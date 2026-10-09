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Le président américain Donald Trump a écrit que la Maison Blanche considérait comme « L'ENNEMI ! » toute personne utilisant le terme « intelligence artificielle » plutôt que « super-intelligence »

Le , par Jade Emy
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Donald Trump, qui a déclaré vouloir que le terme « super-intelligence » remplace celui d'« intelligence artificielle », a déclaré que quiconque ne se plierait pas à ses souhaits serait traité comme « L'ENNEMI », sans préciser quelles en seraient les conséquences. Fin septembre, Trump a signé un décret imposant lutilisation du terme « super-intelligence » au sein de lensemble de ladministration américaine. Cette obligation ne sapplique pas au secteur privé. Plus généralement, Trump est adepte des changements de nom ou de la création de surnoms.

Le 19 septembre, Donald Trump a suscité l'interrogation en annonçant la création d'une « AI Force » et la nomination prochaine d'un nouveau « tsar de l'IA » pour superviser la technologie. Il rejette fermement les appels à une réglementation stricte, qualifiant les avertissements sur les risques existentiels de la technologie de simple "canular". En outre, il a lancé un sondage public pour rebaptiser l'IA avec des termes jugés plus prestigieux, comme « Intelligence Suprême » ou « Intelligence Supérieure ». Donald Trump se désintéresse des questions de sécurité et adopte une stratégie visant, selon lui, à maintenir la domination américaine face à la concurrence chinoise.

Récemment, Donald Trump, qui a déclaré vouloir que le terme « super-intelligence » remplace celui d'« intelligence artificielle », a déclaré que quiconque ne se plierait pas à ses souhaits serait traité comme « L'ENNEMI », sans préciser quelles en seraient les conséquences. « La Maison Blanche considère que toute personne utilisant le terme intelligence artificielle plutôt que le nouveau terme super-intelligence, largement accepté et plus précis, est LENNEMI ! », a déclaré Trump dans un message publié sur son réseau social Truth Social.


Trump avait évoqué ce changement de terminologie lors dun discours prononcé devant lAssemblée générale des Nations unies le mois dernier, affirmant que son nouveau terme « sonnait bien mieux ». Puis, fin septembre, Trump a signé un décret imposant lutilisation du terme « super-intelligence » au sein de lensemble de ladministration américaine. Cette obligation ne sapplique pas au secteur privé, mais certains acteurs de ce secteur ladoptent déjà, notamment le groupe Meta de Mark Zuckerberg. Elon Musk, un allié de Trump, utilise lexpression « super intelligence » dans ses publications sur son réseau X.


Ce débat sémantique est avant tout politique : le président américain, qui a défendu avec véhémence lutilisation de lIA, tente de lui donner une image positive face aux inquiétudes croissantes concernant la sécurité de lIA et à la colère suscitée par la prolifération des centres de données aux États-Unis. Mais de nombreux critiques ont qualifié cette initiative de « stupide », dénonçant les risques liés à des appellations aussi extravagantes.

Plus généralement, Trump est adepte des changements de nom ou de la création de surnoms : il appelle désormais le golfe du Mexique le « golfe dAmérique » et a rebaptisé le lac Ontario « lac dAmérique ». En janvier 2025, le président Donald Trump a signé un décret visant à renommer le golfe du Mexique en « golfe d'Amérique » et à rétablir l'appellation « mont McKinley » pour le sommet précédemment connu sous le nom de Denali. Ces décisions s'inscrivaient dans une série d'initiatives visant à « restaurer des noms qui honorent la grandeur américaine ».


En réponse à ces directives, Google a annoncé que, pour les utilisateurs aux États-Unis, Google Maps afficherait désormais « golfe d'Amérique » au lieu de « golfe du Mexique ». Les utilisateurs au Mexique continueront de voir « golfe du Mexique », tandis que ceux situés ailleurs verront les deux appellations. De même, le sommet le plus élevé d'Amérique du Nord sera désigné sous le nom de « mont McKinley » pour les utilisateurs américains.

Puis fin août 2026, Google Maps a adopté l'appellation « Lake America » pour désigner le lac Ontario conformément à un décret présidentiel de Donald Trump. Ce changement s'aligne sur les mises à jour du système d'information géographique officiel des États-Unis, bien que le nom original reste utilisé au Canada et ailleurs dans le monde. Tandis que des plateformes comme Apple Maps conservent l'ancien nom, la décision de Google provoquait une vague de mécontentement chez les utilisateurs.

Et vous ?

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Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Donald Trump dénonce les tentatives de contrôle de l'IA et souhaite la rebaptiser « super-intelligence », affirmant que les USA ont une longueur d'avance sur la Chine

« L'IA superintelligente est un fantasme de la Silicon Valley. L'AGI ne se produira jamais en raison des limites du matériel informatique et des coûts exponentiels du calcul », selon un chercheur de l'Ai2"

Les importants investissements de Trump et de sa famille dans l'IA soulèvent des risques de conflits d'intérêts, alors qu'il résiste aux appels à la prudence face aux dangers d'une IA incontrôlée
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22 commentaires
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 15:24
Question con : n'est-ce pas contraire au premier amendement ?
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 16:23
Trump regarde dans son pantalon et se sent frustré de ce qu'il voit.
Il regarde alors à travers une loupe et se convainc que ça reflète mieux la réalité.
Il impose alors à tous de regarder dans son pantalon avec une loupe.

Grand bien lui en fasse, mais le contenu de son pantalon ne m'intéresse pas.
La seule chose que je sais, c'est que la loupe ne change rien à la réalité de la chose.
1  0 
Leruas
Avatar de Leruas
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 15:30
Pourquoi ne pas renommer la Lune (Moon) en "Moon America" ?
Etant donné qu'ils ont été les premiers à faire atterrir un humain dessus, Trump devrait proposer ça aussi...
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tatayo
Avatar de tatayo
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 16:24
Jupitrump ?
Satrump ?
Pour Uranus oserais-je ? Trumpanus

Tatayo.
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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 22:36
Le plus grave, ce ne sont pas ces nouvelles dénominations en elle-même, aussi stupides et absurdes soient-elles, mais que s'il agit de la sorte, c'est que cela a un impact sur une partie de l'électorat...

Bientôt New-York sera renommé en New-Trump, cela fera parler, détournant les regards des vrais problèmes. Mais, ces problèmes ne disparaissent pas pour autant...

Bah, cela me conforme dans l'idée que la politique n'est plus qu'un cirque, animé par des gens sans saveur, sans relief, sans âme, sans profondeur, sans rien, juste de tristes marionnettes, agitant les plateaux TV qui tournent en boucle sur quelques phrases vide de sens, mais n'apportant rien, ne changeant rien. Le pouvoir n'est plus là depuis longtemps.

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