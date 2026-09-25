IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Meta intègre son agent IA Muse sur un porte-clés et baptise l'ensemble qui s'apparente à un Tamagotchi en « Muse Charm »,
Les observateurs prédisent un flop comme cela s'est vu avec le AI Pin ou le Rabbit R1

Le , par Patrick Ruiz
0 commentaire

116PARTAGES

6  0 
Cest Marc Zuckerberg qui sest lui-même chargé de dévoiler le nouveau dispositif. Le Muse Charm est un boîtier d'intelligence artificielle de poche, de la taille d'un boîtier d'AirPods, présenté lors de la conférence Meta Connect. Dapparence similaire à un Tamagotchi moderne, cet appareil autonome permet d'interagir directement avec Muse, le nouvel agent IA de Meta, sans avoir besoin de déverrouiller son smartphone ou de porter des lunettes connectées. Les observateurs prédisent un flop comme cela sest vu avec le AI Pin ou le Rabbit R1.


Caractéristiques matérielles et logicielles

Le Muse Charm se présente comme un petit boîtier carré aux bords arrondis (de la taille d'un étui d'AirPods). Il intègre un cordon ou une dragonne permettant de l'attacher à un trousseau de clés ou à un sac. Il est équipé dun écran tactile OLED de 2 pouces. Il est doté dun capteur d'empreintes digitales situé sur le coin supérieur droit pour déverrouiller et activer la dictée d'un simple toucher. Un modem 5G intégré, le rend totalement autonome du Wi-Fi ou du réseau cellulaire d'un téléphone. Il est en sus équipé de caméras (frontale et arrière) pour photographier, filmer ou permettre à l'IA d'analyser l'environnement. Il intègre en sus au moins trois microphones et des haut-parleurs.

Il tourne sous un tout nouveau système dexploitation propriétaire dédié à l'écosystème matériel de Meta. L'écran affiche un personnage virtuel personnalisable (nommé Jolly) qui s'anime en temps réel. L'appareil embarque la pile technologique complète de l'agent Muse (voix naturelle en temps réel, vision par ordinateur, gestion d'emails et navigation autonome sur le web pour réserver ou acheter).

Certains observateurs ny voient quune Apple Watch en porte-clés, sans le bracelet. Quelles similitudes ? Quelles différences ? Quelle plus-value-réelle du Muse Charm ?


Bien que le Muse Charm ressemble visuellement à un cadran d'Apple Watch sans bracelet, leur philosophie et leur usage diffèrent radicalement. Le Muse Charm vise comme objectif principal linteraction immédiate et exclusive avec un agent dintelligence artificielle vocal et visuel. Une apple watch par contre est destinée à la réception de notifications, au suivi de santé et sert en sus dextensions d'applications du téléphone.

Le Muse Charm est indépendant en ceci quil est conçu pour contourner la nécessité de sappuyer sur les boutiques dapplication telles que lApp Store. LApple Watch par contre est totalement intégré et dépendant de lécosystème iOS.

Lun (le Muse Charm) se présente sous forme dun pendentif et porte-clés transportable dans une poche de pantalon tandis que lautre (lApple Watch) se présente comme une montre connectée à porter obligatoirement au poignet.

La vraie valeur ajoutée du Muse Charm réside dans sa vitesse d'exécution et son autonomie d'action. Pour interagir avec une IA sur Apple Watch ou smartphone, il faut lever le poignet, déverrouiller, ouvrir une application ou attendre la latence de Siri. Avec le Muse Charm, un simple appui du pouce sur le capteur d'empreintes digitales permet de parler directement à un agent IA capable d'agir dans le monde réel (payer, réserver, analyser l'environnement via la caméra) sans aucune friction intermédiaire.

Le produit suscite des réactions très contrastées parmi les experts et analystes de la filière technologique

Certains cabinets d'analystes, comme Mizuho, saluent l'initiative. Ils estiment que la fusion profonde de l'IA Muse (qui cartonne au niveau des téléchargements d'applications) avec du matériel dédié est une "application tueuse" (killer app) capable de propulser Meta en leader du matériel post-smartphone. C'est aussi vu comme un coup stratégique majeur de Mark Zuckerberg pour s'émanciper de la dépendance de l'écosystème Apple pour distribuer ses services

Plusieurs observateurs de l'industrie restent sceptiques et redoutent que le Muse Charm subisse le même sort tragique que les gadgets matériels IA de première génération (comme le Humane AI Pin ou le Rabbit R1) pour les raisons suivantes :

  • La redondance avec le smartphone : Pour la majorité des utilisateurs, sortir un énième boîtier de sa poche pour parler à une IA n'offre pas une valeur ajoutée suffisante par rapport à l'utilisation de l'application Muse directement sur un smartphone qu'ils possèdent déjà.
  • La friction ergonomique : Bien que Meta le qualifie de "moyen le plus rapide" d'interagir avec l'IA, devoir appuyer physiquement sur un boîtier volant ou un porte-clés peut s'avérer moins naturel au quotidien que de porter des lunettes connectées (comme les Ray-Ban de Meta) ou de simplement solliciter une montre connectée.
  • Un statut de prototype flou : Lors de sa présentation, Zuckerberg a admis que l'appareil n'était pas entièrement finalisé (matériaux et agencement des composants en cours), ce qui laisse craindre une sortie précipitée pour les fêtes de fin d'année afin d'occuper l'espace médiatique face à OpenAI.
  • Le syndrome du "Gadget inutile" : Les précédents boîtiers IA ont échoué car leurs promesses logicielles étaient trop lentes et imprécises par rapport à un smartphone. Si l'OS de Meta ne s'avère pas révolutionnaire au quotidien, le Charm risquerait de rapidement être relégué au rang de simple jouet nostalgique ou de Tamagotchi de luxe.


Source : Page de produit Muse Charm

Et vous ?

Muse Charm de Meta : Bonne idée ou pas ? Utile ou pas ?
Partagez-vous les raisons pour lesquelles certains observateurs soutiennent que lon se dirige vers un flop comme dans le cas dautres gadgets comme le Rabbit R1 ?

Voir aussi :

Le nouveau dispositif portable Humane AI Pin ne résout aucun problème et ne remplacera pas votre téléphone de sitôt, selon les testeurs qui rapportent que l'outil n'est pas la révolution promise

Le gadget portable Humane AI Pin serait non seulement coûteux et inutile, mais aussi le rebondissement à 230 millions de dollars d'une vieille arnaque, d'après l'expert Karl Guttag

CES 2024 : le rabbit r1 est un gadget alimenté par l'IA qui peut utiliser les applications sur votre smartphone à votre place, mais qui a besoin d'avoir sa propre carte SIM ou du Wifi pour fonctionner
Vous avez lu gratuitement 3 475 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème