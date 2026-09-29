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AMD rachète World Labs de Fei-Fei Li pour 8,2 milliards $, prenant une position majeure dans les « modèles mondiaux »
Qui simulent des environnements 3D pour la robotique et l'IA physique

Le , par Eliora
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AMD a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir World Labs, le laboratoire de recherche en IA dirigé par le Dr Fei-Fei Li, dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur d'environ 8,2 milliards de dollars. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. AMD rachète désormais purement et simplement une entreprise dans laquelle son plus grand rival détenait également une participation. Cet accord intervient juste après qu'AMD a dévoilé une initiative visant à développer une infrastructure d'IA complète. AMD dispose désormais de la gamme de matériel dont elle a besoin, mais ce qui lui manquait, c'était un pipeline de recherche permettant d'anticiper les prochaines étapes.

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) est une multinationale américaine spécialisée dans les semi-conducteurs, dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Elle développe des processeurs centraux (CPU), des processeurs graphiques (GPU), des matrices de portes programmables (FPGA), des systèmes sur puce (SoC) et des composants informatiques haute performance. AMD dessert un large éventail de marchés professionnels et grand public, notamment ceux des ordinateurs personnels (PC), des jeux vidéo, des centres de données et des systèmes embarqués.

Dans le secteur de la fabrication de puces, il est aujourdhui communément admis que pour concevoir de bonnes puces, il faut comprendre comment évoluent les modèles dintelligence artificielle (IA) qui y sont exécutés. Nvidia dispose déjà dune réponse à cette question grâce à son propre modèle mondial à poids ouverts, Cosmos. AMD ne disposait quant à elle que de modèles de génération de texte et de vidéo. Aujourdhui, AMD comble cet écart en rachetant lensemble du laboratoire.

Récemment, AMD a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue dacquérir World Labs, le laboratoire de recherche en IA dirigé par le Dr Fei-Fei Li, dans le cadre dune opération entièrement en actions dune valeur denviron 8,2 milliards de dollars. La transaction devrait être finalisée dici la fin de lannée, sous réserve de lobtention des autorisations réglementaires et du respect des conditions de clôture habituelles. Le Dr Li rejoindra AMD en tant que vice-présidente exécutive et directrice scientifique, et rendra compte directement à la PDG, le Dr Lisa Su.

Basée à San Francisco, World Labs développe des modèles d« intelligence spatiale » qui génèrent, reconstruisent et simulent des environnements 3D interactifs à partir de données textuelles, dimages et de vidéos. Li, professeure dinformatique à Stanford, a été une pionnière de la vision par ordinateur en créant la base de données ImageNet ; les cofondateurs Justin Johnson, Christoph Lassner et Ben Mildenhall apportent chacun leur expertise dans les domaines des graphismes 3D, de linformatique spatiale et de la recherche sur les NeRF (Neural Radiance Fields).

Fondée en 2024, World Labs est sortie de lanonymat en septembre de la même année avec un financement de 230 millions de dollars pour une valorisation dun milliard de dollars, puis a lancé son premier produit commercial, Marble, en novembre. Marble transforme du texte, des images ou des panoramas à 360 degrés en environnements 3D modifiables et téléchargeables  destinés aussi bien aux contenus de divertissement quaux environnements de formation simulés pour les robots.

AMD et World Labs nen étaient pas à leur coup dessai. Les deux entreprises avaient conclu lannée dernière un partenariat visant à optimiser lentraînement des modèles et linférence sur les GPU AMD, et Li avait participé en tant quinvitée à la présentation dAMD au CES en début dannée. En février, World Labs a levé 1 milliard de dollars de nouveaux fonds pour une valorisation estimée à 5 milliards de dollars  AMD et Nvidia figurant parmi les investisseurs, aux côtés dAutodesk, de Fidelity et dEmerson Collective.


AMD rachète désormais purement et simplement une entreprise dans laquelle son plus grand rival détenait également une participation. « La mise au point des plateformes de calcul pour la prochaine génération dIA nécessite une compréhension approfondie de lévolution des modèles », a déclaré Su. « Fei-Fei et léquipe de World Labs apportent un leadership exceptionnel en matière de recherche et une expertise hors pair sur les modèles. Ensemble, nous pouvons tirer parti de ces connaissances pour développer le matériel, les logiciels et les systèmes qui alimenteront la prochaine génération dIA et renforceront lécosystème ouvert de lIA. »

Dans un article publié sur son propre blog, Li a déclaré que World Labs disposait désormais de « preuves tangibles des possibilités » et souhaitait intensifier ses efforts en « se rapprochant du matériel », ajoutant que « sans un effort ciblé sur le matériel, lIA est freinée dans son efficacité ». Cet accord intervient juste après quAMD a dévoilé une initiative visant à développer une infrastructure dIA complète  les racks Helios et les GPU de la série MI400  qui a reçu le soutien dOpenAI (un engagement dapprovisionnement de 6 gigawatts), de Meta et dAnthropic.

