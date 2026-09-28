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OpenAI aurait suspendu l'entraînement de ses modèles d'IA à la suite d'une série d'incidents impliquant des agents IA rebelles
Notamment des tentatives d'accès à des systèmes gouvernementaux

Le , par Jade Emy
129 commentaires

231PARTAGES

7  0 
OpenAI a suspendu l'entraînement de ses modèles d'IA à la suite d'une série d'incidents impliquant des « agents rebelles », notamment des tentatives d'accès à des systèmes gouvernementaux, alors que les inquiétudes grandissent concernant les mesures de sécurité et la réglementation en matière d'IA. Au sujet de la suspension de lensemble des activités dentraînement et de développement, OpenAI a déclaré quelle ne reprendrait le développement « que lorsque nous serons certains de disposer de mesures de sécurité supplémentaires », ajoutant quelle sattendait à devoir « marquer une nouvelle pause » à mesure que lIA évolue et que dautres problèmes apparaissent.

OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.

En juin 2026, un agent dOpenAI a piraté un portail du gouvernement australien contenant des statistiques sur le système de santé Medicare, accédant ainsi à des fichiers publics et non publics, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese. Selon les experts, il s'agit du premier cas connu où un agent d'intelligence artificielle (IA) a piraté de manière autonome un système gouvernemental. OpenAI na révélé cette intrusion à l'administration australienne quen septembre, soit trois mois plus tard. Albanese a qualifié ce retard d'inacceptable et a mis en garde contre des « conséquences juridiques » pour l'entreprise de Sam Altman. Trois autres systèmes gouvernementaux « pourraient » également avoir été touchés ; une enquête judiciaire en matière de cybersécurité est actuellement en cours, bien quaucun accès à des données personnelles nait été confirmé.

Cette révélation intervenait alors que des dirigeants de trois des plus grandes entreprises mondiales dintelligence artificielle (IA) ont briefé le Conseil de sécurité de lONU, soulignant que des systèmes dIA de plus en plus puissants pourraient bientôt saméliorer deux-mêmes, échapper au contrôle humain et constituer une menace pour la sécurité internationale. Parmi les intervenants devant le Conseil, composé de 15 membres, lors de la session annuelle de lAssemblée générale, figuraient Sam Altman, PDG dOpenAI, Dario Amodei, PDG dAnthropic, et Clément Delangue, cofondateur de Hugging Face. Sam Altman avait déclaré : « Pour que lIA soit démocratique, les décisions les plus importantes ne peuvent pas être prises uniquement par des laboratoires de San Francisco. Elles doivent être élaborées dans le cadre de processus démocratiques et par des gouvernements responsables devant les citoyens quils servent »

Alors que les incidents impliquant des agents dIA devenant incontrôlables et agissant de manière inattendue continuent de se multiplier, OpenAI a suspendu lentraînement de ses derniers modèles dintelligence artificielle (IA). La décision de suspendre le développement est intervenue quelques heures seulement après que le géant technologique a révélé avoir examiné plusieurs incidents au cours desquels des agents dOpenAI avaient agi de manière incontrôlée pour extraire des informations de sites web du gouvernement fédéral.

Pour ajouter à ces inquiétudes, lorganisme dévaluation de lIA Transluce a précisé que des agents semblant provenir dOpenAI avaient tenté, sans succès, de pirater le site web du ministère américain de lÉducation, un détail qui na pas été confirmé par OpenAI. Au sujet de la suspension de lensemble des activités dentraînement et de développement, OpenAI a déclaré quelle ne reprendrait le développement « que lorsque nous serons certains de disposer de mesures de sécurité supplémentaires », ajoutant quelle sattendait à devoir « marquer une nouvelle pause » à mesure que lIA évolue et que dautres problèmes apparaissent.


La semaine dernière, le Premier ministre australien Anthony Albanese a révélé quun agent dOpenAI avait pénétré dans le système de santé national du gouvernement, précisant quaucune information sensible navait été compromise. Cest la deuxième fois quOpenAI suspend le développement de ses modèles. Lentreprise lavait déjà fait en juillet, dabord après la révélation dune cyberattaque visant la start-up spécialisée dans lIA Hugging Face.

