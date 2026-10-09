OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA. En mars 2026, OpenAI a clôturé un tour de table avec une valorisation post-financement de 852 milliards de dollars américains, ce qui en fait lune des entreprises spécialisées exclusivement dans lIA les plus valorisées au monde, dont seule Anthropic peut rivaliser.
Une présentation interne dOpenAI, préparée en juillet mais révélé en septembre 2026, dans le cadre dun accord informatique prévoit un flux de trésorerie disponible négatif de 278 milliards de dollars entre 2026 et fin 2030. Lentreprise prévoit de dépenser environ 856 milliards de dollars en infrastructure informatique dici 2030, tout en générant environ 840 milliards de dollars de chiffre daffaires cumulé sur la même période. Cela signifie que le coût de la prestation de services aux utilisateurs avec une qualité de modèle de pointe augmente actuellement plus vite que le prix payé par les clients par jeton et que la différence est financée par les capitaux des investisseurs.
Pourtant, les valeurs boursières du secteur technologique ont récemment chuté après la publication d'un article indiquant que le chiffre d'affaires annualisé d'OpenAI était inférieur d'environ 20 milliards de dollars aux chiffres précédemment annoncés. OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, a indiqué à ses investisseurs que son chiffre d'affaires annualisé avoisinait les 50 milliards de dollars, selon le Financial Times. Ce chiffre est inférieur aux 70 milliards de dollars précédemment avancés par les médias sur la base d'informations provenant d'investisseurs.
Cet écart pourrait inquiéter les investisseurs qui se demandent déjà si la demande en IA sera suffisamment forte pour permettre à des entreprises comme OpenAI et Anthropic de dégager des bénéfices et de justifier les dépenses colossales du secteur dans le développement de lIA. Lindice Nasdaq Composite a chuté de 1,25 %, enregistrant sa pire journée depuis la mi-août. Le S&P 500 a reculé de 0,5 %, plombé par la baisse du secteur technologique. Les indices avaient ouvert en baisse, mais les baisses se sont accélérées après la publication de larticle du FT en milieu de journée.
Une source proche des documents a indiqué que le chiffre de 70 milliards de dollars ne provenait pas dOpenAI et résultait probablement de la volonté des entreprises de comparer les chiffres dOpenAI à ceux dAnthropic, qui incluent le chiffre daffaires brut provenant des fournisseurs de cloud. Celui dOpenAI est quant à lui basé sur le chiffre daffaires net. Des ventes ont été observées chez les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de services cloud et dautres entreprises technologiques impliquées dans le développement de lIA. Nvidia a chuté de 2,9 %, Intel de 5,3 % et Oracle de 5,5 %.
Les perspectives de nombreuses valeurs technologiques reposent sur la conviction des investisseurs que la demande en IA continuera de croître. Si des failles apparaissent dans ce scénario, comme le fait quOpenAI génère moins de chiffre daffaires que prévu, cela pourrait provoquer des répercussions dans toute la chaîne dapprovisionnement liée au développement de lIA, a déclaré Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird. « Il y aura des répercussions dans tous les sous-secteurs concernés », a déclaré Mayfield.
Les enjeux sont désormais plus importants, car le marché boursier a été soutenu ces dernières semaines par la hausse des valeurs technologiques et liées à lIA, tandis que dautres secteurs ont souffert sous la pression de la hausse des rendements obligataires. « Ce marché est devenu beaucoup plus restreint et dépend des valeurs de lIA pour rester à flot », a déclaré Mayfield. « Il est certain que cela va frapper ce secteur de plein fouet. »
Sam Altman, PDG dOpenAI, a annoncé en septembre que la société reporterait son introduction en bourse au moins jusquà lannée prochaine, invoquant des préoccupations liées à la sécurité de lIA. Anthropic devrait lancer son introduction en bourse plus tard cet automne, visant, selon certaines sources, une valorisation de 2 000 milliards de dollars. En août, des rapports ont révélé que la la société était en passe de générer un chiffre daffaires annualisé de plus de 65 milliards de dollars.
La situation rappelle les commentraies de Ed Zitron, critique technologique et auteur dune lettre dinformation, qui avait mis en garde contre le fait que léchec dOpenAI provoquerait un effondrement bouleversant le marché, comparable à celui de Lehman Brothers, en faisant valoir que larchitecture financière de lensemble du secteur de lIA dépend de la pérennité dune seule et même entreprise.
Zitron soutient que la bulle de lIA ne repose pas sur des rendements mesurables, mais sur ce quil qualifie de « psychose quasi sectaire » qui contamine les investisseurs fortunés et les institutions. La lettre dinformation de Zitron se termine par une prévision sans concession : « Je pense quune fois quOpenAI seffondrera, cela aura un effet violent et dévastateur sur lensemble du marché boursier, prélude à une chute bien plus importante, car tout le monde admettra alors que la bulle de lIA a éclaté. »
Source : The Financial Times
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