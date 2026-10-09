Envoyé par Eliora Envoyé par Quel est votre avis sur le sujet ? Quel est votre avis sur le sujet ?

1 0

Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer une réunion interne chez Anthropic, façon World Company:[John]: - "Wow. On n'est toujours pas rentables et on brûle de l'argent dans tous les sens. Il nous faut faire encore plus de buzz pour l'entrée en bourse et en même temps trouver un moyen de réduire fortement les coûts."[Bob]: - "Et si on rajoutait une condition dans les GCU, qui couperait l'accès à un abonnement si on fait souffrir une IA?"[John]: - "T'es con, Bob. C'est un programme, ça ne souffre pas, une IA!"[Bob]: - "Bah ouais, nous on le sait, mais les pigeons ne le savent pas. On va pouvoir couper les accès des clients pour les empêcher de consommer du GPU, tout en empochant leur pognon! En plus, à chaque fois on pourra faire du buzz en faisant écrire des articles sur un nouveau client qui a torturé une IA de manière inimaginable!"[Tous en cur]: "Mouah! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!"