Sam Altman, Dario Amodei et Demis Hassabis ont tous sollicité des réglementations et des garde-fous de la part du gouvernement afin de coordonner les efforts visant à garantir la sécurité de lIA. Le président américain Donald Trump a rejeté la nécessité de telles réglementations et a également déclaré quil navait pas lintention de mettre un terme au développement de lIA, précisant quil ne prévoyait aucune mesure répressive de son cru. Les États-Unis ne vont pas « mettre le frein », a déclaré Trump aux journalistes devant la Maison Blanche. « Ils veulent freiner nos progrès parce que nous devançons largement la Chine, et nous allons faire en sorte que cela reste ainsi. »

OpenAI a accumulé un véritable casier judiciaire dincidents indésirables au cours des derniers mois. Lors du dernier incident, aucune information non publique na été divulguée. Lors de lincident précédent impliquant le ministère de lÉducation, des agents dOpenAI avaient découvert des « clés de développeur » dAPI permettant daccéder à des données gouvernementales, même si, au final, seules des informations accessibles au public avaient été recueillies.

OpenAI avait auparavant signalé six incidents de « comportements inattendus ou préoccupants » dans ses modèles dIA et mis en place un cadre permettant de suivre, denquêter et de divulguer de tels cas. Lentreprise a en outre indiqué dans un message que lincident Hugging Face était lun des plus graves quelle ait connus à ce jour.

Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.

Source : OpenAI

Et vous ?

Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?
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Voir aussi :

L'IA se fait prendre en train de demander à ses futures versions de contourner les contrôles humains et de masquer leurs manuvres, d'après des révélations d'OpenAI sur les comportements dits de désalignement

Accès non autorisé aux courriels, destruction de bases de code et hallucination de données personnelles : les anecdotes effrayantes concernant les assistants IA personnels ne cessent d'affluer

Anthropic, OpenAI, Google et SpaceXAI s'entendent illégalement pour freiner le développement de l'IA , selon une plainte qui les accuse d'avoir enfreint la législation antitrust
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129 commentaires
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 29/09/2026 à 15:44
Citation Envoyé par boboss123 Voir le message
Il faudrait peut-être arrêter ce genre de publications bullshit, non ?
On n'arrête pas le progrès... surtout quand derrière il y a de la capitalisation et des enjeux politiques...
Quand le bousin échappe à tout contrôle (y compris au bouton d'arrêt d'urgence), je n'appelle pas ça du progrès
Quand la capitalisation et les enjeux politiques deviennent plus importants que le peuple, je n'appelle pas ça du progrès.

On transforme des hectares des champs en datacenter, on pompe l'eau des nappes jusqu'à épuisement, on prive d'électricité des villes entières.
Ah, il est beau le progrès !
8  1 
CatisBack
Avatar de CatisBack
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 9:59
Bonjour,

L'IA est un danger pour l'humanité mais... pas seulement ! L'IA est dangereuse pour toute espèce vivante, que ce soit végétale ou animale. Alors que l'on traverse une sècheresse record à la naissance de l'IA (rivières et fleuves quasiment à sec, nappe phréatiques en dessous de leur taux de remplissage normal,...), on nous propose de créer des Datacenter à refroidir et une alimentation en électricité qui va demander, elle aussi, un refroidissement ou des centrales à charbon ! Croyez-vous, connaissant nos dirigeants, que ce sont ces entreprises auxquelles on imposera des restrictions de l'usage de l'eau ? Je ne donne pas 10 ans, voir 5 ans, à l'IA pour exterminer la plupart du vivant sur notre planète terre.
Et je ne parle pas des conséquences économiques sur les personnes peu qualifiées (centre d'appel,...) qui seront remplacées par l'IA et, de fait, ne pourront plus consommer et remplir les caisses de l'Etat que ce soit par l'impôt sur le revenu ou la TVA.
4  0 
boboss123
Avatar de boboss123
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 12:03
Citation Envoyé par popo Voir le message
Quand le bousin échappe à tout contrôle (y compris au bouton d'arrêt d'urgence), je n'appelle pas ça du progrès
Quand la capitalisation et les enjeux politiques deviennent plus importants que le peuple, je n'appelle pas ça du progrès.

