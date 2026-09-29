Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) est une multinationale américaine spécialisée dans les semi-conducteurs, dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Elle développe des processeurs centraux (CPU), des processeurs graphiques (GPU), des matrices de portes programmables (FPGA), des systèmes sur puce (SoC) et des composants informatiques haute performance. AMD dessert un large éventail de marchés professionnels et grand public, notamment ceux des ordinateurs personnels (PC), des jeux vidéo, des centres de données et des systèmes embarqués.
Dans le secteur de la fabrication de puces, il est aujourdhui communément admis que pour concevoir de bonnes puces, il faut comprendre comment évoluent les modèles dintelligence artificielle (IA) qui y sont exécutés. Nvidia dispose déjà dune réponse à cette question grâce à son propre modèle mondial à poids ouverts, Cosmos. AMD ne disposait quant à elle que de modèles de génération de texte et de vidéo. Aujourdhui, AMD comble cet écart en rachetant lensemble du laboratoire.
Récemment, AMD a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue dacquérir World Labs, le laboratoire de recherche en IA dirigé par le Dr Fei-Fei Li, dans le cadre dune opération entièrement en actions dune valeur denviron 8,2 milliards de dollars. La transaction devrait être finalisée dici la fin de lannée, sous réserve de lobtention des autorisations réglementaires et du respect des conditions de clôture habituelles. Le Dr Li rejoindra AMD en tant que vice-présidente exécutive et directrice scientifique, et rendra compte directement à la PDG, le Dr Lisa Su.
Basée à San Francisco, World Labs développe des modèles d« intelligence spatiale » qui génèrent, reconstruisent et simulent des environnements 3D interactifs à partir de données textuelles, dimages et de vidéos. Li, professeure dinformatique à Stanford, a été une pionnière de la vision par ordinateur en créant la base de données ImageNet ; les cofondateurs Justin Johnson, Christoph Lassner et Ben Mildenhall apportent chacun leur expertise dans les domaines des graphismes 3D, de linformatique spatiale et de la recherche sur les NeRF (Neural Radiance Fields).
Fondée en 2024, World Labs est sortie de lanonymat en septembre de la même année avec un financement de 230 millions de dollars pour une valorisation dun milliard de dollars, puis a lancé son premier produit commercial, Marble, en novembre. Marble transforme du texte, des images ou des panoramas à 360 degrés en environnements 3D modifiables et téléchargeables destinés aussi bien aux contenus de divertissement quaux environnements de formation simulés pour les robots.
AMD et World Labs nen étaient pas à leur coup dessai. Les deux entreprises avaient conclu lannée dernière un partenariat visant à optimiser lentraînement des modèles et linférence sur les GPU AMD, et Li avait participé en tant quinvitée à la présentation dAMD au CES en début dannée. En février, World Labs a levé 1 milliard de dollars de nouveaux fonds pour une valorisation estimée à 5 milliards de dollars AMD et Nvidia figurant parmi les investisseurs, aux côtés dAutodesk, de Fidelity et dEmerson Collective.
AMD rachète désormais purement et simplement une entreprise dans laquelle son plus grand rival détenait également une participation. « La mise au point des plateformes de calcul pour la prochaine génération dIA nécessite une compréhension approfondie de lévolution des modèles », a déclaré Su. « Fei-Fei et léquipe de World Labs apportent un leadership exceptionnel en matière de recherche et une expertise hors pair sur les modèles. Ensemble, nous pouvons tirer parti de ces connaissances pour développer le matériel, les logiciels et les systèmes qui alimenteront la prochaine génération dIA et renforceront lécosystème ouvert de lIA. »
Dans un article publié sur son propre blog, Li a déclaré que World Labs disposait désormais de « preuves tangibles des possibilités » et souhaitait intensifier ses efforts en « se rapprochant du matériel », ajoutant que « sans un effort ciblé sur le matériel, lIA est freinée dans son efficacité ». Cet accord intervient juste après quAMD a dévoilé une initiative visant à développer une infrastructure dIA complète les racks Helios et les GPU de la série MI400 qui a reçu le soutien dOpenAI (un engagement dapprovisionnement de 6 gigawatts), de Meta et dAnthropic.
