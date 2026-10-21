L'administration de Donald Trump interdit l'utilisation de l'IA DeepSeek et de toutes les technologies associées dans les systèmes informatiques des agences civiles fédérales

DeepSeek est une série de grands modèles de langage développés par la société chinoise DeepSeek. Cette série a vu le jour en novembre 2023. Un modèle lancé le 20 janvier 2025, DeepSeek-R1, a connu un succès retentissant, dépassant ChatGPT pour devenir, dès le 27 janvier, l'application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store iOS aux États-Unis. Le succès de DeepSeek face à des concurrents plus importants et mieux établis a été qualifié de « bouleversement du secteur de l'IA » et considéré comme le point de départ d'une « course mondiale à l'espace de l'IA ».
La startup chinoise DeepSeek a réussi à développer des modèles d'IA très performants, comparables à GPT-4, avec des ressources bien moindres. Son efficacité a remis en question la nécessité d'investissements massifs dans les infrastructures d'IA, provoquant une baisse significative des actions de Nvidia en janvier 2025. Pour certains, DeepSeek rappelle l'avènement du noyau Linux. Mais un rapport du Congrès américain de 2025 estime que DeepSeek représente une « menace profonde » pour la sécurité nationale les États-Unis. Selon le rapport, DeepSeek a siphonné les données des Américains pour le compte de Pékin et s'appuie sur des « technologies américaines volées ».
Depuis, DeepSeek est confronté à la menace d'une interdiction aux États-Unis après que des législateurs américains et des agences fédérales ont exprimé des craintes en matière sécurité. L'IA chinoise a réussi à se hisser en tête des téléchargements sur l'Apple Store et Google Play et provoqué des remous à Wall Street. Mais les législateurs ont fait pression pour qu'elle soit interdite dans le pays et ont déjà soumis au moins une proposition de loi en ce sens. Les analystes de Jefferies ont notamment estimé que DeepSeek sera probablement interdit. DeepSeek est déjà interdit totalement ou partiellement dans un certain nombre de pays, dont l'Italie, l'Australie, Taïwan et la Corée du Sud.
Récemment, ladministration Trump a interdit la start-up chinoise dIA DeepSeek au sein des agences civiles du gouvernement américain, invoquant des préoccupations en matière de sécurité. Le Département de la sécurité intérieure a rendu publique la directive exigeant des agences civiles fédérales quelles suppriment toute technologie liée à DeepSeek de leurs systèmes informatiques et leur interdisant dacquérir des produits et services DeepSeek. Cette interdiction sapplique aux systèmes informatiques des agences civiles fédérales, y compris aux produits et services tiers développés à laide de la technologie de lentreprise.
Cette mesure intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre Washington et Pékin, lintelligence artificielle simposant comme un champ de bataille clé dans la course à la suprématie technologique entre les deux pays. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré quil défendrait les droits et les intérêts de ses entreprises. Mao Ning, porte-parole du ministère, a déclaré que « la Chine soppose systématiquement à la généralisation excessive de la sécurité nationale ainsi quà la politisation des questions liées à la science, à la technologie et au commerce ».
La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a critiqué la politisation de la technologie et du commerce, affirmant que Pékin défendrait les droits légitimes des entreprises chinoises.
Cette directive, initialement publiée le 24 juillet, sapplique aux agences civiles fédérales, notamment aux départements du Trésor, dÉtat et de la Justice, mais exclut le département de la Défense. Depuis larrivée fracassante de DeepSeek sur le devant de la scène début 2025, plusieurs agences gouvernementales américaines ont imposé diverses restrictions. En février 2025, la marine américaine avait lancé un avertissement à ses membres afin qu'ils évitent d'utiliser DeepSeek "à quelque titre que ce soit", en raison de "problèmes potentiels de sécurité et d'éthique". Le courriel demandait à tous les membres de l'équipe de ne pas utiliser DeepSeek "pour des tâches liées au travail ou pour un usage personnel".
En décembre 2025, le Congrès a restreint lutilisation de DeepSeek dans les systèmes des services de renseignement. Plus tôt dans lannée, en mars, les services du ministère américain du Commerce avaient informé leur personnel que DeepSeek était interdit sur les appareils gouvernementaux. LAgence des systèmes dinformation de la Défense (DISA) a pris des mesures pour bloquer laccès aux modèles DeepSeek en janvier 2025.
Les modèles dIA de DeepSeek « présentent de multiples vecteurs de menace », indique la dernière directive du DHS, invoquant des inquiétudes concernant un accès potentiel aux données sensibles par les autorités chinoises et des vulnérabilités potentielles en matière de cybersécurité. Lagence a également averti que lutilisation des modèles dIA de DeepSeek pourrait entraîner le transfert de données sensibles du gouvernement américain vers la Chine, fournissant potentiellement des renseignements sur les citoyens américains et les programmes gouvernementaux.
Ces modèles pourraient également contenir des logiciels malveillants ou présenter dautres failles de sécurité, a déclaré lagence, citant des recherches open source qui ont identifié plusieurs vulnérabilités critiques dans lapplication iOS de DeepSeek. Les agences exécutives peuvent demander des dérogations à cette directive, notamment des délais de mise en conformité, en soumettant une justification écrite au DHS dans les 60 jours suivant la publication de la directive.
Source : US Department of Homeland Security (DHS)
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