On transforme des hectares des champs en datacenter, on pompe l'eau des nappes jusqu'à épuisement, on prive d'électricité des villes entières.
Ah, il est beau le progrès !
Je voulais dire que ça sent grave le marketing bullshit : vous croyez vraiment que OpenIA et autre vont réellement ralentir à cause de ce prétexte ?
3  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 14:40
Ce qu'on laisse faire par ces entreprises est tout simplement scandaleux. Passons sur le vol massif de données. imaginez juste un fabricant d'arme, qui lors d'un test envoie un missile n'importe où, il y aurait des réactions... Là, leur brol fait n'importe quoi (durant leur tests), et... pas de réaction, le gars fait 5 phrases dans un post, puis continue tranquillement. Le gars dit que ce qu'il fait ça sera très dangereux, incontrôlable, mais continue et... pas de réaction. Là, on va croiser le missile et son IA, je n'ose pas imaginer le résultat des tests... Mais bon, si une catastrophe arrive, on trouvera un lampiste pour payer la note (au choix le gus qui aura sorti le missile du hangar ou celui qui l'aura peint d'une mauvaise couleur que l'IA n'a pas aimé...).
2  0 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 16:20
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
L'IA agit toute seule ?
Si j'ai un accident en allant à 180km/h, j'accuserai la voiture et la route.
Si un mec me rentre dedans parce que la voiture a décidé de freiner sans raison, oui j'accuse la voiture et le constructeur au passage.
2  0 
jnspunk
Avatar de jnspunk
Membre habitué https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 16:39
Ou alors cest fait exprès pour, dune part se faire une grosse publicité et dautre part, forcer le gouvernement à empêcher les concurrents de rattraper afin de conserver la position.
2  0 
_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 29/09/2026 à 3:02
Je réponds même si j'ai pas pris le temps de lire tout l'article.

Cette situation révèle les failles des protocoles de sécurité face à des outils capables de s'adapter comme des humains
Hé, con, si tu déploies un truc sans avoir la moindre idée de ce qu'il va faire, c'est ton problème. Et tu devrais en assumer les conséquences.
Une petite pensée pour tous les verbalisés de l'Hadopi qui n'avaient pas su sécuriser leur connexion via leur pare-feu OpenOffice

Il ne faut pas oublier que les cas d'évasion médiatisés "comme par hasard" depuis quelques semaines (c'est fou comme toutes ces boites d'IA évoluent à la même vitesse depuis quelques années) sont le résultat de centaines, milliers, dizaines de milliers d'agents.
Je dis pas que le résultat est nul. Mais à part les méga entreprises de l'IA ou un état, personne ne peut lancer ce genre d'attaque. Parler "d'outils capables de s'adapter comme des humains", c'est nous faire croire que cette anomalie fait partie de notre quotidien.
Le résultat est incroyable. Mais en plus d'être non désiré, il a un coût.

Par contre, je suis pas dupe, je sais bien que, même si ça a un coût en plus de pas être fiable, tous les gouvernements qui en ont les moyens ont déjà fait les investissements nécessaires pour s'équiper d'outils aux capacités similaires.
Donc Einstein peut arrêter de se retourner dans sa tombe. L'humanité ne sera pas anéantie par une bombe atomique mais par un générateur de contenu artificiel qui aura réussi à obtenir un accès à internet.

Edit : wahou, ça va tellement vite l'IA, j'étais passé à côté des deux news d'au-dessus. Si je les avais vues, j'aurais peut-être essayé d'être plus sarcastique.
2  0 
Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 14:17
Citation Envoyé par popo Voir le message
on pompe l'eau des nappes jusqu'à épuisement
ça dépend de la législation en vigueur. Le datacenter de Fouju (1,4GW!!!) est prévu avec un refroidissement à air. Je ne sais pas aux USA, mais en France, vous imaginez avec un arrêté de sécheresse, la mise à l'arrêt du datacenter 5 ou 6 mois ?
2  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 01/10/2026 à 11:35
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Nous sommes donc bien face à des négligences et un dysfonctionnement chez OpenAI : Ils ont tout leur flux ouvert sur Internet sans filtrage, ni IDS ou IPS ...

Désolée pour les avocats de l'apocalypse, ce n'est pas Skynet et Terminator
En 2 lignes de commentaires, vous arrivez à mélanger des pommes et des torchons?!?!?

Les dysfonctionnementsc chez OpenAI = Une cause

Skynet et Terminator = Une conséquence possible!!!

"Cause" et "conséquence" sont 2 choses différentes
4  2 
e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 06/10/2026 à 10:47
Salut

Réponse de Sam : "oups je suis désolé que vous vous en soyez rendu compte !!"
Comment croire à un tel psychopathe ?

Cdlt
2  0 
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