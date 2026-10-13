Linus Benedict Torvalds est un ingénieur en informatique finlandais et américain, créateur et développeur principal du noyau Linux depuis 1991. Il est également à l'origine du système de contrôle de version distribué Git. Torvalds a été l'un des lauréats du Prix Millennium de la technologie 2012 « en reconnaissance de sa création d'un nouveau système d'exploitation open source pour ordinateurs, qui a donné naissance au noyau Linux, aujourd'hui largement utilisé ». Il a également reçu le prix Computer Pioneer Award 2014 de l'IEEE Computer Society et le prix Masaru Ibuka Consumer Electronics Award 2018 de l'IEEE.
Linus Torvalds voyait l'intelligence artificielle (IA) comme un meilleur outil pour les revues que pour la génération de code, et dans un cas comme dans l'autre, l'apport des développeurs humains était nécessaire pour corriger les productions de l'IA. En juillet 2026, en droite ligne avec sa déclaration lors de l'Open Source Summit en Inde, Linux autorisait l'utilisation de l'IA pour générer le code du noyau. À l'inverse du noyau Linux, plusieurs projets interdisaient alors les contributions de code ainsi que les rapports générés par l'IA. La Fondation Godot avait ainsi annoncé que les directives de Godot destinées aux contributeurs seraient modifiées afin d'interdire le code rédigé par l'IA, les pull requests soumises par des agents IA et le texte généré par l'IA dans les communications entre humains.
Un vif débat agite actuellement la communauté open source quant à savoir si le contenu généré par l'IA est autorisé au sein des projets. Certains responsables de projets ont interdit l'utilisation de l'IA, d'autres l'ont autorisée en imposant des règles strictes quant à son utilisation, tandis que d'autres encore l'ont d'abord interdite, puis à nouveau autorisée par la suite. Alors que la communauté open source campe sur ses positions et se livre à des débats houleux, Linus Torvalds utilise lIA pour faciliter le développement de Linux. Dans une récente interview, il a expliqué ce qui lui plaît dans la programmation assistée par lIA et comment il lutilise tant dans son travail que dans ses loisirs.
LIA est un outil formidable « si on lutilise correctement », affirme Linus
Ses propos font écho aux lignes directrices adoptées par de nombreux projets favorables à lIA. Linus Torvalds s'est entretenu avec Dirk Hohndel lors de la dernière édition de l'Open Source Summit Europe. Le sujet de l'IA a été abordé, et Torvalds a pris le temps d'expliquer sa position sur l'IA ainsi que les avantages et les inconvénients qu'elle peut présenter pour un programmeur. La position de Torvalds sur les outils dIA est très similaire à ce que les distributions et les logiciels favorables à lIA considèrent comme une bonne utilisation de cette technologie.
Même sil est possible de saisir une commande et de générer une application en quelques minutes, Torvalds insiste sur le fait quil faut être « très prudent » lorsquon utilise des modèles de langage (LLM) pour créer quoi que ce soit de plus important quun simple projet de codage ludique ou un prototype :
« Avant, je pensais simplement que ce nétait pas très bon mais aujourdhui, jen suis arrivé au point où japprécie vraiment dutiliser lIA. Pour être honnête, je ne fais pas beaucoup de programmation du noyau. Je suis responsable de maintenance. Le noyau Linux est un projet où ce sont dautres personnes qui font le vrai travail, et je joue le rôle de point de ralliement. Mais japprécie toujours énormément la programmation. Je pense que lIA est un outil formidable si on lutilise correctement et quon la considère comme un outil, et je trouve quelle rend la programmation bien plus agréable. »
Torvalds conclut ses propos en précisant quil utilise lIA pour les tâches dans lesquelles il nexcelle pas. Il cite notamment le cas où il a programmé une pédale de guitare en C : bien quil ait réussi à faire fonctionner quelque chose, il naimait pas le résultat qui, selon lui, « ressemblait à un truc des années 80 ». Il a alors utilisé lIA pour créer quelque chose en Java (car, selon ses propres termes, « je ne fais pas de Java. Je moccupe de noyaux »), et bien quil admette que le résultat était plutôt moche, il a pu constater que ce que lIA avait produit correspondait essentiellement à ce quil avait fait en C, mais en Java.
En juillet 2026, la position de Linus Torvalds vis-à-vis de lIA semblait sassouplir. Après avoir souligné quen 2024, la technologie de lIA relevait à 90 % du marketing et à 10 % de la réalité factuelle, Torvalds déclarait alors que Linux nétait pas un projet « anti-IA », et que toute personne qui y voyait un problème pouvait soit sen détourner, soit créer un fork du noyau. Torvalds avait admis que lIA nétait pas parfaite, mais il estimait que quiconque soulignait les problèmes de cette technologie ferait mieux de se regarder dans le miroir et de se pointer du doigt en même temps. Les commentaires de Torvalds suggéraient que lIA avait déjà dépassé le stade expérimental pour Linux, même si les développeurs étaient encore confrontés à la charge de travail supplémentaire, aux correctifs discutables et à lalourdissement occasionnel du noyau quelle engendrait.
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