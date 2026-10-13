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Le problème ce n'est pas tant ce que des individus lambdas font avec l'IA (et dans ce contexte je considère que Linus Torvalds est un lambda). Ce qui inquiète c'est ce que vont faire les possesseurs de l'IA de leur outils.Ces derniers essayent de nous rassurer :- Quand l'IA aura remplacé la plupart des emplois (soit à 100% soit en décimant le nombre d'humains nécessaires pour une tâche) un revenu universel serait mit en place pour permettre à tout le monde de profiter de l'âge d'opulence qui va en découler.Cependant ceux qui disent ça sont les mêmes multi milliardaires qui refusent de payer leurs employés plus que le strict minimum (et ne cherchent pas non plus à ce que ceux ci aient les meilleures condition de travail), qui "optimisent" fiscalement dans tous les pays du monde, et qui ne disent qu'il est important que leurs centre de données occupent d'anciens champs quand les agriculteurs font faillite, et puissent utiliser toute l'eau et l'électricité dont ils ont besoin (plus que des humains même).- En dehors des disparitions d'emplois à venir à quoi est utilisée l'IA aujourd'hui ? Produire de la propagande, faire de la surveillance de masse, fabriquer des drones de combat, rien de tout ça ne crie "on cherche le bien-être de l'humanité et on va mettre en place une utopie".