OpenAI signe un accord de 300 milliards $ avec Oracle pour la construction de centres de données d'IA, le financement couvrira plus de la moitié des centres de données qu'OpenAI prévoit de construire aux USA

OpenAI a signé un accord de 300 milliards de dollars avec le géant technologique Oracle pour construire des centres de données d'intelligence artificielle (IA) à grande échelle aux États-Unis. Cet effort pluriannuel, qui s'inscrit dans le cadre du projet Stargate, financera plus de la moitié de la construction de l'infrastructure d'IA prévue par OpenAI et constitue l'un des plus importants investissements technologiques à ce jour.
Cet accord constitue un pilier des projets de centres de données d'IA à grande échelle d'OpenAI aux États-Unis. Dans le cadre de l'initiative Stargate, OpenAI allouera 30 milliards de dollars par an à Oracle pour la construction d'un centre de données d'IA qui fournira suffisamment d'électricité pour alimenter quatre millions de foyers.
La décision d'OpenAI d'étendre son infrastructure de centres de données s'inscrit par ailleurs dans une stratégie financière plus large, l'entreprise annonçant une augmentation de ses dépenses à 115 milliards de dollars d'ici 2029, soit trois fois plus que ses estimations précédentes. Cette projection illustre l'ambition audacieuse de Sam Altman, mais soulève également des inquiétudes quant à la viabilité économique, énergétique et politique de cette course effrénée à l'IA.
L'accord signé entre OpenAI et Oracle vise à construire une infrastructure informatique d'une valeur de 300 milliards de dollars qui sera utilisée pour développer des technologies d'IA et les fournir aux entreprises et aux consommateurs, ont déclaré deux personnes proches de l'accord.
OpenAI avait précédemment annoncé avoir conclu un accord avec Oracle pour construire d'énormes centres de données d'IA aux États-Unis dans le cadre de ce qu'il appelle le projet Stargate. Mais la start-up spécialisée dans l'IA n'avait pas révélé les détails de l'accord.
Les deux sociétés ont convenu d'investir 300 milliards de dollars dans la construction de centres de données sur une période d'environ cinq ans, ont déclaré ces personnes, qui ont souhaité garder l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à discuter de l'accord. En juillet, Oracle a dévoilé une partie de l'accord dans un document réglementaire, mais sans révéler beaucoup de détails. L'accord avait déjà été annoncé par le Wall Street Journal.
Le cours de l'action Oracle a grimpé de plus de 40 % après que la société a révélé avoir ajouté plus de 317 milliards de dollars de revenus contractuels futurs au cours de son dernier trimestre financier.
Le projet Stargate s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à construire des centres de données dédiés à l'IA à travers le monde. OpenAI, Amazon, Google, Meta et Microsoft prévoient d'investir plus de 300 milliards de dollars à eux tous dans des centres de données géants d'ici la fin de l'année.
En janvier, OpenAI, Oracle et le conglomérat japonais SoftBank se sont joints au président Trump pour annoncer qu'ils allaient créer au moins 100 milliards de dollars d'infrastructures informatiques aux États-Unis dans le cadre du projet Stargate.
Ils ont également déclaré qu'ils prévoyaient d'étendre cet effort à 500 milliards de dollars dans les années à venir. Après avoir signé son accord avec Oracle, OpenAI a obtenu des engagements pour plus de la moitié de cet objectif.
La construction de centres de données est déjà en cours à Abilene, au Texas, et les entreprises prévoient d'en construire également dans d'autres endroits.
Parallèlement, OpenAI prévoit de construire un immense complexe informatique aux Émirats arabes unis, à la suite d'un accord conclu entre l'administration Trump et ce pays du golfe Persique. Cette installation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec Oracle, SoftBank, la société émiratie d'IA G42 et d'autres acteurs.
G42 contribuera également financièrement à la construction des centres de données d'OpenAI aux États-Unis, a déclaré cette dernière. Pour chaque dollar investi par G42 et ses partenaires aux Émirats, ils investiront un montant équivalent dans les installations américaines. La taille du centre de données prévu au Moyen-Orient suggère que G42 investira des dizaines de milliards de dollars dans chaque pays.
Si l'accord entre OpenAI et Oracle souligne l'importance économique croissante de l'IA, ces initiatives soulèvent également des questions environnementales urgentes. La chercheuse en IA Sasha Luccioni a déclaré que l'IA générative accélère la crise climatique, ajoutant qu'il est particulièrement décevant que les gens utilisent l'IA pour faire des recherches sur Internet. Elle avertit que l'IA générative consomme 30 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche, ce qui constitue un danger pour l'environnement.
Ces avertissements font écho à des préoccupations plus générales concernant l'empreinte énergétique croissante de l'IA. Jon Ippolito, professeur à l'université du Maine, estime qu'un prompt IA complexe consomme 210 fois plus d'énergie qu'une recherche Google, tandis que la génération d'une vidéo IA de trois secondes nécessite 15 000 fois plus d'énergie. À mesure que son adoption se généralise, les experts avertissent que l'IA pourrait mettre à rude épreuve les réseaux électriques et intensifier les risques climatiques, compromettant ainsi la croissance durable.
Source : The Wall Street Journal
