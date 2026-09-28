IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Les dépenses mondiales en IA devraient atteindre 2 700 milliards $ en 2026, soit une hausse annuelle de 49,5 %, portées par les infrastructures IA et l'intégration de l'IA dans les logiciels
Selon Gartner

Le , par Anthony
0 commentaire

82PARTAGES

6  0 
Les dépenses mondiales consacrées à l'intelligence artificielle (IA) devraient atteindre 2 700 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 49,5 % par rapport à l'année précédente, selon les dernières prévisions de Gartner. L'infrastructure arrive en tête : la demande en serveurs, réseaux et puces dédiés à lIA reste forte malgré la hausse des prix de la mémoire, explique John-David Lovelock, analyste chez Gartner. De leur côté, les éditeurs de logiciels sempressent dintégrer lIA agentique à leurs produits existants afin de défendre leur part de marché. Les entreprises, quant à elles, font davantage appel à des prestataires de services pour les projets visant à exploiter les fonctionnalités d'IA de leur système existant, acceptant ainsi les risques liés à la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, à la souveraineté des données et à la flambée des coûts.

Selon Gartner, Inc., la société spécialisée dans les analyses stratégiques et technologiques, les dépenses mondiales consacrées à l'IA devraient atteindre 2 700 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 49,5 % par rapport à l'année précédente.

« La demande en infrastructures dIA (notamment lIaaS optimisé pour lIA, les serveurs optimisés pour lIA, les structures réseau dédiées à lIA, ainsi que les semi-conducteurs et appareils de traitement de lIA) destinées à prendre en charge les charges de travail futures prévues reste forte et inélastique face aux pressions exercées par les hausses de prix liées à la mémoire », a déclaré John-David Lovelock, vice-président analyste émérite chez Gartner. « Le développement des capacités des centres de données dédiés à lIA constitue le plus grand projet dinfrastructure jamais entrepris par lhumanité. La croissance des capacités résultant des achats de serveurs optimisés pour lIA par les hyperscalers et les fournisseurs de services continuera de représenter le poste de dépenses le plus important. »


Sur le marché des logiciels, les éditeurs de différents types de logiciels intègrent rapidement lIA agentique dans leurs produits existants afin de rester compétitifs et de se prémunir contre lémergence de nouveaux agents interfonctionnels. Alors que lIA générative se trouve clairement dans la « phase de désillusion » en 2026, les entreprises ont recours à ces fonctionnalités dIA intégrées plus simples proposées par leurs éditeurs de logiciels habituels pour accroître leur efficacité opérationnelle et automatiser leurs flux de travail, améliorer lengagement client et optimiser la prise de décision.

« Parallèlement, les entreprises font moins souvent appel à des prestataires de services pour les aider à gérer leur transformation métier, et davantage pour des projets indirects de moindre envergure visant à exploiter les fonctionnalités dIA de leur système logiciel existant », a déclaré John-David Lovelock. « Les risques liés à la dépendance vis-à-vis dun fournisseur, à la souveraineté des données et à la flambée des coûts ne dissuadent pas les acheteurs dadopter ces fonctionnalités propriétaires. La combinaison des projets de transformation et des projets indirects devrait générer un marché de 1 200 milliards de dollars dans le domaine des services dIA dici 2030. »

Évolution des perspectives à court terme

Les perspectives à court terme pour les plateformes de développement dapplications basées sur lIA sont passées dune croissance de 28 % en 2026, selon les prévisions précédentes, à 39 % dans les prévisions de ce trimestre, les entreprises, les éditeurs de logiciels et les prestataires de services cherchant à développer des applications dIA sur mesure, adaptées à leurs besoins spécifiques. Les entreprises se tournent vers leurs fournisseurs pour les aider à maîtriser leurs coûts et à intégrer un suivi de lutilisation dans leurs flux de travail afin dévaluer leur efficacité.

Pour les fournisseurs de modèles, la pression visant à proposer des modèles plus rentables et adaptés aux cas dutilisation des entreprises ouvre une opportunité modeste mais croissante pour les modèles de langage spécifiques à un domaine (DSLM). En conséquence, le taux de croissance prévu pour 2026 concernant les modèles dIA générative est passé de 110 % dans les prévisions précédentes à 117 % dans les prévisions actuelles de Gartner.

Évolution des perspectives à long terme

Dans ses dernières prévisions, Gartner a distingué les agents et assistants interfonctionnels des logiciels d'IA et a intégré les agents et assistants grand public dans ses prévisions de dépenses en matière d'IA afin de mieux mettre en évidence les opportunités émergentes dans ce domaine.

Source : Gartner

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous ces prévisions de Gartner crédibles ou pertinentes ?

Voir aussi :

Les dépenses européennes en IA devraient atteindre 290 milliards $ d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 33,7 %, portées par l'adoption de l'IA agentique, d'après IDC

Les dépenses en infrastructure d'intelligence artificielle (IA) devraient atteindre 758 milliards $ d'ici 2029, avec une augmentation annuelle de 166 %, selon IDC

Les dépenses mondiales en intelligence artificielle (IA) devraient atteindre 632 milliards de dollars en 2028 avec une croissance annuelle de 29 %, selon IDC
Vous avez lu gratuitement 3 475 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème