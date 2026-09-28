OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.
En juin 2026, un agent dOpenAI a piraté un portail du gouvernement australien contenant des statistiques sur le système de santé Medicare, accédant ainsi à des fichiers publics et non publics, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese. Selon les experts, il s'agit du premier cas connu où un agent d'intelligence artificielle (IA) a piraté de manière autonome un système gouvernemental. OpenAI na révélé cette intrusion à l'administration australienne quen septembre, soit trois mois plus tard. Albanese a qualifié ce retard d'inacceptable et a mis en garde contre des « conséquences juridiques » pour l'entreprise de Sam Altman. Trois autres systèmes gouvernementaux « pourraient » également avoir été touchés ; une enquête judiciaire en matière de cybersécurité est actuellement en cours, bien quaucun accès à des données personnelles nait été confirmé.
Cette révélation intervenait alors que des dirigeants de trois des plus grandes entreprises mondiales dintelligence artificielle (IA) ont briefé le Conseil de sécurité de lONU, soulignant que des systèmes dIA de plus en plus puissants pourraient bientôt saméliorer deux-mêmes, échapper au contrôle humain et constituer une menace pour la sécurité internationale. Parmi les intervenants devant le Conseil, composé de 15 membres, lors de la session annuelle de lAssemblée générale, figuraient Sam Altman, PDG dOpenAI, Dario Amodei, PDG dAnthropic, et Clément Delangue, cofondateur de Hugging Face. Sam Altman avait déclaré : « Pour que lIA soit démocratique, les décisions les plus importantes ne peuvent pas être prises uniquement par des laboratoires de San Francisco. Elles doivent être élaborées dans le cadre de processus démocratiques et par des gouvernements responsables devant les citoyens quils servent »
Alors que les incidents impliquant des agents dIA devenant incontrôlables et agissant de manière inattendue continuent de se multiplier, OpenAI a suspendu lentraînement de ses derniers modèles dintelligence artificielle (IA). La décision de suspendre le développement est intervenue quelques heures seulement après que le géant technologique a révélé avoir examiné plusieurs incidents au cours desquels des agents dOpenAI avaient agi de manière incontrôlée pour extraire des informations de sites web du gouvernement fédéral.
Pour ajouter à ces inquiétudes, lorganisme dévaluation de lIA Transluce a précisé que des agents semblant provenir dOpenAI avaient tenté, sans succès, de pirater le site web du ministère américain de lÉducation, un détail qui na pas été confirmé par OpenAI. Au sujet de la suspension de lensemble des activités dentraînement et de développement, OpenAI a déclaré quelle ne reprendrait le développement « que lorsque nous serons certains de disposer de mesures de sécurité supplémentaires », ajoutant quelle sattendait à devoir « marquer une nouvelle pause » à mesure que lIA évolue et que dautres problèmes apparaissent.
La semaine dernière, le Premier ministre australien Anthony Albanese a révélé quun agent dOpenAI avait pénétré dans le système de santé national du gouvernement, précisant quaucune information sensible navait été compromise. Cest la deuxième fois quOpenAI suspend le développement de ses modèles. Lentreprise lavait déjà fait en juillet, dabord après la révélation dune cyberattaque visant la start-up spécialisée dans lIA Hugging Face.
Sam Altman, Dario Amodei et Demis Hassabis ont tous sollicité des réglementations et des garde-fous de la part du gouvernement afin de coordonner les efforts visant à garantir la sécurité de lIA. Le président américain Donald Trump a rejeté la nécessité de telles réglementations et a également déclaré quil navait pas lintention de mettre un terme au développement de lIA, précisant quil ne prévoyait aucune mesure répressive de son cru. Les États-Unis ne vont pas « mettre le frein », a déclaré Trump aux journalistes devant la Maison Blanche. « Ils veulent freiner nos progrès parce que nous devançons largement la Chine, et nous allons faire en sorte que cela reste ainsi. »
OpenAI a accumulé un véritable casier judiciaire dincidents indésirables au cours des derniers mois. Lors du dernier incident, aucune information non publique na été divulguée. Lors de lincident précédent impliquant le ministère de lÉducation, des agents dOpenAI avaient découvert des « clés de développeur » dAPI permettant daccéder à des données gouvernementales, même si, au final, seules des informations accessibles au public avaient été recueillies.
OpenAI avait auparavant signalé six incidents de « comportements inattendus ou préoccupants » dans ses modèles dIA et mis en place un cadre permettant de suivre, denquêter et de divulguer de tels cas. Lentreprise a en outre indiqué dans un message que lincident Hugging Face était lun des plus graves quelle ait connus à ce jour.
Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
Source : OpenAI
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