AMD dispose désormais de la gamme de matériel dont elle a besoin. Ce qui lui manquait, c'était un pipeline de recherche permettant d'anticiper les prochaines étapes  en particulier pour l'entraînement de l'IA à des tâches du monde physique telles que la robotique et la conduite autonome, où les données réelles sont rares et où les données synthétiques générées par des modèles du monde réel devraient combler cette lacune.

En avril 2024, les chercheurs de Meta pensaient qu'une intelligence artificielle générale (AGI) ne serait pas possible tant que l'IA ne serait pas dotée d'un corps physique. Il s'agissait de l'hypothèse de l'IA incarnée. Selon cette approche, une IA de niveau humain ne pouvait émerger que si elle était capable de sentir et de naviguer dans un environnement physique, comme le font les bébés. À travers ce corps, l'IA pouvait interagir avec le monde physique et en tirer des enseignements. Cette hypothèse suscitait de nombreuses discussions et poussait certains investisseurs à investir massivement dans les entreprises qui fabriquaient des robots humanoïdes à usage général. Bien sûr, l'idée ne faisait pas l'unanimité.

Voici la publication d'AMD sur l'acquisition de World Labs :

AMD va acquérir World Labs pour faire progresser l'avenir du calcul en IA

Cette acquisition apporte à AMD une expertise de pointe en matière de recherche sur les modèles dIA, contribuant ainsi à façonner linfrastructure future de lIA et à renforcer lécosystème ouvert de lIA

AMD a annoncé ce 28 septembre 2026 avoir conclu un accord définitif en vue dacquérir World Labs, un laboratoire de recherche et de développement de modèles dIA dirigé par la pionnière de lIA, le Dr Fei-Fei Li. Cette acquisition apportera à AMD une équipe de chercheurs et dexperts en modèles de classe mondiale, renforçant ainsi sa capacité à développer du matériel, des logiciels et des systèmes dIA adaptés aux besoins des modèles et applications émergents.

À mesure que lIA sétend au raisonnement, à la robotique, à la simulation et à lIA physique, les exigences en matière dinfrastructure de calcul se diversifient. Lexpertise de World Labs dans le développement de modèles avancés permettra à AMD de mieux comprendre lévolution des charges de travail et contribuera à définir ses futures feuilles de route technologiques. Cette acquisition sinscrit dans la stratégie dAMD visant à fournir une infrastructure dIA pour un écosystème ouvert.

« La conception des plateformes de calcul destinées à la prochaine génération dIA nécessite une compréhension approfondie de lévolution des modèles », a déclaré le Dr Lisa Su, présidente-directrice générale dAMD. « Fei-Fei et léquipe de World Labs apportent un leadership exceptionnel en matière de recherche ainsi quune expertise approfondie des modèles. Ensemble, nous pourrons mettre à profit ces connaissances pour développer le matériel, les logiciels et les systèmes qui alimenteront la prochaine génération dIA et renforceront lécosystème ouvert de lIA. »

« Pour faire progresser la prochaine génération de technologies dIA, une collaboration étroite est nécessaire entre la recherche sur les modèles, les systèmes et le calcul », a déclaré le Dr Fei-Fei Li, cofondatrice et PDG de World Labs. « Rejoindre AMD apportera à notre équipe les ressources et lexpertise technique nécessaires pour accélérer nos recherches et contribuer à définir linfrastructure requise pour la prochaine ère de lIA. » Basée à San Francisco, World Labs développe des modèles dintelligence spatiale qui génèrent, reconstruisent et simulent des environnements 3D interactifs à partir de données textuelles, dimages et de vidéos, ainsi que des technologies dapprentissage et de simulation robotiques.

Une fois la transaction finalisée, léquipe de World Labs continuera à se concentrer sur lavancement de la recherche en matière de modèles dIA, et la Dre Fei-Fei Li rejoindra AMD en tant que vice-présidente exécutive et directrice scientifique, sous la responsabilité de la Dre Lisa Su. Cette opération, entièrement réalisée en actions, est évaluée à environ 8,2 milliards de dollars et devrait être finalisée dici la fin de lannée 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

Source : AMD, sur son site officiel

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