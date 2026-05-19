Chaac Pizza Northeast, un franchisé de Pizza Hut aux États-Unis, a intenté un procès à l'entreprise, affirmant que son système Dragontail, alimenté par l'intelligence artificielle (IA), avait provoqué une « cascade » de problèmes et causé plus de 100 millions de dollars de pertes dans ses plus de 100 restaurants. Selon la plainte, ce système a entraîné « des retards de livraison importants et a fortement nui à la satisfaction des clients » depuis son déploiement imposé en 2024. La plainte évoque notamment des défaillances opérationnelles, une formation insuffisante et même une violation des contrats de franchise pour avoir imposé la poursuite de l'utilisation du logiciel malgré les problèmes de performance présumés. Pizza Hut a déclaré qu'elle examinait ces allégations et qu'elle y répondrait « par les voies juridiques appropriées ».
Pizza Hut, LLC est une chaîne américaine multinationale de restaurants de pizza et une franchise internationale fondée en 1958 à Wichita, au Kansas, par les frères Dan et Frank Carney. La chaîne, dont le siège social se trouve à Plano, au Texas, exploite 19 974 restaurants à travers le monde en 2025. La marque s'est lancée dans la franchise en 1959, et le style architectural caractéristique de ses établissements a été conçu par l'architecte de Chicago George Lindstrom en 1963. Pizza Hut a connu une croissance significative, marquée notamment par son rachat par PepsiCo en 1977, puis par sa scission pour former Tricon Global Restaurants, Inc., rebaptisée Yum! Brands en 2002, qui en est l'actuel propriétaire.
Un système d'IA aurait coûté des millions de dollars à un franchisé de Pizza Hut aux États-Unis. Selon certaines informations, un important franchisé de la chaîne de restauration aurait intenté un procès à l'entreprise, affirmant qu'un système de gestion des livraisons basé sur l'IA avait entraîné des retards, une baisse de la satisfaction client et des pertes de plus de 100 millions de dollars dans plus de 100 restaurants.
Chaac Pizza Northeast, un franchisé de Pizza Hut exploitant environ 111 points de vente à New York, dans le New Jersey, au Maryland, à Washington DC et en Pennsylvanie, a récemment déposé une plainte devant le Tribunal de commerce du Texas, affirmant que le déploiement par l'entreprise du système d'IA Dragontail avait eu un impact négatif sur les performances de livraison et perturbé les opérations commerciales.
« Alors quelle avait pour objectif daméliorer lefficacité et le service à la clientèle, Dragontail a fait exactement le contraire. Cela a entraîné des retards importants et a fortement nui à la satisfaction des clients », a déclaré le franchisé dans la plainte.
Selon le franchisé, le logiciel a entraîné « une cascade de dysfonctionnements opérationnels et le mécontentement des clients », car il fournissait aux livreurs de DoorDash des informations sur le fonctionnement des cuisines et la préparation des commandes. De plus, il a été noté qu'avant l'introduction du système d'IA, plus de 90 % des livraisons étaient effectuées en moins de 30 minutes et que la croissance des ventes était à deux chiffres. Cependant, les performances de livraison et les ventes se seraient détériorées après que Pizza Hut a exigé des magasins qu'ils adoptent le système d'IA en 2024.
Une plainte accuse le système d'IA de Pizza Hut d'avoir allongé les délais de livraison
La plainte indique que les livreurs de DoorDash ont commencé à attendre pour regrouper plusieurs livraisons après avoir eu accès à des informations en temps réel sur l'heure à laquelle les commandes seraient prêtes. Selon le dossier, les livreurs attendaient parfois « jusqu'à quinze (15) minutes » avant de partir avec les commandes prêtes.
La plainte fait valoir que ces retards ont allongé le délai entre la sortie des pizzas du four et leur livraison aux clients, ce qui a nui à la qualité des produits et à la rapidité de la livraison. Le franchisé ajoute que les livreurs peuvent voir le montant des pourboires et identifier les commandes payées en espèces, ce qui pourrait influencer leur choix quant aux livraisons à effectuer.
Chaac affirme en outre que Pizza Hut n'a pas assuré une formation et un soutien adéquats pour le logiciel, tout en ignorant la détérioration des indicateurs de livraison et la baisse des ventes. À New York, selon la plainte, la croissance des ventes d'une année sur l'autre est passée de +10,19 % à -9,78 % après le déploiement du logiciel.
La plainte reproche même à Pizza Hut d'avoir enfreint les contrats de franchise en imposant la poursuite de l'utilisation du logiciel malgré des problèmes de performance présumés et en ne faisant pas preuve d'un « jugement commercial raisonnable » pour adapter le système au modèle de livraison du franchisé.
Chaac Pizza Northeast réclame plus de 100 millions de dollars de dommages-intérêts, ainsi que le remboursement des frais d'avocat et d'autres mesures de réparation.
En réponse à ces allégations, un porte-parole de Pizza Hut a déclaré que l'entreprise examinait actuellement ces accusations et qu'elle y répondrait « par les voies juridiques appropriées », tout en refusant de faire d'autres commentaires.
Cette action en justice intervient alors que la société mère de Pizza Hut, Yum! Brands, subit des pressions sur le marché américain après plusieurs trimestres de baisse du chiffre d'affaires à périmètre constant, et a annoncé en début d'année son intention de fermer 250 restaurants Pizza Hut dans le pays.
Au-delà du litige opposant Pizza Hut à son franchisé, cette affaire illustre les limites de l'utilisation de l'IA dans les opérations directement exposées aux clients. Un précédent notable est survenu en août 2025 chez Taco Bell, qui a dû revoir l'utilisation de l'IA dans ses services de drive après la diffusion de vidéos montrant plusieurs dysfonctionnements. Certaines séquences montraient notamment un client provoquant le plantage de l'assistant vocal en commandant 18 000 verres d'eau, tandis que d'autres révélaient une personne de plus en plus énervée parce que l'IA lui demandait à plusieurs reprises d'ajouter des boissons à sa commande. Déployée depuis 2023 dans plus de 500 restaurants aux États-Unis afin d'accélérer le traitement des commandes et de réduire les erreurs, la technologie na visiblement pas répondu aux attentes.
Sources : Plainte déposée par Chaac Pizza Northeast, le 6 mai 2026, devant le Tribunal de commerce du Texas ; Dragontail ; Pizza Hut
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