Anthropic annonce que son assistant IA Claude s'intègre désormais à Google Workspace pour modifier vos documents Google Docs, Sheets et Slides

Anthropic est une société d'intérêt public américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA). Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) « de pointe ». En janvier 2021, dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA, Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. La société est privée, mais envisagerait une introduction en bourse en 2026.
Récemment, Anthropic a annoncé que son assistant IA Claude est désormais disponible directement dans Google Docs, Sheets et Slides, ce qui marque une expansion significative de l'offre de l'entreprise destinée aux entreprises. La nouvelle intégration de Claude à Google Workspace, lancée en version bêta publique le 6 octobre 2026, permet aux équipes utilisant Google Workspace de travailler avec Claude directement dans leurs fichiers ou de créer et modifier des documents Google depuis linterface de chat de Claude. Cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits payants de Claude, les administrateurs pouvant déployer lextension sur des domaines ou des groupes spécifiques via la console dadministration Google.
Lintégration fonctionne grâce à deux composants complémentaires : un module complémentaire disponible sur Google Workspace Marketplace et un ensemble de connecteurs Claude. Les utilisateurs peuvent installer le module complémentaire et accéder à Claude via une barre latérale située à côté de leur fichier actif, ce qui permet à lIA de lire le contenu du document, de réagir aux sélections et dapporter des modifications sans changer dapplication.
Dans Google Docs, Claude peut effectuer des modifications en ligne ou proposer des changements via des cartes de suggestion. Pour Sheets, il offre des fonctionnalités de rédaction de formules, de création de tableaux croisés dynamiques et de nettoyage des données à laide de Python. Dans Slides, lassistant peut générer de nouvelles diapositives correspondant aux mises en page existantes et signaler des problèmes de mise en forme tels que des éléments qui se chevauchent ou du texte illisible.
Les clients professionnels bénéficient de contrôles de sécurité supplémentaires, notamment un accès à lAPI de conformité, des clés de chiffrement gérées par le client (CMEK) et la journalisation daudit OpenTelemetry, qui sétendent à la nouvelle intégration dans lespace de travail. Les connecteurs respectent également les autorisations existantes de partage de fichiers de Google, ce qui signifie que laccès de Claude saligne sur les structures dautorisation de lorganisation. Bien quil sagisse actuellement dune version bêta, Anthropic indique quil sagit dune démarche stratégique visant à aller à la rencontre des organisations là où elles travaillent le plus souvent, au sein de plateformes de productivité collaborative plutôt que dans des fenêtres de discussion isolées.
Voici l'annonce d'Anthropic :
Claude est désormais compatible avec Google Docs, Sheets et Slides
Claude for Google Workspace est désormais disponible en bêta publique pour tous les forfaits payants de Claude. Il intègre Claude à Google Docs, Sheets et Slides, ce qui vous permet de travailler avec Claude directement dans vos fichiers ouverts. De plus, nous lançons de nouveaux connecteurs pour Google Docs, Sheets et Slides (en version bêta) que Claude utilise pour créer et modifier des fichiers Google directement depuis Claude.
Claude vous accompagne partout où vous travaillez
Grâce à cette extension, Claude souvre dans une barre latérale à côté de votre fichier, ce qui vous évite de devoir basculer entre les applications ou les onglets de navigateur lorsque vous travaillez. Claude peut lire le document, la feuille de calcul ou la présentation que vous avez ouverte, identifier le texte, les cellules ou les diapositives que vous avez sélectionnés, et apporter des modifications directement dans le fichier.
Dans Docs, par exemple, Claude peut corriger une phrase ou reformuler un titre sur place sans modifier la mise en forme environnante. Pour des réécritures plus importantes, il peut proposer des modifications sous forme de cartes de suggestion dans la barre latérale. Chaque carte met en évidence le passage quelle modifierait, et vous pouvez lappliquer ou lignorer. Vous pouvez demander à Claude de condenser le résumé exécutif dun cahier des charges et de présenter les prochaines étapes sous forme de tableau ; Claude effectuera ces deux opérations directement dans le document.
Dans Sheets, Claude peut écrire des formules, créer des tableaux croisés dynamiques et des graphiques natifs de Sheets, et ajouter de nouveaux onglets. Pour les jointures ou le nettoyage des données, il peut extraire une plage de données vers Python et réécrire les résultats dans la feuille. Vous pouvez partir dune feuille vierge, joindre vos fichiers sources, demander un rapport comparatif entre le budget du troisième trimestre et les chiffres réels avec un onglet pour chaque équipe et un graphique récapitulatif, et Claude signalera tout dépassement du budget.
Dans Slides, Claude peut créer de nouvelles diapositives à partir des mises en page et des thèmes de votre présentation, afin quelles sharmonisent avec le reste de celle-ci. Il peut ensuite vérifier son travail et signaler les éléments qui se chevauchent ou qui dépassent de la diapositive, ainsi que le texte difficile à lire.
Cest vous qui décidez dans quelle mesure Claude agit de manière autonome. En mode par défaut « Demander avant de modifier », chaque modification apparaît sous la forme dune carte de validation accompagnée dun résumé, et Claude attend votre validation pour effectuer la modification. En mode « Accepter toutes les modifications », Claude traite la tâche et applique les changements sans sarrêter.
Vos connecteurs, compétences et contrôles dentreprise vous suivent partout
Lorsque vous êtes connecté à votre compte Claude, la barre latérale affiche les mêmes modèles, connecteurs (souvre dans un nouvel onglet) et compétences (souvre dans un nouvel onglet) que ceux que vous utilisez dans Claude. Par exemple, si vous demandez une présentation de revue dactivité trimestrielle (QBR) pour votre client, Claude peut extraire lhistorique du compte depuis Salesforce et les notes dappel récentes via votre connecteur Google Drive. Si vous enregistrez le format de la QBR en tant que compétence, votre équipe pourra créer la prochaine présentation en suivant le même format et les mêmes étapes.
Sur les formules Enterprise, les contrôles tels que lAPI de conformité, les clés de chiffrement gérées par le client (CMEK) et lexportation daudit OpenTelemetry sappliquent également à ce module complémentaire.
Modifier des fichiers Google depuis Claude
Grâce aux connecteurs Google Docs, Sheets et Slides (souvre dans un nouvel onglet), également en version bêta, vous pouvez commencer dans Claude : lapplication créera et modifiera vos fichiers Google directement depuis le chat. Collez un lien vers un fichier Google ou demandez un document, une feuille de calcul ou une présentation Google : sur les configurations prises en charge, celui-ci souvrira dans un volet à côté de votre conversation. Il est particulièrement judicieux de commencer depuis Claude lorsque vous avez besoin dun nouveau fichier ou que votre travail sétend sur plusieurs fichiers. Les droits daccès de Claude correspondent à vos autorisations de partage Google existantes.
Source : Annonce d'Anthropic
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