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Google met SynthID Detector à la disposition de tous pour détecter les images, vidéos et audios créés par l'IA
Notamment ceux générés par Google, OpenAI, Nvidia et Kakao

Le , par Eliora
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Google a ouvert son outil SynthID Detector à tous. Ce site web gratuit permet de vérifier si une image, une vidéo ou un fichier audio comporte le filigrane SynthID de Google, un signal caché que ses outils d'IA ajoutent à ce qu'ils créent. L'outil est disponible dans le monde entier en anglais. Il signale les contenus multimédias créés à l'aide de l'IA de Google et de ses partenaires OpenAI, Nvidia et Kakao. Depuis 2023, l'entreprise a apposé un filigrane SynthID sur plus de 180 milliards d'images et de vidéos, ainsi que sur l'équivalent de 240 000 années d'enregistrements audio.

En août 2026, les fabricants de modèles d'IA déployaient des filigranes invisibles pour identifier les contenus générés par leurs systèmes. Toutefois, leur efficacité restait, à certains égards, discutable. Le filigrane SynthID de Google se révélait particulièrement résistant aux modifications et à la compression, mais il était loin d'être un rempart contre la désinformation. L'efficacité de SynthID était entravée par un manque d'interopérabilité entre les plateformes et par l'existence de modèles d'IA à poids ouverts qui n'intègrent aucune protection. Selon les experts, la lutte pour la vérité numérique s'annonçait complexe dans un monde saturé de médias artificiels difficiles à tracer.

Récemment, Google a ouvert son outil SynthID Detector à tous. Ce site web gratuit permet de vérifier si une image, une vidéo ou un fichier audio comporte le filigrane SynthID de Google, un signal caché que ses outils dIA ajoutent à ce quils créent. Loutil est disponible dans le monde entier en anglais en milieu de semaine, a indiqué Pushmeet Kohli, de Google DeepMind, dans un article publié sur le blog de lentreprise.

Il signale les contenus multimédias créés à laide de lIA de Google et de ses partenaires OpenAI, Nvidia et Kakao. La prise en charge dApple est prévue « prochainement », a indiqué Google. « À mesure que les outils dIA saméliorent et deviennent plus faciles à utiliser, disposer dun contexte clair sur les contenus que vous rencontrez en ligne vous aide à prendre des décisions éclairées quant à ce à quoi vous pouvez faire confiance », a écrit Kohli.


Des journalistes accessibles à tous

Google a lancé une première version de cet outil de détection en mai 2025, destinée aux journalistes, aux professionnels des médias et aux chercheurs. Depuis 2023, lentreprise a apposé un filigrane SynthID sur plus de 180 milliards dimages et de vidéos, ainsi que sur léquivalent de 240 000 années denregistrements audio, a-t-elle indiqué. Ses vérifications effectuées via Search, lapplication Gemini et Chrome traitent désormais plus dun million de requêtes par jour.

Pour utiliser le site, il faut se connecter avec un compte Google, OpenAI ou Apple. SynthID marque les contenus issus des modèles Gemini, Imagen, Lyria et Veo de Google, a précisé lentreprise lors de ce lancement. OpenAI a adopté SynthID en mai. Lentreprise gère également sa propre page de vérification, qui analyse les images et les fichiers audio à la recherche de signaux SynthID et C2PA.

Ce quil ne peut pas révéler

Le détecteur ne repère que le filigrane SynthID. Dautres entreprises utilisent des normes différentes, ce qui lempêche de détecter lensemble des contenus générés par lIA. De plus, les filigranes peuvent parfois être supprimés. Un résultat ne permet pas non plus de déterminer si un fichier a été entièrement créé à laide de lIA ou sil a simplement été modifié avec celle-ci. Lexemple de résultat fourni par Google indique que le fichier « a été créé ou modifié avec lIA de Google ». Il précise également que le fichier a pu subir des modifications depuis.

Meta utilise son propre outil de vérification pour les images issues de ses modèles Muse Image. En juillet, il a été constaté que loutil de Meta navait pas détecté ses propres faux images recadrées. Cette semaine, OpenAI a également commencé à apposer un filigrane sur les textes générés par ChatGPT dans lUnion européenne.

En octobre 2023, des chercheurs de luniversité du Maryland avaient examiné la fiabilité des filigranes de lIA et avaient constaté quil est facile pour les mauvais acteurs dajouter ou de supprimer des filigranes. Les filigranes sont des logos ou des motifs visibles qui peuvent apparaître sur nimporte quel objet, y compris les images générées par lIA, pour décourager la contrefaçon. Bien que les filigranes soient invisibles à lil nu, ils peuvent aider à lutter contre lutilisation abusive de contenus générés par lintelligence artificielle et peuvent même être intégrés dans des programmes dapprentissage automatique mis au point par des géants de la technologie tels que Google. Les chercheurs avaient pu facilement échapper aux méthodes actuelles de filigrane pendant les tests et avaient trouvé quil était encore plus facile dajouter de faux emblèmes.

Voici l'annonce de Google sur l'identification des contenus générés par IA à l'échelle mondiale :

Nous facilitons l'identification des contenus générés par l'IA à l'échelle mondiale.

À mesure que les outils dIA gagnent en efficacité et en simplicité dutilisation, disposer dun contexte clair sur les contenus que vous rencontrez en ligne vous aide à prendre des décisions éclairées quant à ce à quoi vous pouvez vous fier. Depuis le lancement de Google SynthID en 2023, nous aidons les utilisateurs à identifier les contenus générés par lIA grâce à des filigranes imperceptibles intégrés aux images, aux vidéos et aux fichiers audio. À ce jour, nous avons apposé des filigranes sur plus de 180 milliards dimages et de vidéos, ainsi que sur 240 000 années de contenu audio.

Lannée dernière, nous avons lancé une première version du SynthID Detector afin daider les professionnels des médias à vérifier les contenus générés par lIA. Aujourdhui, nous étendons laccès à cet outil à tous : il est désormais disponible dans le monde entier en anglais. Grâce au nouveau SynthID Detector, nimporte qui peut facilement vérifier si une image, une vidéo ou un fichier audio a été créé à laide de lIA de Google ou de nos partenaires, notamment OpenAI, NVIDIA, Kakao et, prochainement, Apple.

Cet outil vient compléter nos fonctionnalités de vérification intégrées à la Recherche, à lapplication Gemini et à Chrome, qui traitent désormais régulièrement plus dun million de requêtes par jour. Tout cela sinscrit dans le cadre de nos efforts continus pour vous fournir davantage de contexte sur les contenus multimédias que vous consultez en ligne, afin que vous puissiez naviguer sur le Web en toute confiance.

Source : Google, sur son blog officiel

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Voir aussi :

Google propose sa technologie de filigrane d'IA sous la forme d'une boîte à outils open-source gratuite, offrant la même boîte à outils de filigrane de base gratuitement aux développeurs et aux entreprises

OpenAI va ajouter un filigrane invisible aux textes générés par ChatGPT et Codex dans l'UE pour se conformer aux règles de transparence de la loi européenne sur l'IA

Anthropic va commencer à intégrer des filigranes invisibles dans les textes et les images générés par Claude, ces filigranes resteront visibles même lorsque le texte sera copié-collé ailleurs
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