Selon Gartner, Inc., la société spécialisée dans les analyses stratégiques et technologiques, les dépenses mondiales consacrées à l'IA devraient atteindre 2 700 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 49,5 % par rapport à l'année précédente.
« La demande en infrastructures dIA (notamment lIaaS optimisé pour lIA, les serveurs optimisés pour lIA, les structures réseau dédiées à lIA, ainsi que les semi-conducteurs et appareils de traitement de lIA) destinées à prendre en charge les charges de travail futures prévues reste forte et inélastique face aux pressions exercées par les hausses de prix liées à la mémoire », a déclaré John-David Lovelock, vice-président analyste émérite chez Gartner. « Le développement des capacités des centres de données dédiés à lIA constitue le plus grand projet dinfrastructure jamais entrepris par lhumanité. La croissance des capacités résultant des achats de serveurs optimisés pour lIA par les hyperscalers et les fournisseurs de services continuera de représenter le poste de dépenses le plus important. »
Sur le marché des logiciels, les éditeurs de différents types de logiciels intègrent rapidement lIA agentique dans leurs produits existants afin de rester compétitifs et de se prémunir contre lémergence de nouveaux agents interfonctionnels. Alors que lIA générative se trouve clairement dans la « phase de désillusion » en 2026, les entreprises ont recours à ces fonctionnalités dIA intégrées plus simples proposées par leurs éditeurs de logiciels habituels pour accroître leur efficacité opérationnelle et automatiser leurs flux de travail, améliorer lengagement client et optimiser la prise de décision.
« Parallèlement, les entreprises font moins souvent appel à des prestataires de services pour les aider à gérer leur transformation métier, et davantage pour des projets indirects de moindre envergure visant à exploiter les fonctionnalités dIA de leur système logiciel existant », a déclaré John-David Lovelock. « Les risques liés à la dépendance vis-à-vis dun fournisseur, à la souveraineté des données et à la flambée des coûts ne dissuadent pas les acheteurs dadopter ces fonctionnalités propriétaires. La combinaison des projets de transformation et des projets indirects devrait générer un marché de 1 200 milliards de dollars dans le domaine des services dIA dici 2030. »
Évolution des perspectives à court terme
Les perspectives à court terme pour les plateformes de développement dapplications basées sur lIA sont passées dune croissance de 28 % en 2026, selon les prévisions précédentes, à 39 % dans les prévisions de ce trimestre, les entreprises, les éditeurs de logiciels et les prestataires de services cherchant à développer des applications dIA sur mesure, adaptées à leurs besoins spécifiques. Les entreprises se tournent vers leurs fournisseurs pour les aider à maîtriser leurs coûts et à intégrer un suivi de lutilisation dans leurs flux de travail afin dévaluer leur efficacité.
Pour les fournisseurs de modèles, la pression visant à proposer des modèles plus rentables et adaptés aux cas dutilisation des entreprises ouvre une opportunité modeste mais croissante pour les modèles de langage spécifiques à un domaine (DSLM). En conséquence, le taux de croissance prévu pour 2026 concernant les modèles dIA générative est passé de 110 % dans les prévisions précédentes à 117 % dans les prévisions actuelles de Gartner.
Évolution des perspectives à long terme
Dans ses dernières prévisions, Gartner a distingué les agents et assistants interfonctionnels des logiciels d'IA et a intégré les agents et assistants grand public dans ses prévisions de dépenses en matière d'IA afin de mieux mettre en évidence les opportunités émergentes dans ce domaine.
Source : Gartner
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Les dépenses européennes en IA devraient atteindre 290 milliards $ d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 33,7 %, portées par l'adoption de l'IA agentique, d'après IDC
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