OpenAI signe un accord pluriannuel avec AMD pour l'achat de puces IA d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards $, incluant jusqu'à 6 GW de GPU Instinct dès 2026 et une option de participation dans AMD

AMD et OpenAI ont annoncé aujourd'hui un accord de 6 gigawatts pour alimenter l'infrastructure IA de nouvelle génération d'OpenAI à travers plusieurs générations de GPU AMD Instinct. Le premier déploiement de 1 gigawatt de GPU AMD Instinct MI450 devrait débuter au cours du second semestre 2026.



Le leadership solide d'AMD dans le domaine des systèmes informatiques haute performance et les recherches et avancées pionnières d'OpenAI en matière d'IA générative placent les deux entreprises à l'avant-garde de cette période importante et cruciale pour l'IA.



Dans le cadre de cet accord définitif, OpenAI travaillera avec AMD en tant que partenaire informatique stratégique principal afin de promouvoir le déploiement à grande échelle de la technologie AMD, en commençant par la série AMD Instinct MI450 et les solutions d'IA à l'échelle du rack, puis en s'étendant aux générations futures. En partageant leur expertise technique afin d'optimiser leurs feuilles de route produits, AMD et OpenAI renforcent leur collaboration multigénérationnelle en matière de matériel et de logiciels, qui a débuté avec la série MI300X et s'est poursuivie avec la série MI350X. Ce partenariat est véritablement avantageux pour les deux entreprises, car il permet des déploiements de l'IA à très grande échelle et fait progresser l'ensemble de l'écosystème.



Dans le cadre de cet accord, afin d'aligner davantage leurs intérêts stratégiques, AMD a émis à OpenAI un bon de souscription pouvant aller jusqu'à 16...