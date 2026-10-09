Anthropic annonce que son assistant IA Claude s'intègre désormais à Google Workspace pour modifier vos documents Google Docs, Sheets et Slides

Claude est désormais compatible avec Google Docs, Sheets et Slides



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Anthropic est une société d'intérêt public américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) « de pointe ». En janvier 2021, dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA, Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. La société est privée, mais envisagerait une introduction en bourse en 2026.Récemment, Anthropic a annoncé que son assistant IA Claude est désormais disponible directement dans Google Docs, Sheets et Slides, ce qui marque une expansion significative de l'offre de l'entreprise destinée aux entreprises. La nouvelle intégration de Claude à Google Workspace, lancée en version bêta publique le 6 octobre 2026, permet aux équipes utilisant Google Workspace de travailler avec Claude directement dans leurs fichiers ou de créer et modifier des documents Google depuis linterface de chat de Claude. Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits payants de Claude, les administrateurs pouvant déployer lextension sur des domaines ou des groupes spécifiques via la console dadministration Google.Lintégration fonctionne grâce à deux composants complémentaires : un module complémentaire disponible sur Google Workspace Marketplace et un ensemble de connecteurs Claude. Les utilisateurs peuvent installer le module complémentaire et accéder à Claude via une barre latérale située à côté de leur fichier actif, ce qui permet à lIA de lire le contenu du document, de réagir aux sélections et dapporter des modifications sans changer dapplication.Dans Google Docs, Claude peut effectuer des modifications en ligne ou proposer des changements via des cartes de suggestion. Pour Sheets, il offre des fonctionnalités de rédaction de formules, de création de tableaux croisés dynamiques et de nettoyage des données à laide de Python. Dans Slides, lassistant peut générer de nouvelles diapositives correspondant aux mises en page existantes et signaler des problèmes de mise en forme tels que des éléments qui se chevauchent ou du texte illisible.Les clients professionnels bénéficient de contrôles de sécurité supplémentaires, notamment un accès à lAPI de conformité, des clés de chiffrement gérées par le client (CMEK) et la journalisation daudit OpenTelemetry, qui sétendent à la nouvelle intégration dans lespace de travail. Les connecteurs respectent également les autorisations existantes de partage de fichiers de Google, ce qui signifie que laccès de Claude saligne sur les structures dautorisation de lorganisation. Bien quil sagisse actuellement dune version bêta, Anthropic indique quil sagit dune démarche stratégique visant à aller à la rencontre des organisations là où elles travaillent le plus souvent, au sein de plateformes de productivité collaborative plutôt que dans des fenêtres de discussion isolées.Voici l'annonce d'Anthropic :Claude for Google Workspace est désormais disponible en bêta publique pour tous les forfaits payants de Claude. Il intègre Claude à Google Docs, Sheets et Slides, ce qui vous permet de travailler avec Claude directement dans vos fichiers ouverts. De plus, nous lançons de nouveaux connecteurs pour Google Docs, Sheets et Slides (en version bêta) que Claude utilise pour créer et modifier des fichiers Google directement depuis Claude.Grâce à cette extension, Claude souvre dans une barre latérale à côté de votre fichier, ce qui vous évite de devoir basculer entre les applications ou les onglets de navigateur lorsque vous travaillez. Claude peut lire le document, la feuille de calcul ou la présentation que vous avez ouverte, identifier le texte, les cellules ou les diapositives que vous avez sélectionnés, et apporter des modifications directement dans le fichier., par exemple, Claude peut corriger une phrase ou reformuler un titre sur place sans modifier la mise en forme environnante. Pour des réécritures plus importantes, il peut proposer des modifications sous forme de cartes de suggestion dans la barre latérale. Chaque carte met en évidence le passage quelle modifierait, et vous pouvez lappliquer ou lignorer. Vous pouvez demander à Claude de condenser le résumé exécutif dun cahier des charges et de présenter les prochaines étapes sous forme de tableau ; Claude effectuera ces deux opérations directement dans le document., Claude peut écrire des formules, créer des tableaux croisés dynamiques et des graphiques natifs de Sheets, et ajouter de nouveaux onglets. Pour les jointures ou le nettoyage des données, il peut extraire une plage de données vers Python et réécrire les résultats dans la feuille. Vous pouvez partir dune feuille vierge, joindre vos fichiers sources, demander un rapport comparatif entre le budget du troisième trimestre et les chiffres réels avec un onglet pour chaque équipe et un graphique récapitulatif, et Claude signalera tout dépassement du budget., Claude peut créer de nouvelles diapositives à partir des mises en page et des thèmes de votre présentation, afin quelles sharmonisent avec le reste de celle-ci. Il peut ensuite vérifier son travail et signaler les éléments qui se chevauchent ou qui dépassent de la diapositive, ainsi que le texte difficile à lire.Cest vous qui décidez dans quelle mesure Claude agit de manière autonome. En mode par défaut « Demander avant de modifier », chaque modification apparaît sous la forme dune carte de validation accompagnée dun résumé, et Claude attend votre validation pour effectuer la modification. En mode « Accepter toutes les modifications », Claude traite la tâche et applique les changements sans sarrêter.Lorsque vous êtes connecté à votre compte Claude, la barre latérale affiche les mêmes modèles, connecteurs (souvre dans un nouvel onglet) et compétences (souvre dans un nouvel onglet) que ceux que vous utilisez dans Claude. Par exemple, si vous demandez une présentation de revue dactivité trimestrielle (QBR) pour votre client, Claude peut extraire lhistorique du compte depuis Salesforce et les notes dappel récentes via votre connecteur Google Drive. Si vous enregistrez le format de la QBR en tant que compétence, votre équipe pourra créer la prochaine présentation en suivant le même format et les mêmes étapes.Sur les formules Enterprise, les contrôles tels que lAPI de conformité, les clés de chiffrement gérées par le client (CMEK) et lexportation daudit OpenTelemetry sappliquent également à ce module complémentaire.Grâce aux connecteurs Google Docs, Sheets et Slides (souvre dans un nouvel onglet), également en version bêta, vous pouvez commencer dans Claude : lapplication créera et modifiera vos fichiers Google directement depuis le chat. Collez un lien vers un fichier Google ou demandez un document, une feuille de calcul ou une présentation Google : sur les configurations prises en charge, celui-ci souvrira dans un volet à côté de votre conversation. Il est particulièrement judicieux de commencer depuis Claude lorsque vous avez besoin dun nouveau fichier ou que votre travail sétend sur plusieurs fichiers. Les droits daccès de Claude correspondent à vos autorisations de partage Google existantes.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?