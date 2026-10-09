Le 19 septembre, Donald Trump a suscité l'interrogation en annonçant la création d'une « AI Force » et la nomination prochaine d'un nouveau « tsar de l'IA » pour superviser la technologie. Il rejette fermement les appels à une réglementation stricte, qualifiant les avertissements sur les risques existentiels de la technologie de simple "canular". En outre, il a lancé un sondage public pour rebaptiser l'IA avec des termes jugés plus prestigieux, comme « Intelligence Suprême » ou « Intelligence Supérieure ». Donald Trump se désintéresse des questions de sécurité et adopte une stratégie visant, selon lui, à maintenir la domination américaine face à la concurrence chinoise.
Récemment, Donald Trump, qui a déclaré vouloir que le terme « super-intelligence » remplace celui d'« intelligence artificielle », a déclaré que quiconque ne se plierait pas à ses souhaits serait traité comme « L'ENNEMI », sans préciser quelles en seraient les conséquences. « La Maison Blanche considère que toute personne utilisant le terme intelligence artificielle plutôt que le nouveau terme super-intelligence, largement accepté et plus précis, est LENNEMI ! », a déclaré Trump dans un message publié sur son réseau social Truth Social.
Trump avait évoqué ce changement de terminologie lors dun discours prononcé devant lAssemblée générale des Nations unies le mois dernier, affirmant que son nouveau terme « sonnait bien mieux ». Puis, fin septembre, Trump a signé un décret imposant lutilisation du terme « super-intelligence » au sein de lensemble de ladministration américaine. Cette obligation ne sapplique pas au secteur privé, mais certains acteurs de ce secteur ladoptent déjà, notamment le groupe Meta de Mark Zuckerberg. Elon Musk, un allié de Trump, utilise lexpression « super intelligence » dans ses publications sur son réseau X.
Ce débat sémantique est avant tout politique : le président américain, qui a défendu avec véhémence lutilisation de lIA, tente de lui donner une image positive face aux inquiétudes croissantes concernant la sécurité de lIA et à la colère suscitée par la prolifération des centres de données aux États-Unis. Mais de nombreux critiques ont qualifié cette initiative de « stupide », dénonçant les risques liés à des appellations aussi extravagantes.
Plus généralement, Trump est adepte des changements de nom ou de la création de surnoms : il appelle désormais le golfe du Mexique le « golfe dAmérique » et a rebaptisé le lac Ontario « lac dAmérique ». En janvier 2025, le président Donald Trump a signé un décret visant à renommer le golfe du Mexique en « golfe d'Amérique » et à rétablir l'appellation « mont McKinley » pour le sommet précédemment connu sous le nom de Denali. Ces décisions s'inscrivaient dans une série d'initiatives visant à « restaurer des noms qui honorent la grandeur américaine ».
En réponse à ces directives, Google a annoncé que, pour les utilisateurs aux États-Unis, Google Maps afficherait désormais « golfe d'Amérique » au lieu de « golfe du Mexique ». Les utilisateurs au Mexique continueront de voir « golfe du Mexique », tandis que ceux situés ailleurs verront les deux appellations. De même, le sommet le plus élevé d'Amérique du Nord sera désigné sous le nom de « mont McKinley » pour les utilisateurs américains.
Puis fin août 2026, Google Maps a adopté l'appellation « Lake America » pour désigner le lac Ontario conformément à un décret présidentiel de Donald Trump. Ce changement s'aligne sur les mises à jour du système d'information géographique officiel des États-Unis, bien que le nom original reste utilisé au Canada et ailleurs dans le monde. Tandis que des plateformes comme Apple Maps conservent l'ancien nom, la décision de Google provoquait une vague de mécontentement chez les utilisateurs.
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