauthorized access and privacy concerns.— Polymarket (@Polymarket) September 21, 2026
Mais le lancement de Muse par Meta intervient dans un contexte de préoccupations sociétales plus larges concernant la sécurité de lIA et les risques liés à la cybersécurité, qui ont secoué le secteur technologique ces dernières semaines. Meta a également récemment accepté de verser environ 17 milliards de dollars pour conclure un accord avec une coalition de procureurs généraux dÉtat qui avaient poursuivi lentreprise pour avoir présenté de manière trompeuse les préjudices présumés causés aux enfants et aux adolescents par des applications telles que Facebook et Instagram.
En outre, un rapport de juillet a révélé que la situation interne chez Meta est actuellement très tendue, marquant la fin de l'époque festive traditionnellement associée aux débuts de l'entreprise. Le directeur technique Andrew Bosworth a avoué lors d'une réunion interne que « l'ambiance au sein de l'entreprise est probablement l'une des pires qu'elle ait jamais connues » depuis vingt ans. Les ambitions du PDG Mark Zuckerberg ont fini par avoir raison du bien-être des employés. Ce profond malaise est d'autant plus frappant qu'il survient paradoxalement au moment où Meta vient d'enregistrer au premier trimestre 2026 l'un des bilans les plus rentables de son histoire. Meta a annoncé un chiffre d'affaires de 56,3 milliards de dollars, avec des revenus et des bénéfices en croissance fulgurante.
Sources : Classement des applications gratuites iOS aux États-Unis, Sensor Tower
Et vous ?
Pensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Meta reconnaît que la ressemblance entre Muse et OpenClaw n'est pas une coïncidence, après que des utilisateurs suggèrent que Muse était une version d'OpenClaw destinée au grand public
Meta enregistre sa plus forte croissance depuis 2021 mais accuse son premier recul trimestriel d'utilisateurs : son action diminue de 9 % tandis que Meta revoit son budget IA à la hausse de 10 Mds $
Mark Zuckerberg avait un plan audacieux visant à remplacer le personnel de Meta par l'IA, baptisé « Project OT », et qui envisageait un avenir « natif de l'IA ». Voici comment cela a échoué
Vous avez lu gratuitement 3 475 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.