En août 2026, les fabricants de modèles d'IA déployaient des filigranes invisibles pour identifier les contenus générés par leurs systèmes. Toutefois, leur efficacité restait, à certains égards, discutable. Le filigrane SynthID de Google se révélait particulièrement résistant aux modifications et à la compression, mais il était loin d'être un rempart contre la désinformation. L'efficacité de SynthID était entravée par un manque d'interopérabilité entre les plateformes et par l'existence de modèles d'IA à poids ouverts qui n'intègrent aucune protection. Selon les experts, la lutte pour la vérité numérique s'annonçait complexe dans un monde saturé de médias artificiels difficiles à tracer.
Récemment, Google a ouvert son outil SynthID Detector à tous. Ce site web gratuit permet de vérifier si une image, une vidéo ou un fichier audio comporte le filigrane SynthID de Google, un signal caché que ses outils dIA ajoutent à ce quils créent. Loutil est disponible dans le monde entier en anglais en milieu de semaine, a indiqué Pushmeet Kohli, de Google DeepMind, dans un article publié sur le blog de lentreprise.
Il signale les contenus multimédias créés à laide de lIA de Google et de ses partenaires OpenAI, Nvidia et Kakao. La prise en charge dApple est prévue « prochainement », a indiqué Google. « À mesure que les outils dIA saméliorent et deviennent plus faciles à utiliser, disposer dun contexte clair sur les contenus que vous rencontrez en ligne vous aide à prendre des décisions éclairées quant à ce à quoi vous pouvez faire confiance », a écrit Kohli.
Des journalistes accessibles à tous
Google a lancé une première version de cet outil de détection en mai 2025, destinée aux journalistes, aux professionnels des médias et aux chercheurs. Depuis 2023, lentreprise a apposé un filigrane SynthID sur plus de 180 milliards dimages et de vidéos, ainsi que sur léquivalent de 240 000 années denregistrements audio, a-t-elle indiqué. Ses vérifications effectuées via Search, lapplication Gemini et Chrome traitent désormais plus dun million de requêtes par jour.
Pour utiliser le site, il faut se connecter avec un compte Google, OpenAI ou Apple. SynthID marque les contenus issus des modèles Gemini, Imagen, Lyria et Veo de Google, a précisé lentreprise lors de ce lancement. OpenAI a adopté SynthID en mai. Lentreprise gère également sa propre page de vérification, qui analyse les images et les fichiers audio à la recherche de signaux SynthID et C2PA.
Ce quil ne peut pas révéler
Le détecteur ne repère que le filigrane SynthID. Dautres entreprises utilisent des normes différentes, ce qui lempêche de détecter lensemble des contenus générés par lIA. De plus, les filigranes peuvent parfois être supprimés. Un résultat ne permet pas non plus de déterminer si un fichier a été entièrement créé à laide de lIA ou sil a simplement été modifié avec celle-ci. Lexemple de résultat fourni par Google indique que le fichier « a été créé ou modifié avec lIA de Google ». Il précise également que le fichier a pu subir des modifications depuis.
Meta utilise son propre outil de vérification pour les images issues de ses modèles Muse Image. En juillet, il a été constaté que loutil de Meta navait pas détecté ses propres faux images recadrées. Cette semaine, OpenAI a également commencé à apposer un filigrane sur les textes générés par ChatGPT dans lUnion européenne.
En octobre 2023, des chercheurs de luniversité du Maryland avaient examiné la fiabilité des filigranes de lIA et avaient constaté quil est facile pour les mauvais acteurs dajouter ou de supprimer des filigranes. Les filigranes sont des logos ou des motifs visibles qui peuvent apparaître sur nimporte quel objet, y compris les images générées par lIA, pour décourager la contrefaçon. Bien que les filigranes soient invisibles à lil nu, ils peuvent aider à lutter contre lutilisation abusive de contenus générés par lintelligence artificielle et peuvent même être intégrés dans des programmes dapprentissage automatique mis au point par des géants de la technologie tels que Google. Les chercheurs avaient pu facilement échapper aux méthodes actuelles de filigrane pendant les tests et avaient trouvé quil était encore plus facile dajouter de faux emblèmes.
Voici l'annonce de Google sur l'identification des contenus générés par IA à l'échelle mondiale :
Nous facilitons l'identification des contenus générés par l'IA à l'échelle mondiale.
À mesure que les outils dIA gagnent en efficacité et en simplicité dutilisation, disposer dun contexte clair sur les contenus que vous rencontrez en ligne vous aide à prendre des décisions éclairées quant à ce à quoi vous pouvez vous fier. Depuis le lancement de Google SynthID en 2023, nous aidons les utilisateurs à identifier les contenus générés par lIA grâce à des filigranes imperceptibles intégrés aux images, aux vidéos et aux fichiers audio. À ce jour, nous avons apposé des filigranes sur plus de 180 milliards dimages et de vidéos, ainsi que sur 240 000 années de contenu audio.
Lannée dernière, nous avons lancé une première version du SynthID Detector afin daider les professionnels des médias à vérifier les contenus générés par lIA. Aujourdhui, nous étendons laccès à cet outil à tous : il est désormais disponible dans le monde entier en anglais. Grâce au nouveau SynthID Detector, nimporte qui peut facilement vérifier si une image, une vidéo ou un fichier audio a été créé à laide de lIA de Google ou de nos partenaires, notamment OpenAI, NVIDIA, Kakao et, prochainement, Apple.
Cet outil vient compléter nos fonctionnalités de vérification intégrées à la Recherche, à lapplication Gemini et à Chrome, qui traitent désormais régulièrement plus dun million de requêtes par jour. Tout cela sinscrit dans le cadre de nos efforts continus pour vous fournir davantage de contexte sur les contenus multimédias que vous consultez en ligne, afin que vous puissiez naviguer sur le Web en toute confiance.
Source : Google, sur son blog officiel
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