McDonald's utilise des outils de tarification alimentés par l'IA pour proposer des prix de menu en fonction de ce que les clients situés à proximité de chaque restaurant sont prêts à payer

McDonald's Corporation est une chaîne multinationale américaine de restauration rapide. Fondée en 1940 sous la forme d'un restaurant tenu par les frères Richard et Maurice McDonald à San Bernardino, en Californie, l'entreprise est devenue l'une des plus grandes chaînes de restauration au monde. Fin 2025, le réseau McDonald's comptait 45 356 restaurants répartis dans plus de 100 pays, dont environ 95 % étaient exploités par des franchisés.
Selon un nouveau rapport, McDonalds utiliserait un moteur de tarification alimenté par lIA pour analyser les données issues de millions de transactions réalisées dans des milliers de restaurants, afin de déterminer le « prix optimal » des produits alimentaires dans chaque établissement. Cela aurait conduit des restaurants McDonalds situés à quelques kilomètres les uns des autres à pratiquer des prix très différents pour le même burger.
Le 29 septembre dernier, l'agence de presse Reuters a rapporté avoir interrogé plusieurs franchisés et examiné des captures décran du moteur de tarification. Sur ces captures décran, lagence a repéré des messages indiquant que certains restaurants McDonalds étaient classés comme présentant une « SENSIBILITÉ MOYENNE au prix », en fonction de la « disposition à payer des clients dans votre région ». Le média a également vérifié les prix pratiqués par deux restaurants détenus par la chaîne, situés à seulement trois kilomètres l'un de l'autre en Californie, et a constaté que l'un vendait un Big Mac à 5,69 dollars tandis que l'autre proposait ce même hamburger à 6,89 dollars.
McDonalds, qui utilise depuis 2019 des systèmes de tarification basés sur des algorithmes sous une forme ou une autre, a déclaré au média que les franchisés étaient libres de fixer leurs propres prix et a rejeté le rapport, le qualifiant dinexact et de mal informé. Mais ces dernières années, lentreprise semble insister davantage pour que tous ses restaurants adoptent ces nouveaux outils dIA.
Selon Reuters, cinq gérants de restaurant ont déclaré à lagence quils se sentaient contraints dutiliser les outils de tarification basés sur lIA, et il a été rapporté que le siège social de McDonalds surveillait de près les restaurants qui sécartaient des prix recommandés. Cela a parfois entraîné des tensions entre les gérants et la direction de McDonalds, mais pas toujours au sujet de la hausse des prix. De nombreux gérants sopposent à la volonté présumée de McDonalds de baisser les prix des produits les moins chers à fabriquer afin dattirer la clientèle dans leurs restaurants.
En janvier 2026, McDonalds aurait commencé à exiger des franchisés quils « collaborent activement avec le consultant en tarification et les outils agréés par McDonalds » dans le cadre de nouvelles règles et normes. Cependant, McDonalds est conscient que les systèmes de tarification basés sur lIA ne constituent pas seulement un mauvais coup de pub, mais pourraient également enfreindre la loi.
Dans certaines zones, dautres franchises McDonalds sont considérées comme des concurrents, et les gérants pourraient sexposer à des poursuites judiciaires sils commençaient à modifier leurs prix dans le cadre dune action coordonnée avec des restaurants voisins. McDonalds est pleinement conscient de ce risque, et Reuters rapporte que le logiciel de gestion des prix contient un message à lattention des gérants leur indiquant quils « pourraient être considérés comme des concurrents » et leur conseillant de consulter leurs propres avocats pour toute question ou préoccupation dordre juridique.
Cette pratique de tarification différenciée par IA n'est d'ailleurs pas propre à la restauration rapide, un mouvement similaire étant déjà à l'uvre dans le secteur aérien. Delta Air Lines prévoit ainsi de recourir à l'IA pour réduire ses coûts et fixer un prix de billet différent pour chaque passager, avec l'objectif affiché d'augmenter sa rentabilité de 50 %. Si la compagnie préfère parler d'« intelligence augmentée » pour rassurer, cette évolution s'accompagne déjà de réductions d'effectifs administratifs dans le secteur, sans que le cadre législatif actuel permette réellement aux régulateurs d'encadrer ces pratiques controversées en matière de confidentialité et de tarification individuelle.
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