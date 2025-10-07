OpenAI signe un accord pluriannuel avec AMD pour l'achat de puces IA d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards $, incluant jusqu'à 6 GW de GPU Instinct dès 2026 et une option de participation dans AMD

Ce partenariat survient après une période mouvementée pour OpenAI, marquée par une pénurie de GPU qui a ralenti le déploiement de GPT-4.5. Sam Altman a alors reconnu que cette contrainte révélait les faiblesses structurelles de l'industrie de l'IA, dominée par quelques acteurs clés.
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) est une multinationale américaine et une entreprise technologique dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie, et qui possède d'importantes activités à Austin, au Texas. AMD est une entreprise de matériel informatique et sans usine qui conçoit et développe des unités centrales de traitement (CPU), des processeurs graphiques (GPU), des circuits logiques programmables (FPGA), des systèmes sur puce (SoC) et des solutions informatiques hautes performances. AMD dessert un large éventail de marchés professionnels et grand public, notamment les jeux vidéo, les centres de données, l'intelligence artificielle (IA) et les systèmes embarqués.
OpenAI a conclu un accord historique avec Advanced Micro Devices Inc., s'engageant à acheter des puces d'intelligence artificielle pour une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars sur plusieurs années. Cet accord renforce non seulement la position d'AMD sur le marché très concurrentiel du matériel informatique dédié à l'IA, mais offre également à OpenAI la possibilité d'acquérir jusqu'à 10 % des parts du fabricant de puces. Ce partenariat souligne la demande croissante en ressources informatiques haute performance, alors que les entreprises spécialisées dans l'IA telles qu'OpenAI repoussent les limites des capacités d'apprentissage automatique.
Les actions d'AMD ont bondi après l'annonce, reflétant l'enthousiasme des investisseurs pour le potentiel de revenus. L'accord prévoit le déploiement de jusqu'à 6 gigawatts de GPU AMD Instinct, à commencer par un déploiement de 1 gigawatt en 2026, ce qui pourrait générer des revenus annuels substantiels pour AMD dans le cadre de sa rivalité avec Nvidia Corp.
Un changement stratégique pour s'éloigner de la domination de Nvidia
Cette décision intervient quelques semaines seulement après la signature d'un accord de 100 milliards de dollars entre OpenAI et Nvidia. En diversifiant ses fournisseurs de puces, OpenAI vise à atténuer les risques liés à une dépendance excessive à un seul fournisseur, d'autant plus que Nvidia domine depuis longtemps le secteur des puces IA. Selon les analystes du secteur, cela pourrait annoncer une tendance plus générale parmi les entreprises d'IA à la recherche d'alternatives à l'écosystème de Nvidia.
Les GPU Instinct d'AMD se positionnent comme des options rentables et puissantes pour les tâches d'entraînement et d'inférence IA à grande échelle. Ce partenariat permet à OpenAI de faire évoluer rapidement son infrastructure, favorisant ainsi le développement de modèles plus avancés, tels que ceux qui alimentent ChatGPT. Cette prise de participation confère à OpenAI un intérêt direct dans la réussite d'AMD, ce qui pourrait rapprocher davantage leurs feuilles de route technologiques.
Implications pour l'infrastructure IA et la dynamique du marché
Pour AMD, cet accord représente une victoire importante, qui lui permet de réduire l'écart avec Nvidia, qui contrôle la majorité du marché des accélérateurs IA. Cet accord donne un coup de pouce aux efforts d'AMD pour contester la domination de Nvidia, avec des revenus potentiels de plusieurs dizaines de milliards de dollars qui renforcent sa position financière pour de nouveaux investissements en R&D.
L'appétit vorace d'OpenAI en matière de puissance de calcul est évident dans ses récentes levées de fonds et ses partenariats. La société, dirigée par son PDG Sam Altman, se lance dans une course effrénée vers l'intelligence artificielle générale, ce qui nécessite une expansion massive de ses centres de données. Cet engagement pluriannuel prévoit notamment qu'OpenAI influence la conception des puces AMD, favorisant ainsi l'innovation adaptée aux charges de travail de l'IA.
Conséquences économiques et concurrentielles
L'impact plus large sur l'industrie ne doit pas être sous-estimé. L'IA nécessitant des ressources énergétiques et matérielles sans précédent, les préoccupations relatives à la durabilité et à la consommation d'énergie se font de plus en plus pressantes. Cet accord accélère la dynamique d'AMD, susceptible de remodeler les chaînes d'approvisionnement mondiales en matériel informatique dédié à l'IA.
Les investisseurs suivent la situation de près, car la performance boursière d'AMD après l'annonce témoigne de la confiance du marché. Parallèlement, l'option stratégique d'OpenAI pourrait conduire à des intégrations plus poussées, susceptible d'influencer les futures fusions ou acquisitions dans le secteur. Ce partenariat illustre la manière dont les pionniers de l'IA forgent des alliances afin de s'assurer la puissance de calcul nécessaire aux avancées de nouvelle génération, alors même que la surveillance réglementaire des géants technologiques s'intensifie.
Perspectives d'avenir et défis à relever
À l'avenir, le succès de l'accord dépendra de sa mise en uvre, notamment de la livraison des puces dans les délais et de leur intégration aux systèmes d'OpenAI. Des défis tels que des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou des tensions géopolitiques pourraient surgir, mais les avantages mutuels semblent importants. Cette collaboration place les deux entreprises à la pointe du progrès en matière d'IA, OpenAI pouvant potentiellement détenir une partie de son principal fournisseur.
À une époque où l'innovation en matière d'IA stimule la croissance économique, ce type d'accord met en évidence l'interaction entre les leaders du secteur des logiciels et les fournisseurs de matériel informatique. Pour les initiés du secteur, cet accord témoigne de l'évolution de la dynamique des chaînes d'approvisionnement technologiques, laissant présager une accélération des progrès en matière de capacités d'IA tout en intensifiant la concurrence entre les fabricants de puces.
Par ailleurs, laccord avec AMD intervient alors qu'OpenAI prévoit de lancer la production en série de sa propre puce IA personnalisée, conçue en partenariat avec Broadcom. Selon des rumeurs persistantes, OpenAI travaillerait depuis longtemps avec Broadcom pour développer son propre semi-conducteur personnalisé pour l'entraînement et l'inférence de l'IA, l'entreprise ayant élargi son équipe dédiée aux semi-conducteurs ces dernières années pour soutenir cet effort. Destinées à un usage interne, ces puces marquent une étape vers une plus grande autonomie technologique.