AMD dispose désormais de la gamme de matériel dont elle a besoin. Ce qui lui manquait, c'était un pipeline de recherche permettant d'anticiper les prochaines étapes en particulier pour l'entraînement de l'IA à des tâches du monde physique telles que la robotique et la conduite autonome, où les données réelles sont rares et où les données synthétiques générées par des modèles du monde réel devraient combler cette lacune.
En avril 2024, les chercheurs de Meta pensaient qu'une intelligence artificielle générale (AGI) ne serait pas possible tant que l'IA ne serait pas dotée d'un corps physique. Il s'agissait de l'hypothèse de l'IA incarnée. Selon cette approche, une IA de niveau humain ne pouvait émerger que si elle était capable de sentir et de naviguer dans un environnement physique, comme le font les bébés. À travers ce corps, l'IA pouvait interagir avec le monde physique et en tirer des enseignements. Cette hypothèse suscitait de nombreuses discussions et poussait certains investisseurs à investir massivement dans les entreprises qui fabriquaient des robots humanoïdes à usage général. Bien sûr, l'idée ne faisait pas l'unanimité.
Voici la publication d'AMD sur l'acquisition de World Labs :
AMD va acquérir World Labs pour faire progresser l'avenir du calcul en IA
Cette acquisition apporte à AMD une expertise de pointe en matière de recherche sur les modèles dIA, contribuant ainsi à façonner linfrastructure future de lIA et à renforcer lécosystème ouvert de lIA
AMD a annoncé ce 28 septembre 2026 avoir conclu un accord définitif en vue dacquérir World Labs, un laboratoire de recherche et de développement de modèles dIA dirigé par la pionnière de lIA, le Dr Fei-Fei Li. Cette acquisition apportera à AMD une équipe de chercheurs et dexperts en modèles de classe mondiale, renforçant ainsi sa capacité à développer du matériel, des logiciels et des systèmes dIA adaptés aux besoins des modèles et applications émergents.
À mesure que lIA sétend au raisonnement, à la robotique, à la simulation et à lIA physique, les exigences en matière dinfrastructure de calcul se diversifient. Lexpertise de World Labs dans le développement de modèles avancés permettra à AMD de mieux comprendre lévolution des charges de travail et contribuera à définir ses futures feuilles de route technologiques. Cette acquisition sinscrit dans la stratégie dAMD visant à fournir une infrastructure dIA pour un écosystème ouvert.
« La conception des plateformes de calcul destinées à la prochaine génération dIA nécessite une compréhension approfondie de lévolution des modèles », a déclaré le Dr Lisa Su, présidente-directrice générale dAMD. « Fei-Fei et léquipe de World Labs apportent un leadership exceptionnel en matière de recherche ainsi quune expertise approfondie des modèles. Ensemble, nous pourrons mettre à profit ces connaissances pour développer le matériel, les logiciels et les systèmes qui alimenteront la prochaine génération dIA et renforceront lécosystème ouvert de lIA. »
« Pour faire progresser la prochaine génération de technologies dIA, une collaboration étroite est nécessaire entre la recherche sur les modèles, les systèmes et le calcul », a déclaré le Dr Fei-Fei Li, cofondatrice et PDG de World Labs. « Rejoindre AMD apportera à notre équipe les ressources et lexpertise technique nécessaires pour accélérer nos recherches et contribuer à définir linfrastructure requise pour la prochaine ère de lIA. » Basée à San Francisco, World Labs développe des modèles dintelligence spatiale qui génèrent, reconstruisent et simulent des environnements 3D interactifs à partir de données textuelles, dimages et de vidéos, ainsi que des technologies dapprentissage et de simulation robotiques.
Une fois la transaction finalisée, léquipe de World Labs continuera à se concentrer sur lavancement de la recherche en matière de modèles dIA, et la Dre Fei-Fei Li rejoindra AMD en tant que vice-présidente exécutive et directrice scientifique, sous la responsabilité de la Dre Lisa Su. Cette opération, entièrement réalisée en actions, est évaluée à environ 8,2 milliards de dollars et devrait être finalisée dici la fin de lannée 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.
Source : AMD, sur son site officiel
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